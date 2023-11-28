Кардиолог Бокерия рассказала, на сколько процентов можно снизить холестерин с помощью диеты

Высокий уровень холестерина в крови — это опасно. Если человек не знает об этой проблеме, то со временем в сосудах формируются бляшки. Они-то как раз и становятся причинами инфаркта или инсульта. Последствия всегда разрушительны, не исключен и летальный исход.