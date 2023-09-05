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Ученые объяснили, как бардак в доме может разрушить психику и довести до нищеты

Есть люди, в домах которых идеальный порядок, но есть и те, кто предпочитает жить в хаосе. На самом деле для психики опасно и то и другое. Ученые объяснили, как незаметно для нас бардак провоцирует стресс и тревогу.

5 сентября 20233
Бардак дом уборка
Источник:
iStockphoto

Если ваши близкие привыкли разбрасывать по дому вещи и спокойно относятся к беспорядку в квартире, стоит их предупредить: бардак опасен для психики. Вот что по этому поводу говорят ученые.

Вы перегружаете мозг

Если мы обитаем в пространстве, перегруженном информацией о различных объектах, то мозг воспринимает ее как отвлекающий фактор и начинает сопротивляться. Это давно доказано: наш мозг предпочитает порядок и однозадачность бардаку и многозадачности, пишет издание NeuroScienceNews.

Когда вокруг человека беспорядок — обстановка, отвлекающая внимание, — это перегружает наш мозг, когнитивные функции страдают, ресурсы истощаются. Нам хуже удается решать вопросы, связанные с деньгами, что приводит к их потере, воспитанием детей, снижается производительность труда и так далее.

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Женщинам тяжелее

Исследование показало, что беспорядок в доме хуже влияет на женщин. У них повышается уровень гормона стресса кортизола и усиливаются симптомы депрессии. Причем взаимосвязь сохраняется, даже если у женщины все хорошо в личной жизни.

А вот на мужчин бардак не оказывает такого влияния. Исследователи предположили, что женщины могут чувствовать большую ответственность за содержание дома.

Также ученые выяснили, что беспорядок усугубляет и психические расстройства: СДВГ, обсессивно-компульсивное, тревожные расстройства.

Бардак бардаку рознь

Важно понимать, что беспорядок — это не криво положенная диванная подушечка. Идеальные дома — буквально вылизанные, с минимумом вещей и предметов, бывают только на картинках в журналах. И такой дом — это тоже плохо.

Стремление к идеальному порядку — контрпродуктивно. Перфекционизм сам по себе связан с чувством подавленности, беспокойством и плохим психическим здоровьем.

Если в вашей квартире просто не организовано пространство, вещи стоят не по линеечке, а как придется, то это даже плюс. Такой «беспорядок» может привести к повышению  креативности  и появлению свежих идей.

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Как поддерживать порядок

  • Проводите каждую неделю акцию по расхламлению. В этом может помочь нанятый человек. Нет средств — включите музыку или подкаст и наведите порядок с удовольствием. Такой режим поможет поддерживать порядок дома и, как следствие, облегчит умственную нагрузку.

  • Практикуйте микроуборку. Тратьте 5-10 минут на наведение порядка в каком-то одном пространстве, но регулярно.

  • Если мусорят домашние, обсудите это с ними. Договоритесь о приемлемом уровне беспорядка и его мгновенной ликвидации при нарушении порога приемлемости.

Ученые отмечают, что беспорядок в доме вовсе не определяет, хороший вы или плохой человек. В любом случае вы заслуживаете успеха и счастья вне зависимости от того, бардак у вас дома или нет. Но если вы испытываете жгучее желание постоянно делать уборку, доводите близких своими требованиями к чистоте, стоит поговорить об этом с психологом. Он поможет вам построить жизнь, основанную на важных для вас ценностях.

Автор текста:Анна Майская
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