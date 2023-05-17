Косметолог Попова рассказала, как убрать черные точки на лице

Выдавить созревший прыщ или черные точки — то самое навязчивое желание, которое хоть раз посещало каждого. Несмотря на то что мы знаем, что так лучше не делать, руки все равно тянутся к лицу.
Что касается черных точек, то избавиться от них раз и навсегда не получится, так уж устроен наш организм. Но каждый в силах сделать так, чтобы их стало как можно меньше, при этом кожа выглядела чистой и сияющей.
Врач-косметолог, дерматолог
Черные точки на лице появляются из-за усиленной работы сальных желез. Именно кожное сало защищает кожу, оно играет роль как бы водно-липидной «мантии». Но, помимо защитной функции, кожное сало может еще и забивать поры, смешиваясь с пылью, грязью и другими примесями окружающей среды. Сало окисляется, становится черным. Чтобы избавиться от него, нужен комплексный домашний уход.
«В первую очередь каждый день утром и вечером необходимо снимать макияж и умываться. Важно, чтобы очищающее средство соответствовало типу кожи, хорошо очищало, но не до скрипа, и одновременно увлажняло. После умывания кожа должна оставаться увлажненной даже без нанесения крема», — говорит косметолог.
Чтобы черных точек стало меньше, смотрите на состав очищающего средства. В нем должны быть:
экстракты растений;
гиалуроновая кислота;
мочевина низкой концентрации — 5–10%.
После очищения кожу нужно протереть тоником или лосьоном, который восстановит рН и обеспечит дополнительное увлажнение. Выбирайте такое средство, которое обладает себорегулирующим действием, в его составе обычно есть цинк, уголь, чайное дерево.
И не забывайте про крем. Наносить его нужно утром и вечером, в состав средства должны входить:
цинк;
ниацинамид;
гиалуроновая кислота;
себорегулирующие пептиды.
«Вечером хорошо использовать крем с альфа-гидроксикислотами. Это может быть миндальная, молочная, салициловая, азелаиновая кислота. Они обладают отшелушивающим эффектом, помогают обесцветить кожное сало и придают коже сияние. Летом их концентрация в средстве не должна превышать 5–10%», — цитирует косметолога
Чтобы эффект от средства для умывания, тоника и крема сохранялся дольше и усиливался, не забывайте про «помощь» — пилинги и маски.
Пилингом можно пользоваться 1-2 раза в неделю, все зависит от типа кожи. Летом будут более актуальны энзимные (ферментные) пилинги. Они деликатно очищают и не провоцируют пигментацию, в отличие от ретинолового и пилингов на основе кислот.
Что касается масок, то от черных точек спасут средства с белой глиной. Они хорошо помогут собрать кожное сало и очистить поры. Наносите маску каждые 7-10 дней, по желанию можно это делать только на проблемные места, заключила эксперт.