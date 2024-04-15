Вопрос психологу: «Как справиться с сильным стрессом? После пережитого шока плохо сплю»

Пережила очень неприятную ситуацию: близкий человек получил серьезную травму по собственной вине. Я видела, как это было, последствия ее, кровь, вызывала скорую, помогала, потом делала уборку… Прошло уже несколько дней, но я не могу спать. Проваливаюсь в сон, когда уже отключаюсь совсем, а как раньше — лечь, закрыть глаза и дождаться сна минут через 15, не получается… В голове всплывают все детали, как будто снова проживаю происшествие, все время хочется плакать. Правда, отвлекаюсь работой. Как вернуть сон и спокойствие?

Елена, 35 лет