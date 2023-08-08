4 самые распространенные болезни в августе: это не аллергия и не отравления

В каждом сезоне лидируют свои заболевания, это связано с особенностями питания, влиянием внешних факторов и изменениями в самом организме. Летом заболеваемость серьезно отличается от зимних «болячек», причем каждый летний месяц имеет и свои особенности: в июне-июле чаще бывают поллинозы, обострения хронических процессов, а вот к концу лета на первый план выходят другие проблемы. Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, рассказала, с какими заболеваниями чаще всего можно столкнуться в августе.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.
В последний месяц лета многим из нас хочется успеть как можно больше: все-таки съездить в отпуск, попробовать сезонные фрукты и ягоды, подольше погулять, отдохнуть на природе. Но эти планы может в самый неподходящий момент испортить внезапная болезнь.
Поэтому стоит заранее узнать, какие из неприятностей вам может принести август. Помимо сезонного поллиноза, который связан с пылением сорных трав и повторяется ежегодно, возможен и ряд инфекций, которые крайне неприятны.
Энтеровирусная инфекция
По данным статистики, энтеровирусная инфекция — одно из самых распространенных летних заболеваний. Ее возбудители содержатся в почве, воде, на поверхности фруктов и овощей. Также носителем и распространителем вируса является заболевший человек, даже если болезнь протекает бессимптомно.
Инфекция передается контактно-бытовым и — реже — воздушно-капельным путем. Вирус долгое время может сохраняться на поверхности различных предметов, в воде, в продуктах. Как правило, первым признаком заболевания становится резкое повышение температуры тела до 38–39 ºС. Течение инфекции может сопровождаться головной и мышечной болью, тошнотой, рвотой, диареей, конъюнктивитом.
Иногда болезнь проявляется характерной красноватой сыпью на верхних и нижних конечностях и слизистой рта, этот признак называют симптомом «нога-рука-рот». Как правило, болезнь проходит за несколько дней, но примерно в 1–3% случаев заболевание может привести к осложнениям: серозному менингиту, поражению спинного мозга, обострению хронических заболеваний.
Ротавирус
Ротавирусный гастроэнтерит тоже может испортить летний отдых. Возбудителя этой неприятной инфекции люди чаще всего подхватывают, купаясь в бассейнах или открытых водоемах. Также он передается бытовым путем и — реже — воздушно-капельным. Симптомы ротавирусной и энтеровирусной инфекций очень похожи. У человека с ротавирусом тоже поднимается температура до 38–39 ºС, начинается рвота и диарея, болит голова и живот, ощущается ломота в мышцах, иногда — насморк и боль в горле.
Самая главная опасность ротавирусной инфекции — обезвоживание организма при рвоте и диарее. У маленьких детей это может привести к очень тяжелым последствиям, поэтому при первых признаках летних инфекций стоит обратиться к врачу, который поставит точный диагноз и назначит лечение.
Солнечные ожоги и удары
С солнечными ожогами и последствиями перегрева можно столкнуться даже в последние жаркие дни уходящего лета. Когда человек долгое время находится на солнце, у него сильно увеличивается приток крови к головному мозгу. Из-за этого могут возникнуть головная боль, тошнота и рвота, спутанность сознания, вялость, диарея.
Жара, духота и длительное нахождение на солнце особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми патологиями, повышенным давлением. Длительные солнечные ванны также могут привести к солнечным ожогам, они повышают риск фотостарения кожи и развития раковых заболеваний: меланомы, плоскоклеточного рака, базальноклеточной карциномы.
Инфекции, передаваемые половым путем
Летом у некоторых случаются короткие и бурные отпускные романы. Порой они оставляют после себя не только приятные воспоминания, но и заболевания, передаваемые половым путем. От большинства из них защищает презерватив, но иногда даже он не уберегает человека от ВИЧ, сифилиса или вируса папилломы человека (ВПЧ), так как очаги этих инфекций могут располагаться, например, на слизистой оболочке полости рта.
Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо обязательно пользоваться барьерными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, а после романтического отпуска рекомендуется сдать анализы на инфекции, передаваемые половым путем.