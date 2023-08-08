4 самые распространенные болезни в августе: это не аллергия и не отравления

В каждом сезоне лидируют свои заболевания, это связано с особенностями питания, влиянием внешних факторов и изменениями в самом организме. Летом заболеваемость серьезно отличается от зимних «болячек», причем каждый летний месяц имеет и свои особенности: в июне-июле чаще бывают поллинозы, обострения хронических процессов, а вот к концу лета на первый план выходят другие проблемы. Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, рассказала, с какими заболеваниями чаще всего можно столкнуться в августе.