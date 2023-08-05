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Не помогают никакие лекарства: что сейчас происходит с Селин Дион, которая страдает от неизлечимой болезни

Певице пришлось отменить мировой тур. У нее диагностировали редкое неврологическое заболевание и, по словам ее родных, состояние звезды тяжелое.

5 августа 20231
Не помогают никакие лекарства: что сейчас происходит с Селин Дион, которая страдает от неизлечимой болезни
Источник:
www.celinedion.com

В декабре 2022 года Селин Дион сообщила поклонникам грустную новость: она вынуждена перенести запланированное мировое турне из-за проблем со здоровьем. Селин призналась, что у нее диагностировали тяжелое и редкое неврологическое заболевание.

«Длительное время у меня были проблемы со здоровьем. Мне было очень сложно принять это и еще сложнее рассказать о том, через что мне сейчас приходится проходить, — пояснила певица. У меня 'синдром мышечной скованности'. Он поражает одного человека из миллиона».

По словам Дион, основной симптом болезни — мышечные спазмы. Они настолько болезненны, что она не может не то что выйти на сцену и петь, но даже просто ходить и выполнять обычные дела. Весной певица снова обратилась к поклонникам и призналась, что ей придется отменить и концерты, запланированные на 2024 год.

Сейчас 55-летняя певица практически не выходит из дома. За ней присматривает сестра Линда. По словам другой сестры артистки, Клодетт Дион, состояние звезды тяжелое.

«Мы не можем найти лекарство, которое работает, — призналась Клодетт в интервью журналу Le Journal de Montreal. — Но не перестаем надеяться. Если честно, я думаю, что больше всего ей нужен отдых. Она всегда была напряжена, всегда старалась делать все лучше всех и быть первой на вершине. А теперь тело просто пытается что-то сказать. И это важно услышать».

Клодетт добавила, что Дион выполняет все наставления врачей и консультируется с ведущими специалистами, однако эффективного лечения такого заболевания пока нет.

Автор текста:Ирина Себелева
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