«Думаю об одном, а хочу другого»: психолог Лабковский объяснил, как разрешить внутренний конфликт

Все мы время от времени конфликтуем с окружающими. Не сойтись во мнениях можно даже с самыми дорогими и близкими людьми. Это абсолютно нормально. Главное — уметь решать проблемы с помощью искреннего разговора.
Однако вполне реально поссориться и с самим собой. О том, что такое внутренний конфликт и как из него выходить, в своем
Как отмечает Лабковский, в психологии есть понятие «внутренний конфликт» — это ситуация, когда внутри человека возникает противоречие. Оно мешает ему нормально жить и забирает много сил. Состояние может быть очень мучительным. Чтобы выйти из него, понадобится помощь квалифицированного специалиста. Задача психолога в этом случае — помочь человеку разрешить внутренний конфликт и обрести внутреннюю целостность.
Представьте, что вы решили избавиться от вредной привычки и наладить наконец уже питание. Однако при этом вы всем сердцем любите бургеры или закусить парой пачек чипсов на ночь. И вы прекрасно осознаете, что привычка объедаться фастфудом и снеками вредит и вашей фигуре, и здоровью, и качеству сна. Но вы также считаете, что вкусная еда — это награда после тяжелого дня на работе и лучшее успокоительное.
Плюс в том, что если вы сумеете разрешить этот внутренний конфликт, вы сможете внутренне вырасти и стать более зрелой личностью.
Бывают и довольно деструктивные внутренние конфликты. Например, если вы всем сердцем мечтаете о переезде в другой город, а ваша супруга категорически против, ваше желание пожить где-то еще сталкивается с мечтой о крепкой семье.
А еще бывают внутренние конфликты, в которых оба варианта не слишком удачные. Например, если вы пытаетесь выбрать между тем, чтобы сдержаться и не накричать на ребенка, и тем, чтобы заработать нервный тик из-за его капризов.
Самостоятельно разобраться во всем этом бывает очень непросто, поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью к психологам.
Кстати
Мы не можем полностью избавиться от стресса в нашей жизни, однако можем научиться работать с ним. Подробнее о способах спасти свое ментальное здоровье в трудные времена можно узнать ЗДЕСЬ.