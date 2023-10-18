Профессор Родионова рассказала о первых признаках остеопороза в 30 лет

Как рассказала Светлана Родионова, руководитель отдела метаболической остеопатии и опухоли костей НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, сегодня врачи все чаще говорят о том, что остеопороз — заболевание педиатрического происхождения. То есть большую роль в его развитии играет генетика. Если у человека есть наследственная предрасположенность и при этом он с детства не любит «молочку» и ест мало продуктов с кальцием, у него не будет материала, из которого строится костная ткань.