Поджелудочная железа — очень важный орган, он отвечает за обмен углеводов и регуляцию уровня сахара в крови, помогает пищеварительной системе. Сбой в работе поджелудочной обычно случается из-за нарушений в питании, злоупотреблении алкоголем, жирной и жареной пищей.
Одна из самых распространенных патологий поджелудочной железы — панкреатит, он может быть острым и хроническим. А иногда мы способны довести орган до такого состояния, что панкреатит получается «двойным». В каком случае это может произойти, объяснил гастроэнтеролог.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
«Больше — не значит лучше»
— Не все знают, что таблетки, которые должны приносить пользу, тоже могут навредить поджелудочной железе, — рассказал в своем блоге в Telegram врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. — Кажется, что плохого может быть, если принимать витамины и минералы. Ничего. Но это только если вы соблюдаете дозировки. В этом случае больше — не значит лучше.
Эксперт предупреждает, что просто так назначать себе витамины и минеральные вещества ни в коем случае нельзя.
Витамин D и кальций
— Если вы решите просто так начать пить кальций, чтобы укрепить кости, то можете получить его избыток, приняв ударную дозу, — предостерегает врач. — А это чревато в том числе и проблемами с поджелудочной. Кальций может вызвать обострение хронического панкреатита.
Не стоит увлекаться и приемом витамина D, который даже некоторые врачи рекомендуют пить буквально каждому.
— Всеми любимый витамин D с железом может стать причиной острой формы панкреатита, — говорит Сергей Вялов. — Напомню, что суточная потребность в витамине D — всего 400 МЕ, а многие пьют его по 10 000 МЕ. Неправильно думать, что превышая норму, можно увеличить и пользу.
Конечно, витамины нам нужны, уточняет доктор.
— Но важно не потерять голову и не перебрать «полезных витаминов». Будет обидно, если из-за них возникнут проблемы, — резюмирует врач.
Признаки панкреатита
Добавим, сейчас такое заболевание как хронический панкреатит стало все чаще встречаться у более молодых людей. Раньше оно считалось «возрастным» и диагностировалось в возрасте 55-60 лет, но сейчас оно встречается и у тех, кому чуть больше 40 лет, и даже у детей.
Основной симптом панкреатита — боль в животе, которая локализуется сверху, а также нередко отдает в спину. Подобный симптом проявляется в 90% случаев, но бывает и так, что никаких болевых симптомов при панкреатите нет. Точнее, симптомы смазаны и неочевидны. Например, это может быть вздутие живота и повышенное газообразование, тошнота и запоры, потеря аппетита.
Для диагностики панкреатита врач назначит общий анализ крови, а также исследование, которое определяет концентрацию панкреатических ферментов в крови — липазы и амилазы. При воспалении поджелудочной железы их содержание в крови увеличивается.