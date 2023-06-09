Не любовь, а сплошное мучение: 10 признаков, что вы попали в любовную зависимость

Любовная зависимость, или аддикция, — патологическое состояние, во время которого человек чувствует постоянный страх потерять любимого, стресс и отчаяние. Как рассказал клинический психолог Денис Долгов, от здоровой любви она отличается прежде всего тем, что зависимый больше не может представить свою жизнь без того самого человека.
«При любви вам хорошо как с партнером, так и без него. Но вы понимаете, что со второй половинкой гораздо лучше», —
Итак, вот какие 10 признаков любовной зависимости перечислил психолог. Проверьте, нет ли их в ваших отношениях?
Вы постоянно думаете о партнере.
Ваша жизнь протекает от встречи до встречи с любимым, а в промежутках — только тягостное ожидание.
Отсутствие взаимности не делает вашу любовь слабее.
Вам тяжело наедине с собой.
Вы постоянно боретесь за внимание партнера.
При мысли о расставании вы испытываете отчаяние, потому что считаете, что ваш мир рухнет.
Ваша самооценка падает.
Вы постоянно думаете о том, что еще сделать, чтобы заслужить любовь.
Вас мучит патологическая ревность.
Кроме того, по словам психолога, любовная зависимость проявляется еще в одном парадоксальном признаке: часто зависимый человек не может поддерживать длительные отношения с объектом своей любви. Это можно объяснить биохимией состояния влюбленности и формирования зависимости от человека: в это время в организме вырабатываются определенные вещества, но этот процесс не бесконечен.
«И он (объект любви) внезапно может стать вам безразличен. При этом привычка к сильным переживаниям остается и толкает вас в новые деструктивные отношения. Ведь по-настоящему важен не объект зависимости, а испытываемые вами эмоции. А они самые острые в начале отношений. Поэтому часто люди, склонные к любовной зависимости, очертя голову бросаются из одних отношений в другие в поисках острых ощущений», — уточнил специалист.
Как добавил клинический психолог, лечение любовной зависимости может потребовать много усилий от самого человека, а также помощи профессионала — психотерапевта или психолога.
3 признака зависимых отношений, которые легко принять за любовь
Как рассказывал психолог Михаил Лабковский, зачастую то, что мы называем любовью, оказывается самой настоящей психологической зависимостью. Нелюбовь может скрываться за самыми неочевидными поступками, особенно за теми, которые мы считаем проявлениями заботы и внимания. Поэтому их не так-то просто сразу распознать.
Михаил Лабковский назвал три главных признака опасной нелюбви:
Навязывание помощи. Все эти ваши любимые спасатели, которые вас тотчас бегут облагодетельствовать, на самом деле интересуются не вами, а властью над вами.
Попытки вас переделать. Похудей, поправься, брось курить, займись зубами, ты достоин/достойна другой работы. Казалось бы, все это говорит о заботе, но нет, это самое настоящее насилие. Причем объективно человеку может быть необходима диета, но только ему решать, садиться на нее или нет. Если это не его решение, речь идет о давлении.
Бешеная страсть. То вы вместе, то расходитесь, ссоры и «постельные» примирения, горячие споры и сцены с битьем посуды — это не любовь, это невроз. Люди переходят на такой формат отношений, потому что спокойные будни для них слишком скучны или болезненны, поэтому приходится принимать такой «наркотик», чтобы убежать от реальности.
По словам психолога, если вы понимаете, что отношения превратились в сплошные эмоциональные качели, а партнер вас будто не слышит, единственный верный способ сберечь свою психику — закончить их.