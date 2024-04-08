Сканирование тела: эта техника всего за 5 минут даст прилив энергии (видео)

Одна из самых частых реакций нашего тела во время стресса — повышение мышечного напряжения. Это обосновано эволюционным механизмом. Раньше, когда человек испытывал стресс, была необходима ответная двигательная реакция. Именно поэтому сердце начинало биться чаще и сильнее, бронхи расширялись, улучшалось кровообращение, повышался тонус скелетной мускулатуры. Все эти эффекты связаны с повышением в крови уровня катехоламинов — адреналина и норадреналина . Сейчас условия жизни требуют других ответных реакций — умственных, но при этом процессы в нашем теле остались прежними.