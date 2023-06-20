Деньги на ветер: 6 типичных ошибок, которые делают ваш крем для лица бесполезным

«Думаю, каждый человек при покупке средства обращает внимание на дату окончания его действия. Многие даже знают, что срок пишут с запасом, поэтому после его истечения косметику еще можно использовать пару месяцев, — говорит врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева. — Но сразу оговорюсь, что производитель снимает с себя ответственность за качество крема после истечения срока годности. Поэтому, когда вы пользуетесь просрочкой, вам может повезти, а может и нет».