Слишком умный, чтобы быть счастливым: как интеллект влияет на умение радоваться жизни

Еще один вывод ученых: высокий интеллект в целом был взаимосвязан со снижением субъективного счастья и повышением удовлетворенности жизнью. То есть чем показатели умственных способностей были выше, тем больше вероятность, что человек будет несчастным. При этом мужчины с более низкими показателями интеллекта были счастливее, чем женщины.