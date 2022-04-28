Когда пора к врачу

Понять причину замирания сердца на этапе ощущений сложно. Невозможно по частоте сбоев и понять, опасное ли это состояние или нет. Один пациент может не заметить и несколько десятков экстрасистол в течение суток, другой испугается и одного «замирания» сердца. Но какой симптом будет более тревожным, без обследования сказать невозможно.

- Это может сделать только врач, посмотрев кардиограмму, — поясняет Екатерина Борисова. — Причем ЭКГ надо делать в тот момент, когда эти замирания происходят — поэтому чаще всего кардиолог назначит не ЭКГ покоя, а суточное мониторирование — когда кардиограмма пишется в течение суток. Тогда можно поймать эти экстрасистолы и понять их происхождение и как часто они случаются. Это более информативно. Иногда некоторым пациентам приходится делать не суточный, а даже двух- или трехсуточный монитор, чтобы зафиксировать сбои. Ну а дальше задача кардиолога — разобраться, что это такое.

Когда замирание — признак дефицита магния

Симптом, когда сердце замирает или случаются перебои в его работе, вполне может оказаться проявлением временных сбоев в организме.

Экстрасистолы могут случаться

после перенесенного заболевания,

после отравления,

- Во время острого отравления человек теряет калий и магний — два основных микроэлемента, которые отвечают за слаженную работу сердца, — поясняет врач-кардиолог. — В этом случае доктор порекомендует просто восполнить дефицит — чаще после этого перебои в работе сердца довольно быстро проходят.

на фоне переутомления и усталости,

дефицита одного из микроэлементов (магния или калия),

- Хроническое переутомление и злоупотребление алкоголем — вот именно это сочетание очень часто приводит к дефициту магния, — поясняет доктор. — И перебои в работе сердца могут быть первыми и основными симптомами нехватки этого микроэлемента.

Обычно, если проблема связана с недостатком микроэлементов, то стоит на будущее пересмотреть свой рацион — продукты должны быть богаты калием (сухофрукты, бананы, запеченный картофель) и магнием (семечки, кунжут, зелень), рекомендует эксперт.

- Правда, если дело дошло до замираний сердца, то тут уже семечками не отделаешься, поэтому обычно назначают препараты, которые восполнят дефицит этих микроэлементов, — поясняет Екатерина Борисова.