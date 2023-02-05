Даже модели plus size, как правило, могут похвастаться довольно худым лицом и точеными скулами. Но бывают и ситуации наоборот — телосложение идеальное, но предательские пухлые щеки портят всю картину. Почему лицо может выглядеть полным даже у сравнительно худого человека и можно ли это исправить без помощи пластического хирурга? «Доктор Питер» разбирался вместе с главным врачом клиники «Красивые люди» Елизаветой Лесенко.
главный врач клиники «Красивые люди»
Не лишние килограммы, а отеки
Наличие щечек даже при небольшом весе чаще всего обусловлено генетически: слабо развитыми скуловыми дугами и объемами в области щек. Также это может быть приобретенное состояние, когда происходит задержка жидкости в организме. Отекам способствует неправильное питание: когда человек ест много соленого, копченого. Кроме того, жидкость задерживается в организме из-за алкоголя и сигарет.
Немаловажную роль в отечном синдроме играют соматические заболевания. Это могут быть проблемы с выводящими системами — печенью или почками, болезни сердца и сосудов. В таком случае необходимо вылечить первопричину появления отеков.
Отеки также возникают на фоне недостатка сна. Для женщин очень важно спать не менее 8-9 часов и засыпать при этом не позже 23 часов. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы решить проблемы с отеками. Также лицо может отекать из-за малоподвижного образа жизни.
Делаем лицо худее с помощью массажа
Фейсфитнес, или упражнения для мышц лица, может в определенной степени уменьшить объемы, так как с его помощью можно простимулировать лимфодренаж и избавиться от жидкости, скопившейся в подкожно-жировой клетчатке. Однако важно помнить: выполнять такие упражнения стоит только под руководством специалиста. Мимические мышцы отличаются от других: они одной частью вплетаются в кожу, есть риск ее перерастянуть, заработать заломы и морщины, визуально состарить лицо.
Массаж тоже сможет помочь избавиться от отечного синдрома. Тут следует отдавать предпочтение именно лимфодренажным техникам, ни в коем случае не миотонизирующим, которые, наоборот, направлены на прилив жидкости в дерму и в подкожно-жировую клетчатку.
Скребок гуаша работает примерно таким же образом: если делать им самомассаж по массажным линиям, которые повторяют направления оттока лимфы, то можно также уменьшить отечность. Необходимо для стойкого результата заниматься процедурами системно и регулярно.
Как и у любых манипуляций, у массажа и скребка гуаша есть противопоказания. К ним относятся, например, гнойничковые или вирусные высыпания в зоне воздействия на коже, наличие острых респираторных заболеваний или период обострения хронических недугов. Не стоит делать массаж пациентам с повышенным давлением
Косметология и хирургия
Для коррекции пухлых щечек в кабинете косметолога можно рассмотреть несколько вариантов. Первый — это процедура, которая так и называется: «Худое лицо». Ее делают на аппарате SMAS, это ультразвуковой лифтинг. Этот аппарат действует не только на кожу и уменьшает слой жировой клетчатки, но и подтягивает мышечный аппарат лица. Поэтому спустя 1,5-3 месяца пациент выглядит более подтянутым и худым.
Также косметолог может предложить контурную пластику, векторный лифтинг средней трети лица и нижней трети лица. Расставив акценты и добавив объемы в недостающее области, можно визуально также вытянуть лицо и сделать его более худым и подтянутым.
Еще одна методика, которая в последнее время активно используется косметологами, — инъекции ботулотоксина в жевательные мышцы при бруксизме. Бруксизм не только визуально деформирует лицо, он еще и нарушает прикус, ведет к стиранию зубров. Инъекция поможет на 4-8 месяцев расслабить мышцы и заодно получить более худое лицо.
Кроме того, очень хорошо работают против отеков микротоки. Курс терапии обычно составляет 8-10 процедур, 2-3 раза в неделю.
Есть еще мезотерапевтические техники, которые улучшают отток жидкости, нормализуют сосудистую стенку и делают лицо визуально меньше.
Пластический хирург может помочь радикально решить проблему. Чаще всего это операция по удалению комков Биша. Также если есть выраженные жировые отложения поверхностного подкожного жира, то тоже можно решить вопрос хирургическим путем.