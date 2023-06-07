Одно лечим, другое калечим: плюсы и минусы БАДов, народных средств и лекарств от запора

Кроме того, специалист расскажет о противопоказаниях и возможности комбинирования слабительных с другими препаратами. Это прежде всего касается БАДов, так как не все витаминные комплексы можно принимать одновременно. Наконец, врач определит оптимальную дозировку и продолжительность курса приема препарата . Обычно это не более двух недель. При более длительном приеме могут пострадать обмен веществ и моторика кишечника, а также добавиться другие проблемы со стороны пищеварительной системы: вздутие живота, метеоризм и так далее.