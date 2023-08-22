Врач НИИ Склифосовского Тимербаев объяснил, может ли от страха остановиться сердце

«Сердце не должно останавливаться от страха, скорее всего, эта фраза — фразеологизм, — рассказывает врач НИИ Склифосовского Артем Тимербаев. — Мы хорошо знаем, что в стрессовой ситуации у человека происходит активная выработка гормонов, в частности адреналина. А это, наоборот, приводит к усилению и учащению сердцебиения, но никак не к остановке сердца. И именно эта реакция на страх нормальная, естественная, физиологичная для человека».