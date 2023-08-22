Врач НИИ Склифосовского Тимербаев объяснил, может ли от страха остановиться сердце

Иногда страх и ужас от происходящего настолько велики, что мы боимся — вдруг сердце на самом деле разорвется или остановится? Может ли такое случиться на самом деле? Есть ли вероятность погибнуть на месте от обрушившейся на нас страшной новости или пережитого испуга?
На этот вопрос на
Сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Н.В. СклифосовскогоЛичный сайт
Реакция на страх
«Сердце не должно останавливаться от страха, скорее всего, эта фраза — фразеологизм, — рассказывает врач НИИ Склифосовского Артем Тимербаев. — Мы хорошо знаем, что в стрессовой ситуации у человека происходит активная выработка гормонов, в частности адреналина. А это, наоборот, приводит к усилению и учащению сердцебиения, но никак не к остановке сердца. И именно эта реакция на страх нормальная, естественная, физиологичная для человека».
Когда сердце «замирает»
Врач также объяснил, что не так со здоровьем, если сердце будто пропускает удар, а потом вновь бьется в рабочем темпе.
«Обычно это связано с наличием аритмии у человека: сердце сокращается преждевременно, а затем ожидает следующего сокращения. Тогда и происходит та самая пауза, которую ощущает человек», — объясняет Артем Тимербаев.
Если вас беспокоит что-то похожее или вы испытываете внезапные приступы учащения или замедления сердцебиения, стоит обязательно обратиться за консультацией к врачу, советует кардиолог.
Скорее всего, врач назначит суточное мониторирование ЭКГ — когда кардиограмма пишется в течение 24 часов. Именно благодаря этому методу инструментальной диагностики можно понять, почему сердце пропускает удары и как часто на самом деле они случаются.
Симптом других болезней
Ранее кардиолог Борисова рассказала, что замирание сердца, экстрасистола, может возникать и на фоне других заболеваний — например, изменений со стороны щитовидной железы. Узнать о них можно, сдав анализ на ТТГ.
Также экстрасистолы могут предупреждать об ишемической болезни сердца — недостаточном кровоснабжении какой-либо его зоны.
Могут быть связаны экстрасистолы и с другими кардиологическими заболеваниями — миокардитами, кардиомиопатией и так далее.
Замирать сердце может из-за недостатка магния или калия — например, после стресса, отравления, из-за усталости и переутомления, а еще — злоупотребления алкоголем. Эти два микроэлемента — калий и магний — отвечают за слаженную работу сердца. Иногда восполнение их недостатка может вернуть хорошее самочувствие.