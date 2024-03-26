5 причин, по которым люди женятся, и любовь здесь ни при чем

Официальное заключение брака подразумевает под собой очень многое: в обществе появляется так называемая новая «ячейка», люди начинают вести совместное хозяйство, вместе справляться с жизненными трудностями, предполагается, что у них должны появиться дети.
Психолог Елена Ярикова называет пять самых популярных причин, по которым люди сегодня женятся и выходят замуж, даже если не влюблены друг в друга.
1. «Не жениться уже неудобно»
Часто бывает так, что люди вступают в брак после нескольких лет отношений и даже совместной жизни. Страсти давно поутихли, углы пообтерлись, появилась привычка, и не жениться как-то странно: вроде бы вместе давно, все друзья и родные пребывают в полной уверенности, что свадьба не за горами.
Кроме того, других кандидатур на горизонте нет ни у того ни у другого — получается, надо жениться. Иногда к заключению брака подталкивает беременность — ведь нужно, чтобы все было как у людей. Часто происходит так, что один партнер уже хочет заключить брак, а другой — в сомнениях, однако отказать как будто неудобно.
2. «Сколько бобылем еще ходить»
Часики тикают и у женщин, и у мужчин, причем речь не только о пресловутой биологии, которая так и норовит превратить девушку в старородящую, а мужчине грозит вялыми сперматозоидами.
Давит общество: женщин называют старыми девами, считают неполноценными из-за отсутствия мужчины рядом, настойчиво напоминают о стакане воды, который некому будет принести. Что касается мужчин, то здесь социальное давление чуть снижается, однако к неженатым, которым уже за тридцать, тоже появляются вопросы.
Все это приводит к тому, что иногда вовсе не хочется жениться, но мы вступаем в брак, потому что пора и все друзья-то уже…
Впрочем, самих людей тоже часто мучит страх остаться в одиночестве, хочется семьи, дома, детей, кажется, что вот-вот — и уже будет поздно. В таких случаях женятся порой даже те, кто совсем друг другу не подходит.
3. «Хочу быть как за каменной стеной»
Браки по расчету существуют на протяжении всей истории человечества, более того, заключались они куда чаще, чем по любви. Девушкам кажется, что они никогда не смогут выйти на желаемый уровень жизни, если рядом с ними не появится хорошо зарабатывающий мужчина, который будет их обеспечивать. Впрочем, парням, у которых с финансовым благосостоянием тоже не все гладко, также хочется найти себе невесту с приличным приданым — с квартирой, быть может, даже с машиной.
В целом нужно признать, что двум людям существовать в финансовом плане куда проще, чем в одиночку, даже с точки зрения оплаты квартиры, питания и т.д.
4. «Мне нужно все поменять»
Часто люди вступают в брак для того, чтобы решить свои психологические проблемы. К примеру, если человек столкнулся с экзистенциальным кризисом, ему кажется, что он ничего собой не представляет и ничего не добился, он может искать другого, который вдохновит, наполнит жизнь смыслом, подскажет, в каком направлении двигаться. В таком случае один часто растворяется в другом, перенимает все его привычки и интересы.
Иногда тот же смысл, который не удалось обрести в собственной жизни, люди ищут в детях.
5. «Штамп все упрощает»
Брак дает множество привилегий в обществе. Начиная со льготной ипотеки, скидок в ресторанах и отелях, упрощенного получения визы и гражданства и заканчивая страховкой на случай неприятных событий. К примеру, в больницу пускают только родственников, а в случае смерти упрощается история с наследством. Штамп в паспорте в этом плане открывает множество дверей.