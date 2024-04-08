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Сканирование тела: эта техника всего за 5 минут даст прилив энергии (видео)

Ранней весной апатия и нехватка витаминов — привычное дело. Не добавляют сил и частые стрессы, дедлайны на работе. Зарядиться энергией помогают физнагрузки и даже просто прогулки пешком, а также специальные техники.

8 апреля 2024
напряжение стресс снять
Источник:
iStockphoto

Одна из самых частых реакций нашего тела во время стресса — повышение мышечного напряжения. Это обосновано эволюционным механизмом. Раньше, когда человек испытывал стресс, была необходима ответная двигательная реакция. Именно поэтому сердце начинало биться чаще и сильнее, бронхи расширялись, улучшалось кровообращение, повышался тонус скелетной мускулатуры. Все эти эффекты связаны с повышением в крови уровня катехоламинов — адреналина и норадреналина. Сейчас условия жизни требуют других ответных реакций — умственных, но при этом процессы в нашем теле остались прежними.

Простая техника «сканирование тела» может снять напряжение и дать вам почувствовать прилив сил, чтобы эффективно работать в течение дня. По словам майнд-фитнес-тренера Дарьи Поймановой, направлена она на расслабление мышц за счет нейромышечной связи, которую обеспечивает нервная система.

Дарья Пойманова
Майнд-фитнес

Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»

«Кора больших полушарий мозга — главный орган центральной нервной системы, он может оказывать нисходящее влияние на все наши органы. Спокойное дыхание способствует насыщению крови кислородом, за счет чего улучшаются условия для утилизации „лишнего“ адреналина. А концентрация на определенной группе мышц позволяет перевести их в осознанный режим работы и снизить влияние симпатической нервной системы», — поясняет Дарья Пойманова.

Как выполнять технику на снятие мышечного напряжения, смотрите в этом видео.

К слову

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Автор текста:Анастасия Романова
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