Сработает уже через 30 минут: диетолог назвала эффективное средство против запора

Иногда в попытке избавиться от запора люди прибегают к биодобавкам и народным средствам. Например, некоторые верят, что настои из трав помогут наладить пищеварение. А кто-то пытается постоянно прибегать к помощи клизмы. Однако врачи предупреждают: многие из подобных способов на самом деле не просто не работают, но и могут принести вред вашему здоровью. Подробнее о том, почему конкретно для вас чудо-лайфхак с соком лимона и яблоками может не сработать, можно прочитать ЗДЕСЬ.