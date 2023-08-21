Пользы ноль: 5 средств, которые можно без сожаления убрать из косметички

Часто нам хочется купить «волшебное» средство, которое избавит нас от множества проблем. Но всегда нужно понимать, действительно ли оно так эффективно, как о нем заявляет производитель. Если у вас нормальная кожа, достаточно крема для лица и геля для умывания . Если есть воспаления и высыпания, необходимо пройти курс лечения, чтобы от них избавиться.