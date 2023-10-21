Психолог Лабковский назвал 3 условия, без которых настоящая любовь невозможна

Страсть. Это то самое чувство сильной влюбленности, бабочек в животе, сильного сексуального влечения. Многие путают страсть с любовью, но на самом деле это лишь одна ее составляющая часть. Для настоящего чувства требуется гораздо больше.

Близость. Это куда более глубокая и важная вещь. Если между людьми есть близость, то появляется ощущение «своего человека», нет страха быть непонятым или сделать что-то не так. При этом партнеры не сливаются, живут каждый своей жизнью, потому что доверяют возлюбленному.