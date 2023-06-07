Одно лечим, другое калечим: плюсы и минусы БАДов, народных средств и лекарств от запора

Запор — распространенное нарушение работы пищеварительной системы, с которым хотя бы раз в жизни сталкиваются практически все люди. К проблемам со стулом, помимо неправильного питания, недостаточного потребления воды и дефицита физической активности, может приводить большое количество различных заболеваний. Существуют так называемые механические запоры, которые появляются из-за сужения просвета кишечника. Причиной этой патологии могут быть полипы, спайки, опухоли, увеличенные лимфоузлы. Триггером сбоя в работе кишечника может быть сильный стресс и нервное перенапряжение.
И все-таки в большинстве случае запор оказывается последствием неправильного образа жизни. Соответственно, для нормализации работы кишечника необходимо добавить движения, соблюдать питьевой режим и пересмотреть свой рацион. Как минимум — отказаться от фастфуда, выпечки и сладостей, увеличить потребление продуктов, содержащих пищевые волокна, — фруктов и овощей.
Изменение образа жизни — процесс небыстрый. Для ускорения результата к борьбе с запором можно подключить лекарственные средства. Каким препаратам и методам стоит отдать предпочтение? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Алексей Горчаков, гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Народные средства
Народные методы лечения запоров обычно основаны на применении определенных продуктов или лекарственных трав. Откровенно вредных советов с точки зрения медицины здесь достаточно мало, однако и слепо верить в силу бабушкиных рецептов не стоит. Так, многие травы способны вызывать аллергическую реакцию и другие побочные эффекты. В том числе сенна — растение, отвар которого часто советуют пить при запорах, — может привести к развитию атонии кишечника и усугублению проблемы.
Осторожность следует проявлять и с продуктами питания. Например, для послабления кишечника иногда советуют пить свежевыжатый сок лимона и налегать на яблоки. Однако и то и другое при частом употреблении может вызывать обострение других болезней ЖКТ — гастритов, язвенной болезни, метеоризма. Следует понимать, что не бывает одинаковых людей и употребление различных продуктов может переноситься абсолютно по-разному у того или иного человека, в том числе вызывать разные реакции со стороны ЖКТ.
Есть и откровенно вредные народные советы. В первую очередь это клизмы. Частое проведение таких процедур может привести к расстройству функций кишечника, когда он вообще не сможет справляться с опорожнением без внешней стимуляции.
БАДы
Сегодня на рынке представлено огромное количество различных биологически активных добавок, направленных на борьбу с запорами. Большинство из них — это многофункциональные комплексы, которые предназначены для стимуляции моторики кишечника и нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта. В их состав входят клетчатка и различные природные компоненты со слабительным и противовоспалительным действием: имбирь, кайенский перец, корень солодки и другие экстракты.
Есть БАДы, направленные исключительно на устранение запоров. Например, есть средства, которые содержат сухую кору жостера. При применении данного препарата под действием пищеварительных ферментов образуются вещества, стимулирующие рецепторы слизистой оболочки, что приводит к усилению перистальтики толстого кишечника. В целом такой БАД по своей эффективности не уступает аптечным средствам. Разумеется, при отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости.
Аптечные препараты
В состав аптечных средств от запоров входят как синтетические, так и природные компоненты. По принципу действия препараты можно разделить на несколько групп. Смазывающие средства позволяют стулу легче продвигаться через кишечник благодаря смазке. Самым распространенным примером является минеральное масло. Смазочные слабительные обычно стимулируют дефекацию в течение восьми часов.
Есть препараты, увеличивающие объем каловых масс. Слабительные этого типа принимаются с водой. Они впитывают жидкость в кишечнике и могут сделать стул мягче. Как правило, это безопасные слабительные, но они могут влиять на всасывание некоторых лекарств.
Стимуляторы перистальтики вызывают ритмические сокращения мышц кишечника. Осмотические слабительные особым образом активируют течение жидкости, в результате чего объем содержимого кишечника увеличивается. Этот класс препаратов используется для людей с идиопатическими запорами, то есть с запорами, причина которых неизвестна.
Таблетки — хорошо, а врач — лучше
Неверные представления о природе и механизмах возникновения запора приводят к чрезмерному потреблению слабительных средств. При этом регулярное использование некоторых стимулирующих слабительных грозит привести к медикаментозной зависимости.
Слабительные средства могут стать подспорьем при краткосрочных запорах — например, при переедании, резкой смене рациона, климата или часовых поясов. Однако, если запоры повторяются, стоит обратиться за консультацией и обследованием к гастроэнтерологу.
Чтобы установить диагноз, врач использует гастро- и колоноскопию (для исключения неприятных ощущений во время проведения этих исследований пациент может находиться в медикаментозном сне), высокоточные аппараты ультразвуковой диагностики, лабораторную диагностику. На основании результатов обследования можно установить точную причину проблемы и подобрать подходящее лечение.
Кроме того, специалист расскажет о противопоказаниях и возможности комбинирования слабительных с другими препаратами. Это прежде всего касается БАДов, так как не все витаминные комплексы можно принимать одновременно. Наконец, врач определит оптимальную дозировку и продолжительность курса приема препарата. Обычно это не более двух недель. При более длительном приеме могут пострадать обмен веществ и моторика кишечника, а также добавиться другие проблемы со стороны пищеварительной системы: вздутие живота, метеоризм и так далее.