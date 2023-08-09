«Думаю об одном, а хочу другого»: психолог Лабковский объяснил, как разрешить внутренний конфликт

Представьте, что вы решили избавиться от вредной привычки и наладить наконец уже питание. Однако при этом вы всем сердцем любите бургеры или закусить парой пачек чипсов на ночь. И вы прекрасно осознаете, что привычка объедаться фастфудом и снеками вредит и вашей фигуре, и здоровью, и качеству сна. Но вы также считаете, что вкусная еда — это награда после тяжелого дня на работе и лучшее успокоительное.