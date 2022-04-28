Пациенты в кабинете кардиолога нередко описывают такой симптом — сердце» как будто замирает» или вдруг «срывается вниз, будто спускаешься на лифте», а дыхание перехватывает. О чем говорит такой необычный и пугающий сигнал организма? Стоит ли бить тревогу?
кардиолог, главный врач «КардиоКлиники», д.м.н.
Очень яркий симптом
- Когда пациент говорит об ощущении замирания, перебоях в работе сердца, чаще всего речь идет о нарушениях ритма сердца, экстрасистолии, — рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог Екатерина Борисова. — Этот симптом сложно спутать с каким-то другим.
Одни пациенты рассказывают, что их «как будто на лифте вниз опускают», другие чувствуют дополнительный стук сердца или его замирание, но все эти признаки весьма типичны. Они говорят о внеочередном, преждевременном сокращении сердца, которое может произойти однократно или даже несколько раз подряд — сериями. По сути, это сокращение сгенерировано отдельной клеточкой в сердце, которая дала некий внезапный импульс.
Опасное «замирание»
Экстрасистола (внеочередное сокращение сердца) бывает предсердная и желудочковая.
- Предсердная экстрасистола — менее опасная и чаще носит функциональный характер, — объясняет кардиолог. — Желудочковая ощущается более интенсивно и чаще свидетельствует о том, что у пациента есть более серьезная сердечная патология. Такие экстрасистолы опасны и требуют лечения.
Когда пора к врачу
Понять причину замирания сердца на этапе ощущений сложно. Невозможно по частоте сбоев и понять, опасное ли это состояние или нет. Один пациент может не заметить и несколько десятков экстрасистол в течение суток, другой испугается и одного «замирания» сердца. Но какой симптом будет более тревожным, без обследования сказать невозможно.
- Это может сделать только врач, посмотрев кардиограмму, — поясняет Екатерина Борисова. — Причем ЭКГ надо делать в тот момент, когда эти замирания происходят — поэтому чаще всего кардиолог назначит не ЭКГ покоя, а суточное мониторирование — когда кардиограмма пишется в течение суток. Тогда можно поймать эти экстрасистолы и понять их происхождение и как часто они случаются. Это более информативно. Иногда некоторым пациентам приходится делать не суточный, а даже двух- или трехсуточный монитор, чтобы зафиксировать сбои. Ну а дальше задача кардиолога — разобраться, что это такое.
Когда замирание — признак дефицита магния
Симптом, когда сердце замирает или случаются перебои в его работе, вполне может оказаться проявлением временных сбоев в организме.
Экстрасистолы могут случаться
после перенесенного заболевания,
после отравления,
- Во время острого отравления человек теряет калий и магний — два основных микроэлемента, которые отвечают за слаженную работу сердца, — поясняет врач-кардиолог. — В этом случае доктор порекомендует просто восполнить дефицит — чаще после этого перебои в работе сердца довольно быстро проходят.
на фоне переутомления и усталости,
дефицита одного из микроэлементов (магния или калия),
- Хроническое переутомление и злоупотребление алкоголем — вот именно это сочетание очень часто приводит к дефициту магния, — поясняет доктор. — И перебои в работе сердца могут быть первыми и основными симптомами нехватки этого микроэлемента.
Обычно, если проблема связана с недостатком микроэлементов, то стоит на будущее пересмотреть свой рацион — продукты должны быть богаты калием (сухофрукты, бананы, запеченный картофель) и магнием (семечки, кунжут, зелень), рекомендует эксперт.
- Правда, если дело дошло до замираний сердца, то тут уже семечками не отделаешься, поэтому обычно назначают препараты, которые восполнят дефицит этих микроэлементов, — поясняет Екатерина Борисова.
Симптом каких болезней — замирание сердца
Замирание сердца, экстрасистола, может возникать и на фоне других заболеваний — например, изменений со стороны щитовидной железы.
- Повышенная функция щитовидной железы (тиреотоксикоз или гипертиреоз) часто приводит к возникновению экстрасистол, — говорит кардиолог. — Как правило, пациенту с такими жалобами рекомендуют сдать анализ на ТТГ (гормон щитовидной железы), а потом уже и пройти обследование, если цифры окажутся далекими от нормы.
Экстрасистолы могут свидетельствовать и о еще более серьезном заболевании — ишемической болезни сердца.
- Экстрасистолы могут возникать из зон сердца, которые подвержены ишемии (это недостаток притока крови к какой-то зоне сердца), то есть они вызваны ограничением кровотока, — объясняет Екатерина Борисова. — Тогда чаще всего на кардиограмме, сделанной во время суточного монитора, врач видит связь экстрасистол с физической нагрузкой (сердце замирает именно во время ходьбы, бега, физических упражнений, а не в состоянии покоя).
Могут быть связаны экстрасистолы и с другими кардиологическими заболеваниями — миокардитами, кардиомиопатией и так далее.
- Что касается такого симптома, как замирание сердца или перебои в его работе, общая рекомендация — обратиться к врачу, — резюмирует кардиолог. — Он назначит ЭКГ и ЭхоКГ — эта процедура позволяет оценить структуру сердца, все ли там в порядке, правильно ли клапаны работают, правильно ли сердце сокращается, нет ли каких-то других нарушений. Затем, как правило, эти процедуры дополняются суточным мониторированием ЭКГ. Если доктор что-то заподозрит, то может назначить и более углубленные обследования.
Тревожные симптомы
- Если сердце замирает достаточно часто и эти перебои случаются подряд несколько раз, то может возникнуть головокружение — вплоть до обморока, — предупреждает врач Екатерина Борисова. — Если экстрасистол стало очень много и они идут группой, то из-за такого неправильного сокращения сердца, когда происходит выброс уменьшенного объема количества крови, головному мозгу может не хватить кислорода и это спровоцирует обморочное состояние и даже, возможно, потерю сознания. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.