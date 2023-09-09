Как брак влияет на мужское здоровье, объяснила врач Демьяновская

« Мужчины в браке тщательнее следят за здоровьем , в том числе при активном участии супруги, — объясняет Екатерина Демьяновская. — Это очень важно, потому что после сорока лет у них часто диагностируют болезни сердца, печени или почек, при этом изменения в организме начинаются раньше. По данным Минздрава, у каждого второго мужчины старше 25 лет повышается артериальное давление, а у каждого десятого старше 45 лет есть стенокардия. В таких ситуациях также очень важна поддержка семьи».