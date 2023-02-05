Не лишние килограммы, а отеки

Наличие щечек даже при небольшом весе чаще всего обусловлено генетически: слабо развитыми скуловыми дугами и объемами в области щек. Также это может быть приобретенное состояние, когда происходит задержка жидкости в организме. Отекам способствует неправильное питание: когда человек ест много соленого, копченого. Кроме того, жидкость задерживается в организме из-за алкоголя и сигарет.

Немаловажную роль в отечном синдроме играют соматические заболевания. Это могут быть проблемы с выводящими системами — печенью или почками, болезни сердца и сосудов. В таком случае необходимо вылечить первопричину появления отеков.

Отеки также возникают на фоне недостатка сна. Для женщин очень важно спать не менее 8-9 часов и засыпать при этом не позже 23 часов. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы решить проблемы с отеками. Также лицо может отекать из-за малоподвижного образа жизни.