Проявляет повышенный контроль: 5 признаков, что у вас синдром старшей дочери

«Синдром старшей дочери также может иметь свои преимущества , — говорит психолог Александра Горюнова. — Так, старшие дочери, как правило, более зрелые, организованные и ответственные, они могут оказывать влияние на братьев и сестер, стимулируя их к достижению успеха в жизни. Важно только осознать, что роль старшей дочери в том, чтобы помочь и поддержать тех, кто рядом, а не контролировать их жизнь. Важно также научиться управлять своими высокими стандартами и не навязывать свои ожидания. Также старшей дочери может помочь понимание того, что она несет ответственность только за свою собственную жизнь и что она не должна чувствовать себя виноватой, если что-то идет не так у ее близких».