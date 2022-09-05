влюбленность
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«Бабочки в животе», «летать от счастья» — примерно так описывают влюбленные свои ощущения, которые мы потом долго вспоминаем и долго ищем, чтобы испытать их вновь и вновь. На самом деле «бабочки» — это не про любовь, а все дело — в гормонах.

Камиль Бахтияров
Медицина

Врач акушер-гинеколог, хирург, профессор, доктор медицинских наук.

t.me/kamildoc

- Нами правят гормоны. Все то, что многим из нас хотелось бы считать романтикой, всего лишь работа гормональной системы, — уверен акушер-гинеколог, профессор Камиль Бахтияров.

Специалист назвал 5 основных гормонов, которые вырабатывают при влюбленности и регулируют сексуальное желание.

1. Тестостерон

Это главный мужской половой гормон, но есть и у женщин. Поиск партнеров, ощущение уверенности в себе, склонность рисковать и конкурировать — это все тестостерон. Он регулирует уровень сексуального влечения у обоих полов, но у мужчин сильнее.

2. Эстрадиол

Это гормон тоже есть как у женщин, так и у мужчин. Он вырабатывается в яичниках, плаценте, коре надпочечников, периферических тканях и семенниках у мужчин. Его нормальная концентрация в организме способствует поддержанию либидо.

3. Дофамин

Это один из четырех «гормонов счастья» — своего рода «энергетик, который заряжает силами для достижения цели и окрашивает мир в яркие краски. Благодаря дофамину человек испытывает острое желание быть с объектом влюбленности. При этом дофамин повышается, когда объект страсти очень притягателен, но не слишком достижим или отношения неопределенные.

4. Окситоцин

Еще один «гормон счастья», который отвечает за привязанность, безопасность и доверие. Он начинает продуцироваться при физическом контакте — больше всего при объятиях, поцелуях и сексе. Под его воздействием мы можем решить, что это — любовь.

5. Эндорфины

Тоже «гормоны счастья». Они вырабатываются во время сексуального контакта, обеспечивая затем оргазм. Одновременно с эндорфинами повышается уровень пролактина, отвечающего за снижение стресса.

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Откуда берутся «бабочки в животе»

Как рассказывала психолог Татьяна Попова, специалисты по-разному объясняют этот феномен.

  • Биологи говорят, что, возможно, «бабочки» — это сексуальное влечение, которое мы принимаем за влюбленность.

  • Химики раскладывают это на взаимодействие химических веществ в организме.

  • Эндокринологи точно установили, что эндорфины отвечают за «бабочек», а окситоцин — за желание целоваться.

  • Нейроспециалисты считают, что нейрогормон дофамин вызывает положительные эмоции, адреналин обеспечивает всплеск эмоций и мурашки по коже, когда человек видит объект своего обожания.

  • Психологи же считают, что «бабочки» связаны со стрессом, который наш организм испытывает во время влюбленности. Да, стресс бывает как положительный, так и негативный. При влюбленности он чаще положительный, потому что вызывает хорошие эмоции, радость, вдохновение и восторг.

Состояние влюбленности не может длиться вечно. По словам эксперта, физиологи и сексологи считают, что его срок варьируется от 6-12 месяцев до 2-3 лет — отсюда теория, что любовь живет 3 года.

Кстати

В то же время известный психолог Михаил Лабковский считает, что бабочки в животе, бессонные ночи, постоянные страхи и «американские горки» — от внезапной радости при звонке до грусти, если объект ваших чувств пропал и не звонит, очень похожи на признаки влюбленности. Но возможно, это не она — по мнению психолога, это, скорее, первые признаки любовной зависимости.

Анастасия Романова