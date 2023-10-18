Профессор Родионова рассказала о первых признаках остеопороза в 30 лет

Остеопороз — болезнь, которая делает кости более хрупкими. При таком диагнозе можно получить перелом буквально на ровном месте, даже при неловком движении или просто неудачно встав с кровати. И хотя считается, что системное поражение костей характерно только для пожилых, на самом деле это не так: заболевание может развиваться и в среднем возрасте, и даже у детей.
Как рассказала Светлана Родионова, руководитель отдела метаболической остеопатии и опухоли костей НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, сегодня врачи все чаще говорят о том, что остеопороз — заболевание педиатрического происхождения. То есть большую роль в его развитии играет генетика. Если у человека есть наследственная предрасположенность и при этом он с детства не любит «молочку» и ест мало продуктов с кальцием, у него не будет материала, из которого строится костная ткань.
Травматолог-ортопед, руководитель отдела метаболической остеопатии и опухоли костей НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
«Наш скелет растет не бесконечно долго. Костная масса набирается до определенного периода — это так называемый пик костной массы. И если до момента завершения этого процесса человек его не наберет, он вступает во взрослую жизнь с недобором. В этом случае риск развития перелома может быть гораздо выше, чем у человека, который добрал пиковую массу костной ткани», — рассказала Светлана Родионова во время прямого эфира на
Как заподозрить у молодых
По словам Светланы Родионовой, в 30-40 лет остеопороз можно заподозрить лишь в том случае, если у родителей, бабушек или дедушек случались переломы, типичные для этого заболевания. Чаще всего они бывают такими:
перелом проксимального отдела бедренной кости;
множественные переломы тел позвонков;
перелом верхней трети плеча.
Кроме того, одним из симптомов остеопороза у женщин может быть так называемый вдовий горб, и эта проблема все чаще встречается у молодых. Это значит, по словам врача, были предпосылки для неправильного формирования костной ткани, включая нарушение метаболизма витамина Д.
У пожилых еще до переломов остеопороз можно заподозрить по росту. По словам Светланы Родионовой, одним из первых симптомов у людей старшего возраста считается уменьшение роста на 3 сантиметра. Это тоже повод обратиться к врачу и пройти обследование.
Также остеопороз может развиваться на фоне сопутствующих болезней — например, сахарного диабета 2-го типа, язвенной болезни желудка, ожирения или гипертонии.
У мужчин он тоже бывает
Есть мнение, что остеопороз в основном женская проблема. Однако Светлана Родионова заверяет: хрупкость костей у мужчин — далеко не редкость. Причем типичные переломы, например того же проксимального отдела бедра, случаются у мужчин примерно на 10 лет раньше, чем у женщин. И умирают от таких травм они чаще: перелом приковывает человека к постели, из-за чего возникают осложнения, застойные явления, тромбофлебит, а далее инфаркты и инсульты.
Как защититься от переломов
По словам специалиста, профилактика остеопороза сводится к тому, чтобы предотвратить переломы — первичный или повторный. И если у человека есть генетическая предрасположенность, о защите надо подумать как можно раньше.
Что делать: 3 совета врача
Будьте физически активными. Это первоочередная мера. Для костной ткани полезны не поднимание штанги или бассейн, а самая обычная ходьба — минимум 1-1,5 часа в день. В пожилом возрасте можно несколько раз сходить в магазин — это лучше, чем за один раз тащить тяжелые сумки с продуктами.
Питайтесь полноценно. Кальция много в молочных продуктах, больше всего — в твердых сортах сыра. Если по каким-то причинам вам нельзя употреблять молочку, врач может вам назначить кальций в таблетках.
Не допускайте дефицита витамина Д, это влияет на усвоение кальция. Не стоит думать, что отдыха на море 1-2 раза в году будет достаточно: солнцезащитные кремы защищают от рака кожи, но снижают получаемую дозу витамина Д.