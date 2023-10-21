Психолог Лабковский назвал 3 условия, без которых настоящая любовь невозможна

Единого понятия, что такое «та самая настоящая любовь» не существует. Ведь каждый человек способен испытывать тот или иной спектр чувств, видит мир по-разному, хочет от жизни того, что будет выгодно ему. Однако многие путают любовь с любовной зависимостью — той самой опасной ситуацией, когда партнеры сливаются, становятся единым целым, после один из них уже не представляет жизни без другого. Расставания после очень болезненны, зачастую без помощи психотерапевта не обойтись.
На самом же деле любовь — это не про боль и страдания. Это про ту историю, когда оба человека чувствуют себя спокойно, у них есть уверенность в завтрашнем дне и своем партнере.
«Психолог Роберт Стернберг придумал трехмерную модель, при совпадении всех частей которой можно говорить о той самой настоящей любви», — говорит Михаил Лабковский.
Из чего же состоит модель Стернберга? Давайте разбираться.
Страсть. Это то самое чувство сильной влюбленности, бабочек в животе, сильного сексуального влечения. Многие путают страсть с любовью, но на самом деле это лишь одна ее составляющая часть. Для настоящего чувства требуется гораздо больше.
Близость. Это куда более глубокая и важная вещь. Если между людьми есть близость, то появляется ощущение «своего человека», нет страха быть непонятым или сделать что-то не так. При этом партнеры не сливаются, живут каждый своей жизнью, потому что доверяют возлюбленному.
Обязательства. Если страсть и близость — это история про душу, то обязательства уже компонент более приземленный. Партнер начинает чувствовать ответственность за другого. Люди начинают строить планы на будущее, приходит четкое осознание того, что «мы пара, наши дороги теперь пересеклись». Теперь человек — это часть вашей повседневной жизни, вы должны заботиться о нем, а он — о вас.
По словам Лабковского, есть правило: нужно сразу говорить о том, что не нравится. И оно отлично помогает избавиться от любовной зависимости, а также выстроить крепкие и гармоничные отношения.
Если вам что-то не нравится, то вы должны сказать об этом прямо, без всяких намеков и манипуляций. И тут уже два варианта развития событий: или ваш партнер вас слышит и прекращает неприятное действие, либо вы уходите из отношений, которые заставляют вас мучиться.