Как средиземноморская диета, только лучше: чем питаться жителям России для здоровья

Средиземноморская диета уже много лет лидирует в рейтингах самых полезных для здоровья рационов питания. Диета отличается от других высоким содержанием растительных продуктов, оливкового масла, рыбы и ограничением потребления красного мяса и сладостей. Основное меню состоит из блюд домашнего приготовления с минимальной обработкой, сезонных овощей, фруктов, зелени.
Если для итальянцев или жителей Греции такая пища составляет основу национальной кухни, то в наших северных широтах с дешевым оливковым маслом и свежими фруктами в холодное время года бывают проблемы. Есть ли у жителей более холодных регионов шанс питаться правильно? Об альтернативном варианте — скандинавской диете — рассказали эксперты.
Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант
Финский опыт
В конце прошлого столетия в северных странах Европы врачи отмечали высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. В Финляндии решили исправить ситуацию. Население этой страны очень любило сливочное масло и красное мясо. В результате таких пристрастий в среднем возрасте вполне здоровые люди получали серьезные проблемы с сердцем.
И главная причина этих преждевременных проблем со здоровьем — слишком большое количество насыщенных жиров в рационе.
Руководство страны решило принять меры — так и появилась скандинавская диета. Населению активно стали рассказывать о вреде чрезмерного употребления мясной и молочной продукции. Говорилось о важности перехода на здоровое питание, о том, как полезно есть побольше растительной еды.
Как итог: за 20 лет проблемы с сердцем сократились более чем в 7 раз. Спрос на сливочное масло сократился до 10% от уровня двадцатилетней давности, а потребление растительных спредов значительно увеличилось.
Скандинавская диета основывается на ежедневном употреблении овощей и фруктов. Нельзя употреблять жареную пишу, лучше варить или тушить продукты.
Мясу предпочитаем рыбу, почти не едим сливочное масло, ежедневно употребляем растительные масла.
Health coach, нутрициолог
Для здоровья, а не для красоты
Скандинавская диета — это адаптированная к северным условиям средиземноморская диета. Речь идет не о похудении, а об оздоровлении. С ее помощью нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина, уменьшается С-реактивный белок, уходит риск деменции, а также улучшается скорость похудения.
Переизбыток красного мяса в рационе может стать причиной хронического воспаления, а в перспективе еще и привести к развитию рака. А вот растительные масла, овощи и фрукты в избытке позволяют снизить уровень сахара и вредного холестерина в крови.
Дело в том, что растительная пища имеет особенный состав: в ней есть ненасыщенные жирные кислоты, фитостерины, фосфолипиды и другие полезные минералы и микроэлементы. Эти вещества делают сосуды более эластичными, ускоряют метаболизм холестерина в печени. Так что такой рацион уменьшает риск столкнуться с ишемической болезнью сердца, инфарктом, инсультом, сахарным диабетом второго типа.