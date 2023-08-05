Не помогают никакие лекарства: что сейчас происходит с Селин Дион, которая страдает от неизлечимой болезни

«Мы не можем найти лекарство, которое работает, — призналась Клодетт в интервью журналу Le Journal de Montreal. — Но не перестаем надеяться. Если честно, я думаю, что больше всего ей нужен отдых. Она всегда была напряжена, всегда старалась делать все лучше всех и быть первой на вершине. А теперь тело просто пытается что-то сказать. И это важно услышать».