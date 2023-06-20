Проявляет повышенный контроль: 5 признаков, что у вас синдром старшей дочери

Если вы были старшим ребенком в большой семье или много общались с младшими двоюродниками, то, вполне возможно, именно у вас есть синдром старшей дочери.
Психологи рассказали, какими признаками он проявляется, как родители могут избежать ошибок в воспитании и что делать, если синдром уже мешает вам жить.
«"Синдром старшей дочери» — название для закрепившейся стратегии поведения, которая наблюдается у многих женщин, выросших в семье старшими из всех детей, — объяснила «Доктору Питеру» психолог Юлия Кузнецова. — Его истоки лежат в социокультурных установках, которые диктуют, что старшие, особенно девочки, должны заботиться о младших: присматривать за ними, помогать, воспитывать. Часто получается так, что старшая дочь берет на себя часть родительских обязанностей по уходу за малышами».
Вот только привычка заботиться об окружающих (часто во вред себе) сохраняется и во взрослом возрасте, отмечает эксперт.
«У таких женщин может быть много тревоги и неустойчивая самооценка, они склонны игнорировать собственные потребности, им тяжело отказать другим в помощи. Те, с кем они вступают в отношения, неосознанно воспринимаются как дети, требующие заботы», — говорит психолог.
Психолог
Типичные признаки синдрома старшей дочери
Берет на себя не свои обязанности и проявляет повышенный контроль.
Высокие стандарты поведения и ожидания от себя и других. Такой человек может привыкнуть к строгим правилам и следовать им по жизни.
Склонность к идеализации и перфекционизму. Может наблюдать за своим поведением или поведением других людей в поисках ошибок и просчетов.
Недоверчивость в отношении других людей, склонность переживать о судьбе близких и боязнь потерять контроль.
Низкая самооценка. Склонна к неадекватной самооценке и тревоге.
«Минусы этого синдрома могут включать чувство неудовлетворенности и изнеможения, которые могут проявляться и во взрослом возрасте. Такая женщина попросту может не знать, чего сама хочет от жизни, — отмечает психолог Диана Подручная. — Но важно отметить, что не все старшие дочери проявляют эти признаки, каждый человек уникален. Синдром старшей дочери — это не диагноз, а, скорее, понятие, которое могут использовать люди, чтобы описать свои характеристики.
Психолог, психотерапевт
Плюсы тоже есть
Психологи отмечают, что люди с синдромом старшей дочери, как правило, ответственные, исполнительные, внимательные, отзывчивые, легко сходятся с окружающими. Они умеют руководить другими и принимать на себя ответственность.
«Синдром старшей дочери также может иметь свои преимущества, — говорит психолог Александра Горюнова. — Так, старшие дочери, как правило, более зрелые, организованные и ответственные, они могут оказывать влияние на братьев и сестер, стимулируя их к достижению успеха в жизни. Важно только осознать, что роль старшей дочери в том, чтобы помочь и поддержать тех, кто рядом, а не контролировать их жизнь. Важно также научиться управлять своими высокими стандартами и не навязывать свои ожидания. Также старшей дочери может помочь понимание того, что она несет ответственность только за свою собственную жизнь и что она не должна чувствовать себя виноватой, если что-то идет не так у ее близких».
Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике
Если в семье не один ребенок
«Важно, чтобы родители оказывали равное количество внимания всем своим детям, а не только старшим, — рекомендует психолог Екатерина Тур. — Также можно научить детей находить баланс между работой и отдыхом, поощрять их быть спонтанными и выражать свои мысли и чувства. Вот несколько советов родителям, у которых есть старшая дочь:
1. Не перекладывайте на нее чрезмерную ответственность. Помните, что она все еще ребенок и ей нужно время, чтобы развиваться в своем темпе.
2. Задавайте вопросы. Старшая дочь может чувствовать себя неуверенной, и ей могут помочь ваши вопросы, которые могут заставить ее размышлять и выражать свои мысли.
3. Выйдите за рамки своих ожиданий. Старшая дочь может чувствовать себя зажатой в рамках определенных ролей и ожиданий, которые ей навязывает семья. Позвольте ей развиваться в своей индивидуальности и интересах.
4. Показывайте свою поддержку. Старшая дочь может ощущать отчужденность или разочарование, поэтому важно ее поддерживать и помогать ей преодолевать трудности.
5. Не сравнивайте ее с другими детьми. Каждый ребенок уникален, и не стоит сравнивать их между собой. Это может вызвать у старшей дочери раздражение и оскорбление.
Как справиться, если у вас синдром старшей дочери
«Если синдром старшей дочери склонен ухудшать вашу психологическую или эмоциональную жизнь, обратитесь за помощью к специалистам», — рекомендует психолог Диана Подручная.
Научитесь выстраивать границы и отказываться от выполнения задач, которые перешагивают грань между заботой и перераспределением обязанностей.
Развивайте свои интересы и увлечения, прислушивайтесь к себе и своим желаниям.
Учитесь делегировать свои обязанности и отпускать контроль.