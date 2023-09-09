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Как брак влияет на мужское здоровье, объяснила врач Демьяновская

Правда ли, что холостые мужчины живут дольше женатых сверстников или семейная жизнь лучше сохраняет здоровье? Есть ли в браке минусы для представителей сильной половины человечества? Отвечает врач.

9 сентября 20239
брак мужчина
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iStockphoto

Ученые и врачи уверяют: мужчине стоит связывать себя узами брака, поскольку это дает возможность создать ячейку общества, родить детей и сохранить свое собственное здоровье.

Однако стоит сделать важную оговорку: брачный союз должен быть счастливым. Только тогда он может продлить жизнь мужчины и сохранить его активность и бодрость до глубокой старости. Но есть ли в браке минусы для здоровья? Об этом мы спросили кандидата медицинских наук.

Екатерина Демьяновская
Медицина

Невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Объективные данные 

«По данным ВОЗ, на продолжительность жизни человека влияют артериальное давление, масса тела, количество витаминов, фруктов и овощей в рационе, курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также загрязнение воздуха и различные профессиональные вредности. Как видим, в списке нет такого фактора, как семейная жизнь», — рассказывает Екатерина Демьяновская. 

Но при этом большинство исследователей уверены, что женатые мужчины все же живут дольше холостяков, отмечает врач.

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Что говорит наука

«В исследовании, которое включало в себя почти 130 тысяч мужчин, было установлено: в целом те из них, которые состоят в браке, более здоровы, нежели холостяки, разведенные и вдовцы. Дольше живут и те мужчины, кто состоит в гражданском браке с постоянной партнершей на протяжении многих лет», - продолжает эксперт.

  • Наилучшие результаты по здоровью показали мужчины, которые связали себя узами брака в возрасте старше 25 лет, чем те, кто женился в более юном возрасте.

  • Те мужчины, кто много лет состоит в браке, практически в три раза реже гибнут от патологий сердца и сосудов в относительно молодом возрасте.

  • Аналогично и с онкологическими патологиями: у женатых они выявляются раньше и лечатся успешнее.

Брак как забота о здоровье

«Мужчины в браке тщательнее следят за здоровьем, в том числе при активном участии супруги, — объясняет Екатерина Демьяновская. — Это очень важно, потому что после сорока лет у них часто диагностируют болезни сердца, печени или почек, при этом изменения в организме начинаются раньше. По данным Минздрава, у каждого второго мужчины старше 25 лет повышается артериальное давление, а у каждого десятого старше 45 лет есть стенокардия. В таких ситуациях также очень важна поддержка семьи».

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Жена как гарантия безопасности

«Доказано, что женатые мужчины чаще правильно питаются, меньше курят и пьют алкоголь, реже подвергают жизнь опасности. Например, стараются не превышать скорость за рулем, — продолжает врач. — Большое значение имеет активная и безопасная сексуальная жизнь. Есть множество бактерий, вирусов и паразитов, которыми можно заразиться при половом контакте. От большинства из них защищает презерватив, но остается вероятность инфицироваться генитальным герпесом, ВИЧ, вирусом папилломы человека (ВПЧ) или сифилисом во время секса с непроверенным партнером». 

Выгоды и минусы брака

«А еще брак сам по себе дает социальные и экономические выгоды, которые способствуют защите и укреплению здоровья. Это разделение финансовых и бытовых обязанностей, привилегии на государственном уровне, психологическая взаимопомощь», — рассказывает Екатерина Демьяновская. 

Правда, есть в браке и определенные минусы, признает доктор.  

«Было доказано, что в неравных браках более молодые партнеры стареют быстрее, чем их сверстники. А еще важно, чтобы брачный союз был счастливым. Когда партнеры следуют принципам сохранения здоровья, избегают стрессов, заботятся друг о друге, тогда брак потенциально полезен для представителей обоих полов», — резюмирует кандидат медицинских наук.

Автор текста:Алена Парецкая
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