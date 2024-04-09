Исследование: какой график работы самый полезный для здоровья

Все мы очень разные. Кто-то комфортно себя чувствует на фрилансе, когда есть возможность самостоятельно определять график работы. Кому-то ближе классическая пятидневка, а кому-то вариант, когда два рабочих дня сменяются двумя выходными.
На работе мы проводим большую часть нашей жизни, поэтому она и на здоровье может влиять очень сильно. Какой график работы оптимален для хорошего самочувствия? Найти ответ на этот вопрос попытался профессор Школы социальной работы Нью-Йоркского университета (NYU Silver, США) Вэнь-Юи Хан. Результат его работы был опубликован в издании PLOS One.
Суть исследования
В рамках своего исследования ученый использовал данные из Национального долговременного опроса молодежи, который проводили в период с 1957 по 1964 год. На момент старта опроса респондентам было от 14 до 22 лет.
Раз в несколько лет все люди, принимавшие участие в опросе, проходили повторное анкетирование. В нем они отвечали на вопросы, связанные с социальным положением, уровня образования, физическим и ментальным здоровьем. К 2020 году выборка сократилась до 6,5 тысячи человек.
Для своей работы Вэнь-Юи Хан использовал информацию о 7336 респондентах, для которых прослеживался жизненный и трудовой путь с 22 до 49 лет.
Ученый поделил всех респондентов на пять групп по типу трудовой деятельности:
безработные — 10%;
люди с фиксированным графиком работы — 26%;
люди с фиксированным графиком, который иногда становился нестабильным — 35%;
сотрудники, которые ранее работали на фиксированном графике, но потом перешли на нестабильное расписание — 12%;
люди, которые в начале карьеры работали по фиксированному графику, но позднее перешли на ненормированный — 17%.
Эти условия с помощью статистических методов сопоставили с самочувствием, физическим и ментальным здоровьем респондентов к 50 годам.
Результаты
В итоге оказалась, что именно пятидневка с фиксированным графиком наиболее оптимальна для здоровья. Люди, которые работали так с молодости, меньше других жаловались на здоровье в зрелом возрасте.
Переработки время от времени и нестабильный график плохо повлияли на прогноз здоровья. Однако в самом неудачном положении оказались те, кто на заре трудовой деятельности работали на стабильном графике, а потом полностью перешли на ненормированный. У них после 50 лет практически всегда проявлялись симптомы депрессии или хронические болезни.
Автор исследования не смог найти однозначного объяснения такой картины. Есть гипотеза, что рабочие места с нестабильным графиком нередко предполагают более низкий уровень зарплаты и отсутствие социальной защищенности.