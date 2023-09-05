Ученые объяснили, как бардак в доме может разрушить психику и довести до нищеты

Ученые отмечают, что беспорядок в доме вовсе не определяет, хороший вы или плохой человек. В любом случае вы заслуживаете успеха и счастья вне зависимости от того, бардак у вас дома или нет. Но если вы испытываете жгучее желание постоянно делать уборку, доводите близких своими требованиями к чистоте, стоит поговорить об этом с психологом. Он поможет вам построить жизнь, основанную на важных для вас ценностях.