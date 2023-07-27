Психолог Гадецкий объяснил, что делать, если муж слушает только свою маму, а не жену

Взаимоотношения между мужем, женой и свекровью иногда выглядят как сложный психологический треугольник. Эта геометрия привносит в жизнь разногласия, конфликты, скандалы и постоянные стрессы. Особенно часто они случаются, если мама мужа активно вмешивается в дела семьи своего сына. Еще более сложный вариант — если муж не защищает свою жену от критики или контроля со стороны своей матери и слушается ее, а не супругу.
Что делать в такой ситуации? Объясняет психолог Олег Гадецкий.
Психолог, кандидат философских наук, автор метода ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологииЛичный сайт
Если муж слушает маму, а не жену
«Если возникает такой вопрос, это значит, что мужчина привязан к своей матери, — объяснил „Доктору Питеру“ психолог Олег Гадецкий. — Это то, что называется сегодня созависимыми отношениями. Мать привязывает к себе сына, считая своей собственностью, а взрослый сын, будучи взрослым мужчиной, идет на поводу матери и ведется на ее просьбы».
Уважение к матери — это правильное чувство ребенка, отмечает эксперт. Но все хорошо в меру.
«Если речь идет о созависимых отношениях, фундамент их — психологические проблемы, - говорит психолог. — В одном случае это проблема авторитаризма, где сильно проявляется желание подчинения, а во втором случае — слабость. В браке с таким мужчиной женщине крайне сложно, всегда есть третий человек, свекровь, которая вмешивается во все дела, принимает решения и не дает принимать общих решений в паре. Вопрос: и что же с этим делать?»
Заявите о своих чувствах
«Один из вариантов — предложить мужу задуматься над тем, как вы чувствуете себя в подобной ситуации, — рекомендует Олег Гадецкий. — Задайте ему вопрос: „А как бы ты относился к тому, что и я бы все время слушала свою маму и не обращала внимания на твое мнение?“ Иногда человеку нужен какой-то пример, предложите его — и пусть ваш муж задумается. Люди не всегда чувствительны к другому человеку даже в близких отношениях. Мы все очень сосредоточены на своих переживаниях. Покажите супругу реальность своих чувств».
Очень важно не говорить супругу и всем вокруг о том, как вы ненавидите свекровь, не обвинять ее, относиться к ней уважительно. Ведь месть, обида и ревность блокируют наш разум.
«Когда есть обида и ревность, мудрость исчезает, — предупреждает эксперт. — Когда ваши мысли направлены только на негатив и план мести, жизнь рушится. Только в свободном уме появляются пути решения проблем».
А еще женская сила — в слабости. Ведь только о слабых заботятся, отмечает психолог.
«Если главная задача для вас — наладить отношения с мужем, то стоит сделать так, чтобы муж стал заботиться о вас и вы стали для него очень значимы. Для этого вам в том числе нужно учиться быть слабой в хорошем смысле этого слова», — объясняет Олег Гадецкий.
Как общаться с токсичной свекровью: советы психолога
Определите свои личные границы и не позволяйте свекрови переступать их. Будьте решительны и уверены в своих решениях, не давайте ей влиять на вашу жизнь или отношения с мужем.
Не вступайте в конфликты или споры со свекровью. Постарайтесь сохранить спокойствие и избегать эмоциональных вспышек.
Поддерживайте коммуникацию с мужем. Будьте откровенными с ним относительно поведения его матери и разговаривайте с ним о своих чувствах и ожиданиях. Важно поддерживать единство и согласие в отношениях супругов.
Не перенимайте ее поведение. Токсичное поведение свекрови — это ее проблема, а не ваша. Не впускайте ее негативные эмоции и не перенимайте ее подходы к отношениям.
Найдите позитивные стороны в вашей свекрови и фокусируйтесь на них. Постарайтесь найти общие интересы или занятия, которые могут укрепить ваши отношения.
Обсуждайте свои чувства и ситуацию с друзьями, которые могут понять вас и поддержать. Иногда может быть полезно обратиться за помощью к психологу или терапевту для работы над стратегиями улучшения отношений.
Оставайтесь дипломатичными. Если вы оказываетесь в сложной ситуации со свекровью, старайтесь сохранять дипломатичность и тактичность. Не считайте ее врагом, а стремитесь к сотрудничеству и взаимопониманию.
«Важно понимать, что изменить поведение свекрови сложно, но вы можете контролировать свою реакцию и подход к ситуации, — резюмирует психолог. — Находите баланс между сохранением мира и спокойствия в семье и защитой своих интересов и психического здоровья. Будьте терпеливы. Взаимоотношения могут занять время на разрешение конфликтов и приспособление к новой семейной динамике».