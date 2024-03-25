Интеллект-карты: делайте так, чтобы развивать системное мышление (видео)

«Простой пример: если нас попросят запомнить цифры 1, 9, 5 и 4, мозг будет воспринимать их как четыре разных объекта. Но если нас попросят запомнить год проведения Олимпийских игр в СССР — 1980, то эти цифры будут восприниматься мозгом как один объект. Такой подход называется системным мышлением: мы формируем временные функциональные связи между разными объектами для восприятия и оценки их в качестве одной функциональной системы», — объясняет Дарья Пойманова.