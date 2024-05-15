Слишком умный, чтобы быть счастливым: как интеллект влияет на умение радоваться жизни

Ученые из Кардиффского университета в Великобритании провели исследование, в котором выясняли, как высокий интеллект коррелирует с чувством счастья. Результаты работы
Эксперты решили провести метаанализ, в котором изучали ранее опубликованные работы коллег на аналогичную тему. В общей сложности в эксперименте приняли участие более 405 072 человек из 15 стран Европы.
Для начала ученые выяснили, какое было образование у испытуемых: высшее, среднее или же они только окончили школу. Затем эксперты проанализировали результаты теста, который помог им оценить интеллектуальные способности людей.
После получения данных об уровне образования и показателях интеллекта испытуемых ученые использовали менделевский рандомизационный анализ для оценки причинно-следственной связи между этими двумя переменными и субъективным ощущением счастья.
Результаты показали, что женщины с высшим образованием гораздо чаще удовлетворены своей жизнью, нежели участницы без него. Что касается мужчин, то среди этой группы ученые выявили гораздо меньшую аналогичную взаимосвязь. Более того, эксперты пришли к выводу, что мужчины с высшим образованием в большей степени гораздо реже довольны собственной жизнью, нежели участники без него.
Еще один вывод ученых: высокий интеллект в целом был взаимосвязан со снижением субъективного счастья и повышением удовлетворенности жизнью. То есть чем показатели умственных способностей были выше, тем больше вероятность, что человек будет несчастным. При этом мужчины с более низкими показателями интеллекта были счастливее, чем женщины.
«Однако пользу образования невозможно отрицать. Люди, которые долго учились, имели больше возможностей для развития коммуникативных навыков и в целом были здоровее. Образованные мужчины и женщины с большей вероятностью будут заниматься активной физической деятельностью и с меньшей вероятностью будут вести малоподвижный образ жизни. Кроме того, у образованных женщин реже встречалось ожирение, у мужчин такой связи мы не обнаружили», — заключили исследователи.
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