- Нами правят гормоны. Все то, что многим из нас хотелось бы считать романтикой, всего лишь работа гормональной системы, — уверен акушер-гинеколог, профессор Камиль Бахтияров.

Специалист назвал 5 основных гормонов, которые вырабатывают при влюбленности и регулируют сексуальное желание.

1. Тестостерон

Это главный мужской половой гормон, но есть и у женщин. Поиск партнеров, ощущение уверенности в себе, склонность рисковать и конкурировать — это все тестостерон. Он регулирует уровень сексуального влечения у обоих полов, но у мужчин сильнее.

2. Эстрадиол

Это гормон тоже есть как у женщин, так и у мужчин. Он вырабатывается в яичниках, плаценте, коре надпочечников, периферических тканях и семенниках у мужчин. Его нормальная концентрация в организме способствует поддержанию либидо.

3. Дофамин

Это один из четырех «гормонов счастья» — своего рода «энергетик, который заряжает силами для достижения цели и окрашивает мир в яркие краски. Благодаря дофамину человек испытывает острое желание быть с объектом влюбленности. При этом дофамин повышается, когда объект страсти очень притягателен, но не слишком достижим или отношения неопределенные.

4. Окситоцин

Еще один «гормон счастья», который отвечает за привязанность, безопасность и доверие. Он начинает продуцироваться при физическом контакте — больше всего при объятиях, поцелуях и сексе. Под его воздействием мы можем решить, что это — любовь.

5. Эндорфины

Тоже «гормоны счастья». Они вырабатываются во время сексуального контакта, обеспечивая затем оргазм. Одновременно с эндорфинами повышается уровень пролактина, отвечающего за снижение стресса.