СИБР или СРК? Гастроэнтеролог Лопатина объяснила, как понять причину вздутия и болей в животе

Боли в животе, вздутие, метеоризм, диарея или запор — все эти неприятные симптомы могут быть как при синдроме раздраженной кишки, так и при синдроме избыточного бактериального роста. Между тем это две совершенно разные проблемы с ЖКТ, у них разные причины, методы диагностики и подходы в лечении. Поэтому важно их различать.