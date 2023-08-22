СИБР или СРК? Гастроэнтеролог Лопатина объяснила, как понять причину вздутия и болей в животе

Боли в животе, вздутие, метеоризм, диарея или запор — все эти неприятные симптомы могут быть как при синдроме раздраженной кишки, так и при синдроме избыточного бактериального роста. Между тем это две совершенно разные проблемы с ЖКТ, у них разные причины, методы диагностики и подходы в лечении. Поэтому важно их различать.
«При этом это не взаимоисключающие понятия. И у пациентов с СРК может возникать избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, как часто и происходит», —
Но как же отличить одно от другого? Мария Лопатина назвала особенности.
Синдром избыточного бактериального роста (СИБР)
СИБР возникает при чрезмерном увеличении количества нормальных бактерий в тонком кишечнике. Как подчеркивает врач, это не инфекция.
«Наиболее значимый симптом СИБР — вздутие живота или метеоризм, что связано напрямую с увеличением количества производимых газов», — говорит Мария Лопатина.
Кроме вздутия и метеоризма при этой проблеме могут возникать:
урчание в животе;
боль в животе;
кашицеобразный стул или запоры.
Чтобы выявить синдром избыточного бактериального роста, используется водородный или водородно-метановый дыхательный тест. К этому исследованию надо готовиться заранее. Например, прекратить прием антибиотиков за 4 недели до дыхательной пробы и пробиотиков за 7 дней.
«При подтверждении диагноза СИБР назначаются антибиотики, чтобы уменьшить количество тонкокишечных бактерий. Пробиотиками СИБР не лечится. Если симптомы исчезают после лечения, то нет необходимости повторять дыхательный тест», — говорит гастроэнтеролог.
Между тем, по словам врача, не всегда лечение сразу дает результаты. Примерно у 40% пациентов с СИБР симптомы сохраняются после первоначального курса антибиотиков, а еще у 40% возникают рецидивы.
Синдром раздраженной кишки (СРК)
СРК — хроническое функциональное заболевание кишечника, при котором боль в животе связана с изменением частоты и характера стула.
«Термин „функциональное“ означает, что симптомы связаны с изменением работы кишечника, а не с воспалением, появлением опухолевых клеток и другими процессами», — пояснила специалист.
Основной симптом при СРК — боль в животе, без нее этого синдрома не бывает. Вздутие же, по словам врача, часто имеет суточный характер, усиливается к вечеру, более выражено при вариантах с запором и связано не с повышенной продукцией газа, а с повышенной чувствительностью рецепторов стенки кишки.
«Синдром раздраженной кишки может сочетаться с синдромом избыточного бактериального роста. Исключение СИБР — обязательный пункт в обследовании пациентов с СРК», — добавляет специалист.
Для лечения СРК врачи назначают диету на основе рациона low-FODMAP (диета, ограничивающая продукты с плохо усваиваемыми углеводами: фруктозой, лактозой, фруктанами, галактанами и полиолами), а также спазмолитики, слабительные или препараты от диареи. Может даже потребоваться помощь психотерапевта и прием антидепрессантов.