Гинеколог Федосова назвала 3 анализа, которые укажут на приближение климакса

Кто-то скажет: «Зачем портить себе настроение, выясняя, когда наступит климакс? Как придет, тогда и будем переживать. А пока можно жить спокойно».
Однако, если заранее подготовиться к наступлению климакса, есть шанс пережить его гораздо комфортнее, уверяет врач.
Акушер-гинеколог клиники Пирогова, гинеколог-эндокринолог, маммолог, репродуктолог, врач УЗД, врач превентивной медицины, к.м.н.
«Чаще всего женщины 48-52 лет связывают климакс с вазомоторными симптомами: приливы и ночная потливость. Также стареет кожа и снижается либидо. Но самые страшные изменения происходят внутри», — говорит гинеколог Лидия Федосова.
Развивается остеопороз.
Деградирует нервная ткань.
Снижается в объеме мышечная ткань.
Меняются сосуды.
У женщины после 50 лет резко увеличивается количество сердечно-сосудистых катастроф: инфарктов, инсультов, тромбозов.
Поэтому врач призывает женщин заранее готовить свой организм к климаксу, еще до наступления первых симптомов.
«Почти треть жизни женщина проводит в климаксе. Чтобы быть готовой к переменам и легче их перенести, важно заботиться о своем здоровье заблаговременно. Одним из способов предварительной диагностики изменений в организме являются анализы на гормоны», —
Эти анализы помогают оценить работу эндокринной системы и обнаружить изменения, которые характерны для периода перед наступлением климакса.
1. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) вырабатывается в головном мозге и отвечает за состояние наших эстрогенов — главных женских половых гормонов, которые производятся в яичниках. Когда приближается климакс, уровень эстрогенов снижается, а уровень ФСГ повышается.
2. Лютеинизирующий гормон (ЛГ). Изменение уровня этого гормона также может показать приближение климакса. ЛГ отвечает за уровень яичникового прогестерона. При снижении уровня прогестерона в яичниках уровень ЛГ повышается.
«Если уровень гормона выше 12-15 МЕ/л, это повод задуматься, не наступает ли у вас климакс. Либо стоит пересдать анализ через один-два цикла», — советует врач.
3. Эстрогены. Лучше смотреть эстрадиол свободный в слюне. Снижение его уровня может указывать на начало менопаузы.
По словам врача, выработка эстрогенов заметно снижается еще в пременопаузе — в среднем примерно с 45 лет.
«Яичники постепенно уменьшаются в размерах и сморщиваются, железистая ткань замещается соединительной. К моменту наступления менопаузы (прекращение менструаций) яичники уже практически не вырабатывают эстрогены. В организме остаются только эстрогены, продуцируемые надпочечниками, которых значительно меньше», — говорит Лидия Федосова.
Особенно важно пройти обследование, если начались сбои, задержки менструации или месячные стали более скудными и короткими.
Как сдавать анализы
«Если у вас есть менструация, то анализы на эти гормоны нужно сдавать на 2-5-й день цикла. Если месячных нет, сдавайте в любой день», — говорит гинеколог.