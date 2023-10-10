Как средиземноморская диета, только лучше: чем питаться жителям России для здоровья

Если для итальянцев или жителей Греции такая пища составляет основу национальной кухни, то в наших северных широтах с дешевым оливковым маслом и свежими фруктами в холодное время года бывают проблемы. Есть ли у жителей более холодных регионов шанс питаться правильно? Об альтернативном варианте — скандинавской диете — рассказали эксперты.