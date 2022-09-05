«Бабочки в животе», «летать от счастья» — примерно так описывают влюбленные свои ощущения, которые мы потом долго вспоминаем и долго ищем, чтобы испытать их вновь и вновь. На самом деле «бабочки» — это не про любовь, а все дело — в гормонах.
Врач акушер-гинеколог, хирург, профессор, доктор медицинских наук.t.me/kamildoc
- Нами правят гормоны. Все то, что многим из нас хотелось бы считать романтикой, всего лишь работа гормональной системы, — уверен акушер-гинеколог, профессор Камиль Бахтияров.
Специалист назвал 5 основных гормонов, которые вырабатывают при влюбленности и регулируют сексуальное желание.
1. Тестостерон
Это главный мужской половой гормон, но есть и у женщин. Поиск партнеров, ощущение уверенности в себе, склонность рисковать и конкурировать — это все тестостерон. Он регулирует уровень сексуального влечения у обоих полов, но у мужчин сильнее.
2. Эстрадиол
Это гормон тоже есть как у женщин, так и у мужчин. Он вырабатывается в яичниках, плаценте, коре надпочечников, периферических тканях и семенниках у мужчин. Его нормальная концентрация в организме способствует поддержанию либидо.
3. Дофамин
Это один из четырех «гормонов счастья» — своего рода «энергетик, который заряжает силами для достижения цели и окрашивает мир в яркие краски. Благодаря дофамину человек испытывает острое желание быть с объектом влюбленности. При этом дофамин повышается, когда объект страсти очень притягателен, но не слишком достижим или отношения неопределенные.
4. Окситоцин
Еще один «гормон счастья», который отвечает за привязанность, безопасность и доверие. Он начинает продуцироваться при физическом контакте — больше всего при объятиях, поцелуях и сексе. Под его воздействием мы можем решить, что это — любовь.
5. Эндорфины
Тоже «гормоны счастья». Они вырабатываются во время сексуального контакта, обеспечивая затем оргазм. Одновременно с эндорфинами повышается уровень пролактина, отвечающего за снижение стресса.
Откуда берутся «бабочки в животе»
Как рассказывала психолог Татьяна Попова, специалисты по-разному объясняют этот феномен.
Биологи говорят, что, возможно, «бабочки» — это сексуальное влечение, которое мы принимаем за влюбленность.
Химики раскладывают это на взаимодействие химических веществ в организме.
Эндокринологи точно установили, что эндорфины отвечают за «бабочек», а окситоцин — за желание целоваться.
Нейроспециалисты считают, что нейрогормон дофамин вызывает положительные эмоции, адреналин обеспечивает всплеск эмоций и мурашки по коже, когда человек видит объект своего обожания.
Психологи же считают, что «бабочки» связаны со стрессом, который наш организм испытывает во время влюбленности. Да, стресс бывает как положительный, так и негативный. При влюбленности он чаще положительный, потому что вызывает хорошие эмоции, радость, вдохновение и восторг.
Состояние влюбленности не может длиться вечно. По словам эксперта, физиологи и сексологи считают, что его срок варьируется от 6-12 месяцев до 2-3 лет — отсюда теория, что любовь живет 3 года.
Кстати
В то же время известный психолог Михаил Лабковский