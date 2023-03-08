Если задать вопрос — что такое правильный крем для лица, люди, которые его используют, дадут разные ответы. Кому-то важна идеальная текстура, чтобы состав хорошо ложился, другим — уникальные формулы, удобство упаковки и соотношение цены и эффективности.
Все это важно при выборе, но дерматологи и косметологи говорят о том, что крем должен подбираться по совокупности целого ряда критериев и в идеале — совместно со специалистом. Только он может учесть одновременно множество факторов. Каких? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Оксана Ситникова — врач-дерматолог, косметолог клиники «АБИА».
В 15 и 45 — кремы разные
В каждом возрасте ухаживать за кожей нужно по ее потребностям. Очевидно, что те компоненты, которые нужны совсем юным девушкам, не подойдут в зрелом возрасте, и наоборот. Поэтому ключевой критерий выбора — возрастные границы его применения.
До 25 лет, когда кожа юная и может иметь проблемы в виде жирного блеска, черных точек или прыщей, подойдут увлажняющие, матирующие средства с противовоспалительными эффектами.
В период от 25 до 30 лет важно поддерживать увлажненность кожи и ее чистоту, защищать от ультрафиолета и подпитывать витаминами, антиоксидантами.
С 30 лет начинаются первые возрастные изменения, поэтому постепенно нужно переходить на антивозрастные кремы, причем делать это на регулярной основе. В этом возрасте постепенно происходит утолщение рогового слоя, отшелушивание отмирающих клеток замедляется, в толще кожи снижается активность фибробластов, отвечающих за регенерацию. Поэтому крем должен содержать вещества, которые стимулируют обновление эпидермиса. Это витамин С, ретинол, антиоксидантные комплексы и увлажняющие компоненты. Но их концентрации не должны быть очень высокими, достаточно минимального поступления.
После 45 лет в период менопаузы происходит гормональная перестройка, кожа истончается, может провисать, появляются морщины. В этом возрасте количество антивозрастных компонентов должно достигать максимума.
Какого ты типа?
Чтобы крем был максимально эффективным, важно точно определить свой тип кожи и подобрать средство, решающее именно те проблемы, которые характерны для вашего эпидермиса. Потому что для жирной и сухой кожи эффекты от косметических средств могут быть практически противоположными.
Если кожа сухая, ей нужно компоненты, которые не просто увлажняют эпителий, но и помогают как можно дольше задержать влагу в коже.
При жирности кожи нужно подавлять активность сальных желез, устранять жирный блеск, подсушивать и защищать от воспалений. Если кожа проблемная, в составе крема должны быть компоненты, которые помогают в устранении воспаления, черных точек, высыпаний и других несовершенств. Нормальная кожа требует универсальности в подходе с питанием, увлажнением и смягчением, а также борьбе с процессами старения.
Если кожа обезвожена, ей недостаточно простого увлажнения, важно восстановление липидного барьера и создание условий для удержания жидкости в эпидермисе. Чувствительной коже нужны успокаивающие компоненты, увлажнение и средства, предупреждающие шелушение и зуд, красноту и дискомфорт. При увядании кожи нужны укрепляющие компоненты, питание и лифтинг-эффекты.
В городе и в деревне нужны разные компоненты
При подборе средств по уходу — дневных и ночных — важно учесть и свой образ жизни, окружающую экологию, стрессы. Так, жительницы мегаполисов постоянно контактируют с агрессивными факторами — выхлопы, свободные радикалы, пыль, гарь и т. д. Им необходимы средства, содержащие сильные антиоксиданты — коэнзим Q10, аскорбиновая кислота, токоферол, ресвератол и т. д. При проживании в маленьких городках и поселках, где воздух чище и экология лучше, полезно увлажнение и защита от ультрафиолета.
Жителям регионов, где мало солнечного света, достаточно невысокого уровня SPF в косметике, а вот южанам нужна максимальная защита даже зимой. Кроме того, летом нужен крем полегче, а в холода — плотнее, чтобы защитить кожу от внешних воздействий.
Важен не только крем, но и весь уход
Чтобы наша кожа выглядела красивой и свежей, нужно за ней ухаживать каждый день — утром и вечером! Красивая кожа, блестящие волосы, здоровые ногти — это все признаки молодости. Даже если сделана пластическая операция на лице, применялись филлеры — это не дает эффекта красивой и гладкой кожи без ежедневного ухода за собой.
Для начала нужно приучить себя умываться утром и вечером с водой и очищающими средствами для кожи лица. Здесь нужно тоже внимательно подходить к выбору. Необходимо определить, какой у вас тип кожи и какие проблемы или задачи вы хотите решать.
Затем подбираем крем для утреннего и вечернего нанесения. Кремы тоже могут решать несколько проблем. Самое главное, чтобы все косметические средства вам нравились, не вызывали неприятных ощущений и ни в коем случае не провоцировали аллергических реакций.
Если наружные средства подобраны правильно, то результат не заставит себя ждать, все будет на лице. Для правильного подбора желательно обратиться к специалисту — это врач-косметолог, который определит ваш тип кожи и порекомендует вам косметические средства.