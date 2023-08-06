Может ли быть остеопороз у мужчин? Отвечает врач Уланкина

Риск остеопороза повышается с возрастом: в России он диагностируется примерно у 34% женщин и 27% мужчин старше 50 лет. Но если о женской проблеме костей пишут и говорят много, то мужскому остеопорозу уделяется гораздо меньше внимания. И очень зря, ведь пожилые мужчины тоже могут сталкиваться как с переломами конечностей, так и позвоночника — именно эти части скелета чаще страдают от остеопороза.