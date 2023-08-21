Пользы ноль: 5 средств, которые можно без сожаления убрать из косметички

Количество декоративной и уходовой косметики на рынке зашкаливает. Зачастую мы покупаем те средства, которые подсмотрели в рекламе или увидели у подруг. Врач-дерматокосметолог Екатерина Константиновская рассказала, на что точно не стоит тратить деньги.
Врач-дерматокосметолог, акне-эксперт, главный врач сети клиник Dr.Konstanta
1. Детский крем
В Интернете ходят слухи о чудесных свойствах детского крема. Якобы он отлично защищает, увлажняет и не содержит аллергенных компонентов. Да, для младенцев, у которых еще не сформировались сальные железы, этот крем подходит идеально. У взрослых он вызывает закупорку пор, провоцирует комедоны и образует жирную пленку, под которой кожа не дышит.
Кроме того, средство не подходит для зрелой кожи, так как не содержит антивозрастных компонентов.
2. Гормональный крем
Говорят, что кремы и мази с добавлением гормонов снимают покраснения, убирают последствия аллергии и обладают противовоспалительным эффектом. Однако покупать такие средства без назначения врача не стоит.
Их использование может привести к развитию периорального дерматита. А самое неприятное — после отмены все высыпания вернутся вновь. Лучше выявить причину заболевания кожи у дерматолога и устранить ее.
3. Дегтярное мыло
Любителям «бабушкиных» рецептов стоит убрать из своей косметички средство, которое обещает избавить от прыщей, убрать покраснения и раздражения кожи. Несмотря на противовоспалительные свойства, оно сильно сушит кожу, истончает ее защитный барьер, что может спровоцировать множество проблем.
Вреда от мыла гораздо больше, чем пользы. Лучше выбирать для умывания специальные гели, пенки или молочко, которые тоже содержат противовоспалительные компоненты, но не превращают вашу кожу в истонченную бумагу.
4. Полоски для очищения кожи
Такие средства помогут избавить от черных точек в мгновение ока. И правда, буквально через 5-10 минут можно увидеть, что кожа стала чище, а на самой полоске остались следы загрязнений.
Только есть и минус. Мало того, что полоски действуют лишь поверхностно и не убирают комедоны полностью, они могут спровоцировать воспаление, если после их применения хорошенько не очистить кожу. Для борьбы с черными точками лучше использовать пилинги или делать чистки в специальных салонах и клиниках.
5. «Болтушка»
Различные суспензии, которые продаются в магазинах, должны сделать кожу ровной и гладкой, а также избавить от мелких прыщей. Основной плюс — они достаточно дешевые.
Но стоит принять во внимание, что средства содержат в составе салициловый спирт и антибиотики. Эти компоненты вызывают сухость кожи, нарушение кожного барьера и привыкание. Чтобы убрать воспаления и избавиться от прыщей, есть более надежные средства, которые не травмируют кожу, а помогают вылечить акне навсегда.
Часто нам хочется купить «волшебное» средство, которое избавит нас от множества проблем. Но всегда нужно понимать, действительно ли оно так эффективно, как о нем заявляет производитель. Если у вас нормальная кожа, достаточно крема для лица и геля для умывания. Если есть воспаления и высыпания, необходимо пройти курс лечения, чтобы от них избавиться.