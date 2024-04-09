Исследование: какой график работы самый полезный для здоровья

Переработки время от времени и нестабильный график плохо повлияли на прогноз здоровья. Однако в самом неудачном положении оказались те, кто на заре трудовой деятельности работали на стабильном графике, а потом полностью перешли на ненормированный. У них после 50 лет практически всегда проявлялись симптомы депрессии или хронические болезни.