5 причин, по которым люди женятся, и любовь здесь ни при чем

Браки по расчету существуют на протяжении всей истории человечества, более того, заключались они куда чаще, чем по любви. Девушкам кажется, что они никогда не смогут выйти на желаемый уровень жизни, если рядом с ними не появится хорошо зарабатывающий мужчина, который будет их обеспечивать. Впрочем, парням, у которых с финансовым благосостоянием тоже не все гладко, также хочется найти себе невесту с приличным приданым — с квартирой, быть может, даже с машиной.