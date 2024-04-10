Психолог Лабковский назвал три качества женщин, в которых влюбляются с первого взгляда

Искреннее желание и готовность общаться . Вы можете говорить, что хотите отношений, и при этом своим поведением опровергать собственные слова. Некоторые дамы каждый раз, когда к ним подходит знакомиться мужчина, отпугивают его лицом, на котором будто написано: не подходи, я не хочу говорить с тобой.

Здоровая психика . Если вы прошли через болезненный опыт отношений, не проработали его и теперь абсолютно убеждены, что все мужчины козлы и ничего хорошего от них ждать не стоит, вряд ли с вами захочет кто-то общаться.