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Психолог Лабковский назвал три качества женщин, в которых влюбляются с первого взгляда

Если вы думаете, что залог успеха у противоположного пола — эффектная внешность и стильная одежда, то вы далеки от истины. Настоящие причины привлекательности кроются в других вещах.

10 апреля 20249
первая любовь
Источник:
iStockphoto

Весна, пожалуй, самое романтичное время года. Неспроста именно в это время одинокие сердца начинают особенно упорно искать вторую половинку.

Однако почему одни дамы не знают отбоя от кавалеров, а другим как будто вечно не везет? Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале объяснил, какие качества есть у по-настоящему привлекательных дам.

Спойлер: точно эти же черты помогут и мужчинам устроить свою личную жизнь.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Нередко в статьях о том, как обращать на себя внимание мужчин, дают советы, которые касаются внешности. Мол, наденьте каблуки и мини-юбку — и тогда вас точно заметят.

Однако психолог отмечает: не стоит намеренно добиваться мужчину, который к вам равнодушен. Так вы только продемонстрируете полное отсутствие любви к себе. Человек с адекватной самооценкой просто не будет обращать внимание на мужчину, которого нужно «брать нахрапом», подчеркивает Лабковский.

Кроме того, очень важно осознать: идея, будто мужчины могут искренне полюбить только красотку с идеальной фигурой, — миф. Стильная одежда, правильный макияж и дорогие духи — еще не залог любви.

Разумеется, речь не идет о том, что теперь можно забыть про душ и носить грязную, рваную одежду. Однако гораздо важнее в первую очередь выглядеть так, чтобы вас радовало отражение в зеркале. Вы должны нравиться в первую очередь именно себе.

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Есть еще три важных момента, которые отличают женщин, с которыми действительно хотят знакомиться и общаться.

  • Искреннее желание и готовность общаться. Вы можете говорить, что хотите отношений, и при этом своим поведением опровергать собственные слова. Некоторые дамы каждый раз, когда к ним подходит знакомиться мужчина, отпугивают его лицом, на котором будто написано: не подходи, я не хочу говорить с тобой.

  • Здоровая психика. Если вы прошли через болезненный опыт отношений, не проработали его и теперь абсолютно убеждены, что все мужчины козлы и ничего хорошего от них ждать не стоит, вряд ли с вами захочет кто-то общаться.

  • Самостоятельность. Если вы финансово независимы, вам будет куда проще выстраивать здоровые отношения. В противном случае есть риск попасть в отношения, где партнер будет бесконечно вас «спасать» или самоутверждаться за ваш счет.

Единственный способ найти настоящую любовь — быть собой, не пытаться соответствовать выдуманным стандартам и уж точно не притворятся кем-то лучше, чем вы есть. И стоит разобраться со старыми проблемами, чтобы быть готовой вступить в новый союз.

О том, какие условия необходимы для настоящей любви, а не для токсичной созависимости, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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