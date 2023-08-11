Доктор Мосли назвал два простых способа защититься от остеопороза после 60

По мере старения наши кости теряют плотность и становятся более слабыми, хрупкими, что в итоге чревато развитием такого заболевания, как остеопороз, и повышенным риском переломов — «поломаться» можно даже при несильном падении. Чаще остеопорозом страдают женщины после наступления менопаузы, у них одной из причин становится снижение уровня эстрогенов. Но это не значит, что у мужчин в преклонном возрасте не бывает этой болезни, просто у них играют роль другие факторы.