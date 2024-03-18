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Тест Мюнстерберга: это упражнение научит быстро управлять своим вниманием (видео)

Избирательность — одно из важных свойств внимания. Оно помогает нам сосредоточиться на важном процессе или объекте, не отвлекаясь на второстепенные стимулы и помехи.

18 марта 2024
Тест Мюнстерберга: это упражнение научит быстро управлять своим вниманием (видео)
Источник:
iStockphoto

Внимание — одна из высших психических функций организма, связанная со способностью фокусироваться на определенных объектах или процессах. С точки зрения нейрофизиологии внимание — это процесс поддержания возбуждения между определенными нервными клетками. За счет этого те или иные функциональные связи находятся в активном состоянии.

У внимания есть такое свойство, как гибкость — способность быстро переключаться с одних процессов или объектов на другие, а также избирательность — способность выделять из окружения значимые для человека предметы и явления.

Как рассказала майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова, развить навыки фокусировки внимания можно с помощью упражнения — теста Мюнстерберга. Он был разработан в начале XX века немецко-американским психологом Гуго Мюнстербергом и направлен на определение избирательности и концентрации внимания. Это упражнение заставляет наш мозг раз за разом переключаться, не меняя главный фокус.

Суть теста Мюнстерберга в следующем. Есть текст, представляющий собой случайную последовательность букв, которые иногда складываются в слова. Надо за две минуты найти как можно больше слов.

Дарья Пойманова
Майнд-фитнес

Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»

«Когда мы смотрим на символы, активируются первичные зрительные поля коры больших полушарий мозга. Для распознания сочетаний символов в слова, то есть конкретные смысловые конструкции, нам необходимо задействовать вторичные и третичные сенсорные области, которые также представляют собой элемент ассоциативной коры. Чем больше значений мы стараемся распознать, тем сильнее происходит тренировка этих участков мозга», — говорит Дарья Пойманова.

Кстати, это упражнение помогает не только улучшить навыки фокусировки внимания. Оно косвенно влияет на развитие и других высших психических функций — памяти, обучаемости.

Как выполнять это упражнение, Дарья Пойманова показала в видео.

К слову

На нашем сайте можно найти другие видео с простыми, но действенными упражнениями от майнд-фитнес-тренера.

Автор текста:Анастасия Романова
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