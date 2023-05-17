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Косметолог Попова рассказала, как убрать черные точки на лице

Чаще всего черные точки появляются на носу, у некоторых страдают еще щеки, подбородок или лоб. Косметолог Татьяна Попова объяснила, что нужно делать, чтобы кожа была чистой и сияющей.

17 мая 2023
Косметолог Попова рассказала, как убрать черные точки на лице
Источник:
iStockphoto

Выдавить созревший прыщ или черные точки — то самое навязчивое желание, которое хоть раз посещало каждого. Несмотря на то что мы знаем, что так лучше не делать, руки все равно тянутся к лицу.

Что касается черных точек, то избавиться от них раз и навсегда не получится, так уж устроен наш организм. Но каждый в силах сделать так, чтобы их стало как можно меньше, при этом кожа выглядела чистой и сияющей.

Татьяна Попова
Дерматология, косметология

Врач-косметолог, дерматолог

Черные точки на лице появляются из-за усиленной работы сальных желез. Именно кожное сало защищает кожу, оно играет роль как бы водно-липидной «мантии». Но, помимо защитной функции, кожное сало может еще и забивать поры, смешиваясь с пылью, грязью и другими примесями окружающей среды. Сало окисляется, становится черным. Чтобы избавиться от него, нужен комплексный домашний уход.

«В первую очередь каждый день утром и вечером необходимо снимать макияж и умываться. Важно, чтобы очищающее средство соответствовало типу кожи, хорошо очищало, но не до скрипа, и одновременно увлажняло. После умывания кожа должна оставаться увлажненной даже без нанесения крема», — говорит косметолог.

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Чтобы черных точек стало меньше, смотрите на состав очищающего средства. В нем должны быть:

  • экстракты растений;

  • гиалуроновая кислота;

  • мочевина низкой концентрации — 5–10%.

После очищения кожу нужно протереть тоником или лосьоном, который восстановит рН и обеспечит дополнительное увлажнение. Выбирайте такое средство, которое обладает себорегулирующим действием, в его составе обычно есть цинк, уголь, чайное дерево.

И не забывайте про крем. Наносить его нужно утром и вечером, в состав средства должны входить:

  • цинк;

  • ниацинамид;

  • гиалуроновая кислота;

  • себорегулирующие пептиды.

«Вечером хорошо использовать крем с альфа-гидроксикислотами. Это может быть миндальная, молочная, салициловая, азелаиновая кислота. Они обладают отшелушивающим эффектом, помогают обесцветить кожное сало и придают коже сияние. Летом их концентрация в средстве не должна превышать 5–10%», — цитирует косметолога «Москва 24».

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Чтобы эффект от средства для умывания, тоника и крема сохранялся дольше и усиливался, не забывайте про «помощь» — пилинги и маски.

Пилингом можно пользоваться 1-2 раза в неделю, все зависит от типа кожи. Летом будут более актуальны энзимные (ферментные) пилинги. Они деликатно очищают и не провоцируют пигментацию, в отличие от ретинолового и пилингов на основе кислот.

Что касается масок, то от черных точек спасут средства с белой глиной. Они хорошо помогут собрать кожное сало и очистить поры. Наносите маску каждые 7-10 дней, по желанию можно это делать только на проблемные места, заключила эксперт.

Автор текста:Софья Хромова
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