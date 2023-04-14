Пушистая опасность: терапевт Попова назвала 2 причины не кормить белок с ладони

При этом белки, живущие в крупных городах, по поведению сильно отличаются от своих лесных сородичей: они иначе взаимодействуют с человеком и могут корректировать свое поведение. Несмотря на это, врач советует все же не рисковать — не давать им корм с ладони, а просто положить его на землю и отойти. А летом лучше вообще их не кормить, иначе вы только навредите здоровью животного.