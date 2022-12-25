Признаки панкреатита

Добавим, сейчас такое заболевание как хронический панкреатит стало все чаще встречаться у более молодых людей. Раньше оно считалось «возрастным» и диагностировалось в возрасте 55-60 лет, но сейчас оно встречается и у тех, кому чуть больше 40 лет, и даже у детей.

Основной симптом панкреатита — боль в животе, которая локализуется сверху, а также нередко отдает в спину. Подобный симптом проявляется в 90% случаев, но бывает и так, что никаких болевых симптомов при панкреатите нет. Точнее, симптомы смазаны и неочевидны. Например, это может быть вздутие живота и повышенное газообразование, тошнота и запоры, потеря аппетита.