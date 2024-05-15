Профессор Бокерия объяснила, почему диеты не помогают снизить уровень холестерина

« Во время эмоционального всплеска организму нужно много кортизола (гормона стресса), который синтезируется из холестерина. Чем больше вы стрессуете, тем больше вам нужно гормонов, реагирующих на стресс. Соответственно организм производит больше холестерина, чтобы вырабатывать больше гормонов, которые вы от него требуете», — объясняет механизм Ольга Бокерия.