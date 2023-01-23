Это — база, или Начнем с азов

- Чтобы понять, какие факторы становятся своего рода катализаторами такого поведения у молодежи, необходимо приоткрыть дверь в их мир и наконец-то определить для себя — а какое оно, это современное поколение? — говорит Светлана Молчанова, преподаватель социальной психологии РАНХиГС. — Тех, кому сегодня от 20 до 35 лет, называют поколением Y — «миллениалы» и Z — «зумеры». Они открыты, любознательны, свободолюбивы и легко осваивают новые технологии. Живя в глобальном мире с постоянно меняющейся информацией, ребята не привыкли концентрироваться на чем-то одном. По жизни они включают режим «scroll».

Сегодня молодежь, рожденная в конце 20-го века, готова пожертвовать высокой зарплатой в обмен на личный комфорт и эмоциональную стабильность, отмечает эксперт. Их нежелание посвящать свою жизнь карьере стало глобальным явлением.

- Американский блогер Кетрин Берри, относящаяся именно к этому поколению и вызвавшая мощную волну критики условных «отцов» за лень и отсутствие амбиций, считает, что «современная молодежь не отвергает труд и правда хочет работать. Просто они больше не стремятся построить карьеру — ту, которая в какой-то момент почему-то стала определять статус человека в обществ», — говорит Светлана Молчанова.