Только выбросить: какая косметика становится бесполезной, если хранить ее в ванной

В холоде или в тепле

- Если вы посмотрите на любой флакон с кремом, тоником или пенкой, на нем указан срок годности — он подразумевает закрытую упаковку, — отмечает врач-косметолог Анна Лебедева. — Если же вы увидите на баночке пометки 3М, 6М или 12М , то это означает, сколько времени средство будет годно к использованию после открытия.

Так что, если вы прямо сейчас приобрели крем со сроком годности до 2025 года и сразу его вскрыли, пользоваться вы им сможете только 3-6-12 месяцев в зависимости от пометки на упаковке, уточняет доктор.

- Но при этом срок годности такого крема НЕ будет меняться в зависимости от того, храните вы его в холодильнике или при комнатной температуре. Портится он в основном не за счет размножения бактерий, а за счет потери структуры, — добавляет косметолог.

В обязательном порядке в холодильнике надо хранить препараты «хенд мейд» — причем срок их годности должен быть не более недели.

- Если же указано, что у такого средства срок годности после вскрытия более недели, то заявленное отсутствие консервантов — это лишь маркетинговый ход, — предупреждает косметолог.