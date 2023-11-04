Психолог Шафлер объяснила, по каким признакам понять, что вы точно перфекционист

Эмоциональный перфекционизм — это желание всегда быть в идеальном эмоциональном состоянии . Это не счастье и не умиротворение, а постоянный контроль того, что, как и в какой степени ты чувствуешь.

Это одно из самых незаметных проявлений перфекционизма вообще.

Например, мать может считать идеальным эмоциональным состоянием легкое раздражение, когда ребенок кричит. Именно раздражение, точно в момент крика, степень — легкая.

Обнаружив, что раздражение выходит за рамки идеала, она его скорректирует. Скажем, мать раздражается, когда ребенок не кричал. Или он быстро умолк, а она уже в ярости. Любое отклонение от заданных рамок дезадаптивный перфекционист считает неудачей.

Это похоже на подавление эмоций при стрессе: человек контролирует свои чувства, в том числе и позитивные, вращая невидимую ручку громкости.

Иногда под идеальным эмоциональным состоянием подразумеваются натужная благодарность (когда на самом деле неприятно), деланая радость (когда в действительности скучно), фальшивое восхищение собой (на фоне недовольства своим телом) и прочее в том же духе. Если заданные эмоции не получается изобразить, человек себя ругает.