Пушистая опасность: терапевт Попова назвала 2 причины не кормить белок с ладони

Могут ли белки укусить?
Могут, и не так уж редко кусают. Необязательно они это делают специально, ведь никто не учил их аккуратно брать еду с рук, поэтому могут укусить даже случайно. Как рассказала Елена Попова, главный врач «Инвитро-Ставрополье», укусы этих животных весьма болезненны.
Врач-терапевт, заместитель генерального директора по медицинской деятельности — главный врач ООО «Инвитро-Ставрополье»
«Зубки белок предназначены для того, чтобы разгрызать орехи, поэтому челюстное давление у них достаточно сильное. Дырочки остаются маленькие, но рука болит очень долго», — предупредила Елена Попова.
При этом белки, живущие в крупных городах, по поведению сильно отличаются от своих лесных сородичей: они иначе взаимодействуют с человеком и могут корректировать свое поведение. Несмотря на это, врач советует все же не рисковать — не давать им корм с ладони, а просто положить его на землю и отойти. А летом лучше вообще их не кормить, иначе вы только навредите здоровью животного.
«Летом ни одно животное прикармливать не следует. Белки, например, летом питаются семенами хвойных, листиками. Если мы прикармливаем их семечками или орехами, а это жирная пища, которую в летнюю пору они есть не должны, то у белки на фоне такого рациона садится печень. Зимой животных можно и даже нужно подкармливать. Белкам можно давать семечки (нежареные), орехи (грецкие, кедровые), морковь, яблоки, геркулес.
Чем можно заразиться от белки
Елена Попова назвала 2 самых опасных инфекции, которые можно получить при укусе животного.
1. Бешенство
Эта смертельно опасная инфекция передается человеку со слюной при укусе больным животным. Затем вирус распространяется по нервным путям, достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, поражает их и тем самым вызывает тяжелые нарушения, которые неминуемо приводят к смерти зараженного. То есть летальность при заражении — 100-процентная.
При этом эффективных методов лечения бешенства на сегодня не существует. Единственный способ спастись, если все же больное животное укусило, — сразу же ввести антирабическую вакцину, а в случаях тяжелых укусов — помимо вакцины еще и антирабический иммуноглобулин.
Кстати, несколько лет назад в петербургском Роспотребнадзоре называли белок самыми опасными переносчиками вируса бешенства. Так, по данным ведомства, среди всех случаев заражения 37,2% произошли именно из-за укусов белок.
2. Лептоспироз
Это острая инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии рода лептоспиры (Leptospira). При этой инфекции у человека поражаются капилляры, а также часто печень, почки, мышцы, постоянно держится высокая температура.
Как отметила эксперт, заболеваемость лептоспирозом высокая, при этом более половины случаев протекает в тяжелой форме и даже требует реанимационных мероприятий.
Кроме того, неосторожное общение с белками, которые могут и просто поцарапать, может закончиться и другими неприятными, хоть и менее опасными последствиями:
глисты;
различные кожные заболевания;
туляремия;
тяжело заживающие раны (большое количество бактерий во рту и на грязных лапах белок с высокой долей вероятности при царапинах может привести к нагноению раны).
Поэтому, если укуса избежать не удалось, сразу отправляйтесь в ближайший травмпункт или медучреждение, чтобы врач сделал вам прививку от бешенства.