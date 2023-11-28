Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Кардиолог Бокерия рассказала, на сколько процентов можно снизить холестерин с помощью диеты

Если в крови повышен уровень «плохого» холестерина, то в разы увеличивается риск инсультов и инфарктов. Можно ли контролировать его уровень только с помощью диеты? Разбираемся с кардиологом.

28 ноября 2023
Кардиолог Бокерия рассказала, на сколько процентов можно снизить холестерин с помощью диеты
Источник:

iStockphoto

Высокий уровень холестерина в крови — это опасно. Если человек не знает об этой проблеме, то со временем в сосудах формируются бляшки. Они-то как раз и становятся причинами инфаркта или инсульта. Последствия всегда разрушительны, не исключен и летальный исход.

Чтобы уровень «плохого» холестерина был ниже, а «хорошего» — выше, необходимо следить за рационом, заниматься спортом, соблюдать режим сна и отдыха и отказаться от вредных привычек.

Если говорить только о питании, то оно, несомненно, играет важную роль. Но необходимо учитывать один нюанс.

Ольга Бокерия
Кардиология

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

«Довольно часто пациенты говорят мне, что хотят снизить холестерин с помощью специальной диеты. Нужно понимать, что 80% холестерина синтезируется у нас в организме, поэтому если изменение рациона и поможет уменьшить его количество, то всего лишь на 20%», — говорит кардиолог.

С другой стороны, с помощью изменения пищевых привычек вы можете увеличить концентрацию «хорошего» холестерина в крови и уменьшить ту же концентрацию «плохого». И здесь нужно обратить внимание именно на средиземноморскую диету, говорит врач.

Исследования показали, что такая диета помогает защититься от:

  • патологий сердца и сосудов;

  • рака;

  • деменции;

  • ожирения;

  • сахарного диабета второго типа.

Читайте также

Какие продукты включает в себя средиземноморская диета:

  • фрукты и овощи;

  • цельнозерновые;

  • орехи;

  • рыбу и морепродукты;

  • свежую зелень;

  • бобовые;

  • оливковое масло и оливки;

  • птица;

  • яйца, сыры, натуральный йогурт;

  • специи.

Для большей эффективности Ольга Бокерия рекомендует сочетать эту диету с интервальным голоданием. Однако самому себе назначать любой тип питания (особенно голодать) категорически нельзя. Прежде чем менять рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом-диетологом — возможно, то же интервальное голодание вам не подойдет из-за особенностей организма.

Как понять, что уровень холестерина достиг критических отметок

Врачи отделения хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско выделили несколько симптомов:

  • судороги в ягодицах, бедрах, икрах, ступнях, после отдыха они могут становиться слабее;

  • слабый или отсутствующий пульс в голенях или ступнях;

  • язвы, раны на пальцах ног, ступнях и голенях, которые медленно заживают или не заживают вообще;

  • бледный или синеватый цвет кожи;

  • одна нога холоднее другой;

  • плохой рост ногтей на ногах;

  • уменьшение роста волос на ногах;

  • эректильная дисфункция у мужчин.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
СердцеПравильное питание