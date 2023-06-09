Не любовь, а сплошное мучение: 10 признаков, что вы попали в любовную зависимость

Навязывание помощи. Все эти ваши любимые спасатели, которые вас тотчас бегут облагодетельствовать, на самом деле интересуются не вами, а властью над вами.

Попытки вас переделать. Похудей, поправься, брось курить, займись зубами, ты достоин/достойна другой работы. Казалось бы, все это говорит о заботе, но нет, это самое настоящее насилие. Причем объективно человеку может быть необходима диета, но только ему решать, садиться на нее или нет. Если это не его решение, речь идет о давлении.