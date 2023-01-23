Нынешняя молодежь живет в «режиме гоблина». Такое словосочетание даже названо фразой года — 2022. Оно хорошо описывает состояние большинства молодых людей, которым уже исполнилось по 20-25 лет. Им совершенно не интересна карьера, они не хотят рутинной работы по жесткому графику и скорее соглашаются работать «самозанятыми» за не очень большие деньги, чем ездить через весь город в офис, чтобы работать с девяти до шести ради возможного повышения.
«Доктор Питер» обсудил с экспертом, почему современное поколение, продолжая балансировать между ожиданиями общества и собственными интересами, все же не ставит карьеру на первое место.
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук
Это — база, или Начнем с азов
- Чтобы понять, какие факторы становятся своего рода катализаторами такого поведения у молодежи, необходимо приоткрыть дверь в их мир и наконец-то определить для себя — а какое оно, это современное поколение? — говорит Светлана Молчанова, преподаватель социальной психологии РАНХиГС. — Тех, кому сегодня от 20 до 35 лет, называют поколением Y — «миллениалы» и Z — «зумеры». Они открыты, любознательны, свободолюбивы и легко осваивают новые технологии. Живя в глобальном мире с постоянно меняющейся информацией, ребята не привыкли концентрироваться на чем-то одном. По жизни они включают режим «scroll».
Сегодня молодежь, рожденная в конце 20-го века, готова пожертвовать высокой зарплатой в обмен на личный комфорт и эмоциональную стабильность, отмечает эксперт. Их нежелание посвящать свою жизнь карьере стало глобальным явлением.
- Американский блогер Кетрин Берри, относящаяся именно к этому поколению и вызвавшая мощную волну критики условных «отцов» за лень и отсутствие амбиций, считает, что «современная молодежь не отвергает труд и правда хочет работать. Просто они больше не стремятся построить карьеру — ту, которая в какой-то момент почему-то стала определять статус человека в обществ», — говорит Светлана Молчанова.
Связи решают все
Юноши и девушки, например, в 25 лет очень трепетно относятся к состоянию своей самооценки. Работа на начальных ступенях карьерной лестницы, особенно при отсутствии практического опыта, способна ее понизить.
– Избегая какой-либо ответственности, молодые люди решают идти по пути наименьшего сопротивления и, делая выбор не в пользу высококвалифицированных профессий, идут работать курьерами, официантами, водителями и фрилансерами без обязательств, — говорит специалист.
По словам Светланы Молчановой, молодежь, мыслящая такими категориями, не верит, что человек способен упорным трудом достичь чего-то в жизни и реализоваться не только как личность, но и как профессионал в определенной сфере.
– Рискну предположить, что юноши и девушки прикрывают банальное отсутствие амбиций установкой: «Все решают связи. Если нужных знакомств нет, то и упорно трудиться, строить карьеру бессмысленно. Обзавестись полезными контактами, сначала зарекомендовав себя, — это вообще из области фантастики, — говорит эксперт.
Получается, что стоять за ширмой эфемерной проблемы легче, чем переосмыслить свои взгляды, отчистить их от шелухи и начать что-то делать.
Если посмотреть с другой стороны
Сегодняшние работодатели — это искушенный тип людей. Они крайне избирательны в выборе того самого идеального сотрудника, поэтому им важно: энергичен ли работник, полон ли он энтузиазма достигать новых вершин, горят ли у него глаза при выполнении ежедневных задач?
По мнению Светланы Молчановой, не только у работодателей меняется представление о сотрудниках. Молодые специалисты 18-35 лет теперь ратуют за увеличение числа так называемых «бирюзовых компаний» и воспринимают начальника не как «покровителя», а как часть команды.
– В тот момент, когда молодые специалисты сталкиваются с отсутствием мотивации со стороны руководства, путей для самовыражения и свободы в принятии решений, они смело откладывают свои мечты о большой карьере. Иногда происходит так, что сотрудники, претендующие на личные границы, становятся неудобными, — считает эксперт.
Таким образом, сегодня молодое поколение не хочет разделять те установки относительно работы, которые доминировали у их родителей.
- Для молодежи она не должна становиться единственным делом в жизни. Задача работы прежде всего — приносить такой доход и транслировать такие эмоции, которые позволят человеку чувствовать себя удовлетворенным своей жизнью, — отмечает Светлана Молчанова.