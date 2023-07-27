Психолог Гадецкий объяснил, что делать, если муж слушает только свою маму, а не жену

«Один из вариантов — предложить мужу задуматься над тем, как вы чувствуете себя в подобной ситуации, — рекомендует Олег Гадецкий. — Задайте ему вопрос: „А как бы ты относился к тому, что и я бы все время слушала свою маму и не обращала внимания на твое мнение?“ Иногда человеку нужен какой-то пример, предложите его — и пусть ваш муж задумается. Люди не всегда чувствительны к другому человеку даже в близких отношениях. Мы все очень сосредоточены на своих переживаниях. Покажите супругу реальность своих чувств».