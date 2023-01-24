Только выбросить: какая косметика становится бесполезной, если хранить ее в ванной

Покупая кремы и различные средства для ухода за лицом и телом, мы не всегда задумываемся, в какой упаковке они продаются и как правильно и долго их можно хранить.
На какие надписи на баночках стоит смотреть особенно внимательно, какая упаковка будет лучше в отношении хранения косметики и ее функционала? Нужно ли хранить косметику в холодильнике и обязательно ли мыть руки между нанесением различных средств? На вопросы отвечает косметолог.
В холоде или в тепле
- Если вы посмотрите на любой флакон с кремом, тоником или пенкой, на нем указан срок годности — он подразумевает закрытую упаковку, — отмечает врач-косметолог Анна Лебедева. — Если же вы увидите на баночке пометки 3М, 6М или 12М, то это означает, сколько времени средство будет годно к использованию после открытия.
Так что, если вы прямо сейчас приобрели крем со сроком годности до 2025 года и сразу его вскрыли, пользоваться вы им сможете только 3-6-12 месяцев в зависимости от пометки на упаковке, уточняет доктор.
- Но при этом срок годности такого крема НЕ будет меняться в зависимости от того, храните вы его в холодильнике или при комнатной температуре. Портится он в основном не за счет размножения бактерий, а за счет потери структуры, — добавляет косметолог.
В обязательном порядке в холодильнике надо хранить препараты «хенд мейд» — причем срок их годности должен быть не более недели.
- Если же указано, что у такого средства срок годности после вскрытия более недели, то заявленное отсутствие консервантов — это лишь маркетинговый ход, — предупреждает косметолог.
Что нельзя хранить в ванной
- Если в вашей ванной комнате температура воздуха выше 25 градусов, то это может негативно сказаться на некоторых видах косметики и уходовых средств, — уточняет Анна Лебедева. — Высокая температура воздуха сказывается на активности вот этих компонентов:
аскорбиновая кислота (витамин C),
ретинол,
бензоил,
DHA (омега-3 жирные кислоты).
— Средства с этими компонентами лучше всего хранить в прохладном месте. Там же должна лежать и помада, — добавляет косметолог.
На всякий случай не стоит хранить косметику и на окне — большинство активных компонентов не любит солнечный свет, правда, чаще всего производители выпускают косметику в плотных матовых упаковках, но лучше не рисковать.
Вакуумная упаковка, баночка или флакон с помпой —
что лучше
- Вакуумная упаковка способствует долгому хранению косметического средства, — отмечает врач-косметолог. — Если ее разобрать на части, вы не увидите даже трубочки, по которой бы крем подавался наверх — движение средства происходит исключительно за счет отрицательного давления.
Единственный минус для вакуумных флаконов — технология не позволяет использовать прозрачные материалы, поэтому сколько осталось крема, вы можете понять только по весу, уточняет врач.
- Флаконы с помпой прекрасно сохраняют продукт, но первая порция крема может окисляться на воздухе, а поскольку происходит это каждый день — в итоге получаем заметные потери объема продукта, — поясняет косметолог Лебедева.
Крем в баночке хорош для тех, кто пользуется им часто и тратит средство за короткий срок.
— Для крема в баночке вероятность обсеменения бактериями максимальна — особенно если вы держите баночку открытой, она стоит в совмещенном санузле, а также если вы наносите крем пальцами, — говорит врач. — Как правило, производители кладут в баночки с кремом пластиковые лопатки, и если перед каждым применением вы ее моете с мылом — риск испортить крем минимален. Если нет лопаточки, годится нанесение крема с помощью ватных палочек, но в таком случае вы потратите больше продукта — часть его останется на палочке.
Мойте руки — и не только перед едой
- Перед нанесением крема нужно обязательно вымыть руки, особенно если вы пришли с улицы, — предупреждает косметолог Анна Лебедева. — Но если вы уже наносите разные средства на кожу, дополнительное очищение рук не требуется. Самое важное, чтобы вместе с кремом на кожу не попали чужеродные бактерии, а смешение средств, особенно если они из одной серии, вреда не принесет.
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