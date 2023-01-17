Эти болезни чаще всего находят у людей, которые выглядят старше своих лет

Выяснилось, что люди, которые выглядели моложе своих лет, практически не страдали от перечисленных выше болезней. Чем старше выглядел человек, тем больше в его анамнезе было опасных патологий. Команда ученых отметила, что те, у кого был самый высокий возрастной балл, были в основном мужчинами (61%), реже курили и не страдали от лишнего веса.

- Другими словами, если вы выглядите моложе, чем вы есть, то здоровье ваших органов, тела и разума, вероятно, отражает это, — говорит ведущий автор, профессор Тамар Нейстен, дерматолог из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме.

Как отказ от алкоголя может сказаться на внешности

Одна из самых распространенных причин, почему человек выглядит старше, — это вредные привычки. Например, вы можете не курить, но иногда выпивать — бокал вина за ужином, какой может быть вред? На самом деле — колоссальный, говорят врачи. Ведь безопасных доз алкоголя не существует.

Что произойдет с организмом, если отказаться от алкоголя на месяц? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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