Психолог Шафлер объяснила, по каким признакам понять, что вы точно перфекционист

При слове «перфекционист» мы тут же представляем человека, которого буквально трясет при виде неровно нарезанного торта или несимметрично выставленной обуви. Раем для перфекциониста называют «совершенный мир», где все устроено правильно, приятно глазу, по линеечке. Но на самом деле перфекционисты бывают разные.
Об этом в своей книге «Лучшая во всем», которая
Лицензированный психолог, получила степень в Калифорнийском университете в Беркли и Колумбийском университете. Работала психотерапевтом в Google
Эмоциональный перфекционист: хочу всегда быть в настроении
Эмоциональный перфекционизм — это желание всегда быть в идеальном эмоциональном состоянии. Это не счастье и не умиротворение, а постоянный контроль того, что, как и в какой степени ты чувствуешь.
Это одно из самых незаметных проявлений перфекционизма вообще.
Например, мать может считать идеальным эмоциональным состоянием легкое раздражение, когда ребенок кричит. Именно раздражение, точно в момент крика, степень — легкая.
Обнаружив, что раздражение выходит за рамки идеала, она его скорректирует. Скажем, мать раздражается, когда ребенок не кричал. Или он быстро умолк, а она уже в ярости. Любое отклонение от заданных рамок дезадаптивный перфекционист считает неудачей.
Это похоже на подавление эмоций при стрессе: человек контролирует свои чувства, в том числе и позитивные, вращая невидимую ручку громкости.
Иногда под идеальным эмоциональным состоянием подразумеваются натужная благодарность (когда на самом деле неприятно), деланая радость (когда в действительности скучно), фальшивое восхищение собой (на фоне недовольства своим телом) и прочее в том же духе. Если заданные эмоции не получается изобразить, человек себя ругает.
Когнитивный перфекционист: хочу все идеально понимать
Когнитивный перфекционизм — это стремление к безупречным познаниям. Человека интересуют некие системы и формулы — например все подробности о том, как доставляют заказы со склада покупателю. Полезно иметь представление о некоторых процессах, но желание знать все до последней буквы может мешать движению вперед.
Удариться в когнитивный перфекционизм способен, к примеру, прокрастинатор: «Сначала я должен узнать все про городское планирование, а только потом смогу работать в этой сфере».
Когнитивный перфекционизм может проявляться в настоятельной потребности досконально разобраться, почему что-то произошло — например, ушел любимый человек или отказали в приеме на работу. Кажется, что если понять причину, то перестанешь испытывать негативные эмоции.
Когнитивный перфекционизм можно назвать адаптивным, если человеком движет жажда знаний без привязки к результату. Скажем, невролог заинтересовался, почему люди видят сны. Через годы исследований он может резюмировать: «До сих пор так и неизвестно, почему мы видим сны». Он не нашел ответа и не получил результат, но ему приносила удовольствие собственная осмысленная деятельность. Даже после ухода на пенсию он так или иначе продолжал искать ответ на вопрос, который его интересовал.
Поведенческий перфекционист: хочу идеально выполнять задачи
Поведенческий перфекционизм — это стремление вести себя идеально (например, получить пятерку за контрольную), а также желание идеально вести себя в определенной роли (например, в роли дочери, начальника, женщины, уверенного в себе человека, родителя и т.д.).
Поведенческий перфекционизм можно считать адаптивным, если он вдохновляет на деятельность без ущерба для самочувствия и без зацикленности на результате. Например, «Я хочу научиться играть на пианино, потому что мне нравится прилагать усилия в любимом деле. Если я ошибусь на выступлении, ничего страшного, зато попробую».
Если поведенческий перфекционизм вредит здоровью, значит, он дезадаптивен. Например, вы чего-то не поняли на совещании и хотите переспросить, но молчите, ведь вы хотите выглядеть исполнительным сотрудником, который всегда держит руку на пульсе.
Все хотя бы иногда испытывают трудности с естественным самовыражением. Это считается отклонением от нормы, только если повторяется раз за разом. Если вы постоянно ведете себя так, что приходится пренебрегать своими потребностями, целями и ценностями, виной тому, скорее всего, является поведенческий перфекционизм.
Процессуальный перфекционист: хочу, чтобы все дела шли идеально
Процессуальный перфекционизм — это желание, чтобы все начиналось, шло и завершалось идеально. Он подразумевает наличие определенных стандартов и убеждений, касающихся продолжительности процесса, энергетических затрат на него и помощи в нем. Например, перфекционист сдал экзамен на право заниматься частной юридической практикой и расстроился, потому что потратил на подготовку больше сил, чем, по его мнению, следовало бы.
Посмотрим на процессуальный перфекционизм в контексте идентичности. Например, те люди, у кого детство было идеальным, взваливают на себя обязанность безупречно прожить остальную жизнь, полагая, что иначе нельзя.
Процессуальный перфекционизм можно считать адаптивным, если он служит вам, а не диктует, как жить. Есть сферы, особенно подходящие тем, кто быстро выделяет микропроцессы из общего дела: промышленный дизайн, режиссура и гостиничный бизнес. Но процессуальный перфекционизм может быть полезен и вне профессии. Если вы склонны к нему, всякий раз при его проявлении вспоминайте о важности присутствия.
Объектный перфекционист: хочу, чтобы внешнее было идеальным
Объектный перфекционизм отражает зависимость от внешних объектов, если он проявляется в дезадаптивной форме. В адаптивной — усиливает уже имеющееся ощущение целостности и совершенства.
Если человека бесит все несимметричное и неидеальное, самоуважение теряется, и кажется, что вернется оно или нет — целиком зависит от внешних факторов. Начинаются попытки компенсировать то, что не нужно компенсировать, заслужить то, что и так по праву принадлежит ему. Возникает иллюзия, что он спасает положение, исправляет ситуацию, защищается от опасностей.
Классические перфекционисты отказываются признать, что, как ни заботишься о предсказуемости, внешней красоте и организации, на некоторые вещи повлиять невозможно.