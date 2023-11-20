Сработает уже через 30 минут: диетолог назвала эффективное средство против запора

Запор — это очень вредно и неприятно. Вы удивитесь, но у людей с этой проблемой серьезно возрастает риск гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта и транзиторной ишемической атаки. Так что вроде бы небольшой сбой в пищеварении может в перспективе вас убить.
Увы, жизнь современного человека включает в себе все условия для хронических запоров. Мы, как правило, мало пьем чистой воды, мало двигаемся, потребляем недостаточно продуктов с клетчаткой в составе. Есть много способов выйти из замкнутого круга — от кофе до слабительных препаратов.
Диетолог Ванесса Ирен в соцсетях предложила еще один эффективный метод быстро облегчиться. По ее словам, он сработает буквально через 30 минут.
Как отмечает Ирен, ходить в туалет раз в неделю — ненормально и очень вредно. Здоровый человек должен опорожнять кишечник от 3 раз в день до 3 раз в неделю. Поэтому, если вы заметили нарушения, пора что-то менять.
Диетолог порекомендовала напиток, который поможет наладить пищеварение. Нужно взять шпинат и сельдерей, положить их в блендер и добавить немного воды. Измельчить все нужно не слишком мелко.
После этого зеленый смузи нужно выпить. Эксперт считает, что такой напиток очень быстро даст эффект.
Есть научное подтверждение тому, что такой смузи действительно сможет сработать. Предыдущие исследования показали, что овощи с высоким содержанием воды и клетчатки ускоряют перемещение пищи по кишечнику, регулируя пищеварение. Сельдерей примерно на 95% состоит из воды, а шпинат — на 93%. Так что такой напиток действительно полезен для тех, кто мучится от запоров. Но в любом случае — никакой самодеятельности, обратитесь за рекомендациями к своему врачу.
На постоянной основе лучше добавить в свою жизнь полезные привычки. Для профилактики запоров нужно есть больше овощей, бобов и цельнозерновых продуктов, внедрить в расписание тренировки и не забывать пить побольше чистой воды, пишет издание
Кстати
Иногда в попытке избавиться от запора люди прибегают к биодобавкам и народным средствам. Например, некоторые верят, что настои из трав помогут наладить пищеварение. А кто-то пытается постоянно прибегать к помощи клизмы. Однако врачи предупреждают: многие из подобных способов на самом деле не просто не работают, но и могут принести вред вашему здоровью. Подробнее о том, почему конкретно для вас чудо-лайфхак с соком лимона и яблоками может не сработать, можно прочитать ЗДЕСЬ.