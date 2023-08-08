Консультация психолога: «После увольнения не проходит обида, все время плачу. Это депрессия?»

Два месяца, как уволилась с работы, но при воспоминаниях о ней, о ситуациях, которые там происходили, все время плачу. Чувствую опустошенность и ненужность, а еще обиду — из-за несправедливого решения со стороны руководителя, которую не удается преодолеть. Каждый раз на новом собеседовании приходится все вспоминать, и каждый раз после этого плачу. Как быть? Не могу понять, это — депрессия?

Екатерина