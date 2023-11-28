Кардиолог Бокерия рассказала, на сколько процентов можно снизить холестерин с помощью диеты

Высокий уровень холестерина в крови — это опасно. Если человек не знает об этой проблеме, то со временем в сосудах формируются бляшки. Они-то как раз и становятся причинами инфаркта или инсульта. Последствия всегда разрушительны, не исключен и летальный исход.
Чтобы уровень «плохого» холестерина был ниже, а «хорошего» — выше, необходимо следить за рационом, заниматься спортом, соблюдать режим сна и отдыха и отказаться от вредных привычек.
Если говорить только о питании, то оно, несомненно, играет важную роль. Но необходимо учитывать один нюанс.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
«Довольно часто пациенты говорят мне, что хотят снизить холестерин с помощью специальной диеты. Нужно понимать, что 80% холестерина синтезируется у нас в организме, поэтому если изменение рациона и поможет уменьшить его количество, то всего лишь на 20%», — говорит кардиолог.
С другой стороны, с помощью изменения пищевых привычек вы можете увеличить концентрацию «хорошего» холестерина в крови и уменьшить ту же концентрацию «плохого». И здесь нужно обратить внимание именно на средиземноморскую диету, говорит врач.
Исследования показали, что такая диета помогает защититься от:
патологий сердца и сосудов;
рака;
деменции;
ожирения;
сахарного диабета второго типа.
Какие продукты включает в себя средиземноморская диета:
фрукты и овощи;
цельнозерновые;
орехи;
рыбу и морепродукты;
свежую зелень;
бобовые;
оливковое масло и оливки;
птица;
яйца, сыры, натуральный йогурт;
специи.
Для большей эффективности Ольга Бокерия рекомендует сочетать эту диету с интервальным голоданием. Однако самому себе назначать любой тип питания (особенно голодать) категорически нельзя. Прежде чем менять рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом-диетологом — возможно, то же интервальное голодание вам не подойдет из-за особенностей организма.
Как понять, что уровень холестерина достиг критических отметок
Врачи отделения хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско выделили несколько симптомов:
судороги в ягодицах, бедрах, икрах, ступнях, после отдыха они могут становиться слабее;
слабый или отсутствующий пульс в голенях или ступнях;
язвы, раны на пальцах ног, ступнях и голенях, которые медленно заживают или не заживают вообще;
одна нога холоднее другой;
плохой рост ногтей на ногах;
уменьшение роста волос на ногах;
эректильная дисфункция у мужчин.