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Деньги на ветер: 6 типичных ошибок, которые делают ваш крем для лица бесполезным

Можно тратить целое состояние на уходовую косметику и при этом не получать желанного эффекта. Врач-косметолог объяснила, почему не работают даже самые дорогие и профессиональные кремы для лица.

20 июня 2023
Деньги на ветер: 6 типичных ошибок, которые делают ваш крем для лица бесполезным
Источник:
Getty Images

Редкая женщина покупает в магазине первый попавшийся крем для лица. Нет, мы сначала изучим состав, возможно, почитаем отзывы в Интернете. Но вот ведь странное дело: вроде бы и состав у средства великолепный, и нахваливают его все подряд, а эффекта, увы, никакого.

Однако не спешите ругать косметические компании. Возможно, вы сами мешаете своему крему работать. Вот шесть частых ошибок, которые сводят на нет даже самые качественные средства для лица.

Косметология

Врач-дерматолог, косметолог

Неправильно храните

«Думаю, каждый человек при покупке средства обращает внимание на дату окончания его действия. Многие даже знают, что срок пишут с запасом, поэтому после его истечения косметику еще можно использовать пару месяцев, — говорит врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева. — Но сразу оговорюсь, что производитель снимает с себя ответственность за качество крема после истечения срока годности. Поэтому, когда вы пользуетесь просрочкой, вам может повезти, а может и нет».

Однако даже косметикой длительного хранения после вскрытия нельзя пользоваться долго.

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«Обычно срок годности после вскрытия — от 3 до 6 месяцев. Информацию об этом можно увидеть рядом со знаком открытой банки», — говорит наш эксперт.

Хранить обычную косметику в холодильнике необязательно. Достаточно комнатной температуры до 24 градусов. Однако если дома жара под 30 градусов, кремы стоит охладить.

«Истинно натуральную косметику без консервантов нужно хранить только в холодильнике и не более недели», — предупреждает косметолог.

Макаете в крем пальцы

«Консерванты, которые входят в состав средств, не дают развиться микрофлоре, — говорит наш эксперт. — Однако, чтобы еще снизить этот риск, не нужно брать крем пальцами или многоразовой лопаткой — в помощь ватная палочка».

Не обращаете внимание на упаковку

Консерванты продлевают срок годности крема, но не всегда они полезны для кожи.

«Однако, если крем упакован в вакуумную упаковку, производители могут положить в него намного меньше консервантов и антимикробных средств, способных негативно сказываться на микрофлоре кожи. Потому что вакуум сам по себе предохраняет от развития бактерий внутри упаковки», — делится советами Анна Лебедева.

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Добавляете в крем витамины и эфирные масла

Казалось бы, крем, в который добавили раздавленную капсулу витаминов А и Е, должен от этого только выиграть.

«Добавление активных компонентов в готовый крем не та забава, которой я бы рекомендовала заниматься, — предупреждает наш эксперт. — Над формулой профессионального крема работают ученые, фармацевты, биотехнологи, строго выделяя пропорции и соотношение активных компонентов.

Некоторые активные вещества в концентрации 0,5% не работают, а в концентрации 1,5% могут дать токсический эффект. Биохимия — наука точная, и, бахнув миллилитр случайного вещества в свой крем, вы можете понизить концентрацию базовых компонентов до бесполезной. Кроме того, некоторые компоненты могут конфликтовать друг с другом, вызывая аллергическую реакцию».

Используете косметику разных брендов

«По той же причине не рекомендуется смешивать косметику разных брендов на коже, — говорит Анна Лебедева. — Как вы понимаете, представители фирм не встречаются за чаем, чтоб договориться о совместимости, а вот внутри одного производства специалисты на сто процентов думают о синергии средств».

Не очищаете кожу после сна

Самое важное для хорошего усвоения крема — это своевременное очищение кожи.

«Представьте, вы наносите утренний крем, лишь ополоснув лицо холодной водой. А тем временем на коже лежат остатки вечернего крема, вперемешку с кожным салом, выработавшимся за ночь, и пылью, которая неминуемо осела за время сна на лицо. Всего несколько дней без должного очищения по утрам — и на коже сформируется непроницаемая жирная пленка из сала, пыли и намертво прилипших роговых чешуек кожи. Тут уж точно ни один полезный компонент такую броню не пробьет», — говорит косметолог.

В общем, заканчивайте играть в химиков, пытаясь обогатить состав крема. Лучше уделяйте больше времени очищению, правильно храните косметику и пользуйтесь одной линейкой уходовых средств.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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