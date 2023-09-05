Ученые объяснили, как бардак в доме может разрушить психику и довести до нищеты

Если ваши близкие привыкли разбрасывать по дому вещи и спокойно относятся к беспорядку в квартире, стоит их предупредить: бардак опасен для психики. Вот что по этому поводу говорят ученые.
Вы перегружаете мозг
Если мы обитаем в пространстве, перегруженном информацией о различных объектах, то мозг воспринимает ее как отвлекающий фактор и начинает сопротивляться. Это давно доказано: наш мозг предпочитает порядок и однозадачность бардаку и многозадачности, пишет издание
Когда вокруг человека беспорядок — обстановка, отвлекающая внимание, — это перегружает наш мозг, когнитивные функции страдают, ресурсы истощаются. Нам хуже удается решать вопросы, связанные с деньгами, что приводит к их потере, воспитанием детей, снижается производительность труда и так далее.
Женщинам тяжелее
Исследование
А вот на мужчин бардак не оказывает такого влияния. Исследователи предположили, что женщины могут чувствовать большую ответственность за содержание дома.
Также ученые выяснили, что беспорядок усугубляет и психические расстройства: СДВГ, обсессивно-компульсивное, тревожные расстройства.
Бардак бардаку рознь
Важно понимать, что беспорядок — это не криво положенная диванная подушечка. Идеальные дома — буквально вылизанные, с минимумом вещей и предметов, бывают только на картинках в журналах. И такой дом — это тоже плохо.
Стремление к идеальному порядку — контрпродуктивно. Перфекционизм сам по себе связан с чувством подавленности, беспокойством и плохим психическим здоровьем.
Если в вашей квартире просто не организовано пространство, вещи стоят не по линеечке, а как придется, то это даже плюс. Такой «беспорядок» может привести к повышению креативности и появлению свежих идей.
Как поддерживать порядок
Проводите каждую неделю акцию по расхламлению. В этом может помочь нанятый человек. Нет средств — включите музыку или подкаст и наведите порядок с удовольствием. Такой режим поможет поддерживать порядок дома и, как следствие, облегчит умственную нагрузку.
Практикуйте микроуборку. Тратьте 5-10 минут на наведение порядка в каком-то одном пространстве, но регулярно.
Если мусорят домашние, обсудите это с ними. Договоритесь о приемлемом уровне беспорядка и его мгновенной ликвидации при нарушении порога приемлемости.
Ученые отмечают, что беспорядок в доме вовсе не определяет, хороший вы или плохой человек. В любом случае вы заслуживаете успеха и счастья вне зависимости от того, бардак у вас дома или нет. Но если вы испытываете жгучее желание постоянно делать уборку, доводите близких своими требованиями к чистоте, стоит поговорить об этом с психологом. Он поможет вам построить жизнь, основанную на важных для вас ценностях.