Доктор Мосли назвал два простых способа защититься от остеопороза после 60

По мере старения наши кости теряют плотность и становятся более слабыми, хрупкими, что в итоге чревато развитием такого заболевания, как остеопороз, и повышенным риском переломов — «поломаться» можно даже при несильном падении. Чаще остеопорозом страдают женщины после наступления менопаузы, у них одной из причин становится снижение уровня эстрогенов. Но это не значит, что у мужчин в преклонном возрасте не бывает этой болезни, просто у них играют роль другие факторы.
Диетолог и автор множества книг для желающих похудеть доктор Майл Мосли
Диетолог
1. Ешьте чернослив
В целом для здоровья костей доктор Мосли рекомендовал чаще употреблять продукты, богатые кальцием, и следить за уровнем витамина D, который можно получать как от пребывания на солнце, так и из пищевых добавок.
Кроме известных хороших источников кальция — молочных продуктов и листовой зелени, специалист посоветовал также добавлять в рацион чернослив. В одном из недавних исследований, проведенном в октябре 2022 года в Американском журнале клинического питания, участвовали 235 пожилых женщин. Эксперимент показал, что употребление всего 5-6 черносливин в день способно улучшать плотность костей. По словам Мосли, помогают в этом противовоспалительные соединения, которые содержатся в черносливе, они замедляют разрушение костей.
2. Прыгайте
Ежедневные физические упражнения тоже помогают укреплять не только мышцы, но и кости.
В частности, врач предложил посвящать две минуты в день прыжкам. По его словам, предыдущие исследования показали их пользу для тазовых костей. В целом можно выбрать любое занятие — от бега до футбола, где требуется прыгать. Кроме того, как добавляет доктор, это короткое упражнение поможет снизить риск переломов при падении.
Ранее ортопед Сумит Кумар рассказывал о шести правилах, которые помогут женщинам избежать остеопороза. Помимо диеты, богатой кальцием, приема витамина D и физнагрузок, специалист рекомендовал отказаться от алкоголя, употреблять меньше соли и пить меньше кофе.
Страдает каждый третий
По словам главного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, после 50 лет остеопорозом страдает почти каждый третий россиянин: 34% женщин и 27% мужчин этого возраста. А в мире — около 200 миллионов человек. По мнению специалиста, лучшее средство профилактики остеопороза — физическая активность, причем начиная с детства.
При остеопорозе любое падение может закончиться для человека не просто травмой, а серьезными переломами. Так, перелом шейки бедра в пожилом возрасте может привести к обездвиженности и практически в каждом третьем случае — к летальному исходу в течение года.
На ранней стадии остеопороз заметить трудно, обычно его выявляют по результатам анализа. Среди первых внешних признаков болезни руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала следующие пять:
уменьшение роста;
появление сильных болей в спине;
появление выраженной сутулости;
частые переломы;
трещины позвонков.