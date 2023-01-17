Эти болезни чаще всего находят у людей, которые выглядят старше своих лет

Наверняка вы замечали, что есть люди, которые словно где-то раздобыли эликсир вечной молодости — даже в преклонном возрасте они выглядят гораздо моложе своих лет, причем утверждают, что не прикладывают для этого каких-либо усилий. Другие же, наоборот, стараются изо всех сил, но все равно проигрывают эту борьбу. Они выглядят заметно старше своих ровесников.
Безусловно, на скорость старения влияет генетика. Но есть еще несколько важных факторов:
пищевые привычки,
экология,
уровень стресса,
вредные привычки,
наличие физической активности,
удовлетворенность собственной жизнью.
Оказывается, тот факт, что человек выглядит старше своих лет, — это еще и повод для беспокойства. И дело тут не в самооценке. Группа ученых из Нидерландов провела исследование, после которого пришла к выводу: люди, которые выглядят старше своих лет, подвержены некоторым опасным заболеванием в разы сильнее. Результаты их работы
Как выяснили исследователи, такие люди могут пострадать от:
потери слуха,
когнитивных нарушений (самое опасное — деменция),
различных болезней сердца,
В эксперименте приняли участие 2 700 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Независимая группа из 27 человек оценила возраст каждого, основываясь исключительно на их внешности.
Каждому добровольцу присваивали возрастной балл, рассчитанный на основе разницы между их возрастом и предполагаемым возрастом. Например, если кто-то думает, что человек на фото выглядит на семь лет моложе своего биологического возраста, он получит семь баллов. Чем выше балл, тем моложе выглядит человек.
Выяснилось, что люди, которые выглядели моложе своих лет, практически не страдали от перечисленных выше болезней. Чем старше выглядел человек, тем больше в его анамнезе было опасных патологий. Команда ученых отметила, что те, у кого был самый высокий возрастной балл, были в основном мужчинами (61%), реже курили и не страдали от лишнего веса.
- Другими словами, если вы выглядите моложе, чем вы есть, то здоровье ваших органов, тела и разума, вероятно, отражает это, — говорит ведущий автор, профессор Тамар Нейстен, дерматолог из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме.
Как отказ от алкоголя может сказаться на внешности
Одна из самых распространенных причин, почему человек выглядит старше, — это вредные привычки. Например, вы можете не курить, но иногда выпивать — бокал вина за ужином, какой может быть вред? На самом деле — колоссальный, говорят врачи. Ведь безопасных доз алкоголя не существует.
Что произойдет с организмом, если отказаться от алкоголя на месяц? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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