Консультация психолога: «После увольнения не проходит обида, все время плачу. Это депрессия?»

Два месяца, как уволилась с работы, но при воспоминаниях о ней, о ситуациях, которые там происходили, все время плачу. Чувствую опустошенность и ненужность, а еще обиду — из-за несправедливого решения со стороны руководителя, которую не удается преодолеть. Каждый раз на новом собеседовании приходится все вспоминать, и каждый раз после этого плачу. Как быть? Не могу понять, это — депрессия?
Екатерина
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик, основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
На работе — только обязанности и права
«Вы описываете так называемые трансферентные чувства. Чувства эти настоящие, но относятся они совсем не к работе, а к значимым для вас отношениям», — разбирает ситуацию читательницы «Доктора Питера» психолог Алла Далит.
На работе, в принципе, не заложена функция чувств. Там есть обязанности и права. И если мы испытываем чувства по отношению к кому-либо на работе, это значит только одно: границы слиты.
Обида — детское чувство
Ожидания от коллег и начальника не могут быть связаны с принятием, справедливостью, симпатией и прочими чувствами. Скорее всего, вы бессознательно ждали «семейной» обстановки. Возможно, слишком вложились эмоционально сами. Когда это не сработало (что логично), вы как будто «провалились» в ранние детские чувства. Обида — это чувство детское. Для взрослого человека есть печаль и злость. Отдельно и понятно. Непонимание свойственно детям, поэтому эти два чувства сливаются в обиду.
С этим вы живете давно
Так что, возможно, у вас и депрессия, но не классическая, а депрессия брошенности, с которой вы живете достаточно давно. Каждый раз, когда в отношениях вы сталкиваетесь с несправедливостью, непринятием и другими чувствами, знакомыми с детства, вы встречаетесь с брошенностью внутри вас.
Поэтому работать надо сначала с тем, чтобы распутать отношения, которые из реальности сталкиваются с теми, что внутри вас. А потом уже — с этой депрессией брошенности. Процесс небыстрый, но вполне эффективный.
Никакие поверхностные быстрые методы типа «прости и забудь» не принесут долгосрочного результата, только лишь быстрый, но недолгий эффект.