Тест Мюнстерберга: это упражнение научит быстро управлять своим вниманием (видео)

«Когда мы смотрим на символы, активируются первичные зрительные поля коры больших полушарий мозга. Для распознания сочетаний символов в слова, то есть конкретные смысловые конструкции, нам необходимо задействовать вторичные и третичные сенсорные области, которые также представляют собой элемент ассоциативной коры. Чем больше значений мы стараемся распознать, тем сильнее происходит тренировка этих участков мозга », — говорит Дарья Пойманова.