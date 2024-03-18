Тест Мюнстерберга: это упражнение научит быстро управлять своим вниманием (видео)

Внимание — одна из высших психических функций организма, связанная со способностью фокусироваться на определенных объектах или процессах. С точки зрения нейрофизиологии внимание — это процесс поддержания возбуждения между определенными нервными клетками. За счет этого те или иные функциональные связи находятся в активном состоянии.
У внимания есть такое свойство, как гибкость — способность быстро переключаться с одних процессов или объектов на другие, а также избирательность — способность выделять из окружения значимые для человека предметы и явления.
Как рассказала майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова, развить навыки фокусировки внимания можно с помощью упражнения — теста Мюнстерберга. Он был разработан в начале XX века немецко-американским психологом Гуго Мюнстербергом и направлен на определение избирательности и концентрации внимания. Это упражнение заставляет наш мозг раз за разом переключаться, не меняя главный фокус.
Суть теста Мюнстерберга в следующем. Есть текст, представляющий собой случайную последовательность букв, которые иногда складываются в слова. Надо за две минуты найти как можно больше слов.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«Когда мы смотрим на символы, активируются первичные зрительные поля коры больших полушарий мозга. Для распознания сочетаний символов в слова, то есть конкретные смысловые конструкции, нам необходимо задействовать вторичные и третичные сенсорные области, которые также представляют собой элемент ассоциативной коры. Чем больше значений мы стараемся распознать, тем сильнее происходит тренировка этих участков мозга», — говорит Дарья Пойманова.
Кстати, это упражнение помогает не только улучшить навыки фокусировки внимания. Оно косвенно влияет на развитие и других высших психических функций — памяти, обучаемости.
Как выполнять это упражнение, Дарья Пойманова показала в видео.
К слову
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