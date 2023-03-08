В 15 и 45 — кремы разные

В каждом возрасте ухаживать за кожей нужно по ее потребностям. Очевидно, что те компоненты, которые нужны совсем юным девушкам, не подойдут в зрелом возрасте, и наоборот. Поэтому ключевой критерий выбора — возрастные границы его применения.

До 25 лет, когда кожа юная и может иметь проблемы в виде жирного блеска, черных точек или прыщей, подойдут увлажняющие, матирующие средства с противовоспалительными эффектами.

В период от 25 до 30 лет важно поддерживать увлажненность кожи и ее чистоту, защищать от ультрафиолета и подпитывать витаминами, антиоксидантами.

С 30 лет начинаются первые возрастные изменения, поэтому постепенно нужно переходить на антивозрастные кремы, причем делать это на регулярной основе. В этом возрасте постепенно происходит утолщение рогового слоя, отшелушивание отмирающих клеток замедляется, в толще кожи снижается активность фибробластов, отвечающих за регенерацию. Поэтому крем должен содержать вещества, которые стимулируют обновление эпидермиса. Это витамин С, ретинол, антиоксидантные комплексы и увлажняющие компоненты. Но их концентрации не должны быть очень высокими, достаточно минимального поступления.

После 45 лет в период менопаузы происходит гормональная перестройка, кожа истончается, может провисать, появляются морщины. В этом возрасте количество антивозрастных компонентов должно достигать максимума.