Интеллект-карты: делайте так, чтобы развивать системное мышление (видео)

Заблуждение — считать, что наш мозг работает линейно и решает задачи поэтапно, одну за другой. Как говорят нейрофизиологи, на самом деле мозг всегда работает в режиме многозадачности, что подтверждается многочисленными научными исследованиями. Так, при оценке его работы с помощью функциональной МРТ специалисты наблюдают одновременную активность разных отделов коры больших полушарий.
По словам майнд-фитнес-тренера Дарьи Поймановой, с точки зрения нейрофизиологии объем оперативной памяти позволяет обрабатывать от 5 до 7 объектов. Однако, если эти объекты будут связаны, их суммарное количество может увеличиться.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«Простой пример: если нас попросят запомнить цифры 1, 9, 5 и 4, мозг будет воспринимать их как четыре разных объекта. Но если нас попросят запомнить год проведения Олимпийских игр в СССР — 1980, то эти цифры будут восприниматься мозгом как один объект. Такой подход называется системным мышлением: мы формируем временные функциональные связи между разными объектами для восприятия и оценки их в качестве одной функциональной системы», — объясняет Дарья Пойманова.
Именно такую возможность, по словам эксперта, дает метод майнд-карт. При их создании мы формируем функциональные связи между разными группами нервных клеток, объединяя их в одну нейрональную сеть.
«Поддерживать возбуждение в нейрональной сети проще, чем в нескольких отдельных обособленных группах нейронов. Кроме того, визуальное отображение анализируемой информации позволяет нам как бы временно перенести свою оперативную память на внешний носитель. Тем самым мы получаем возможность как более глубоко работать с отдельными аспектами, так и со всей системой в целом», — резюмирует специалист по развитию мозга.
Что представляет собой методика майнд-карт, Дарья Пойманова показала в ролике.
К слову
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