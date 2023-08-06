Может ли быть остеопороз у мужчин? Отвечает врач Уланкина

С возрастом кости теряют кальций быстрее, чем успевают его вновь накопить. А именно кальций, наряду с витамином Д и магнием, придает нашему скелету прочность и позволяет избегать переломов при различных действиях и травмах. Но с возрастом меняется гормональный фон, активность и стиль питания, из-за чего кости получают все меньше кальция.
У женщин одной из причин хрупкости костей — остеопороза — служит изменение уровня эстрогенов. Но это не значит, что у мужчин преклонного возраста не бывает остеопороза, у них просто играют роль иные факторы. О главных причинах развития болезни, а также о методах ее лечения и профилактики «Доктору Питеру» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.Личный сайт
Теряют упругость и прочность
Остеопороз — это заболевание, при котором меняется структура костей, снижаются их плотность и прочность, они становятся более хрупкими, переломы могут возникать от незначительных травм или даже неловких движений. В тяжелых случаях перелом кости возможен, даже если неудачно, резко встать с кровати или резко нагнуться, поднять тяжелый предмет.
Риск остеопороза повышается с возрастом: в России он диагностируется примерно у 34% женщин и 27% мужчин старше 50 лет. Но если о женской проблеме костей пишут и говорят много, то мужскому остеопорозу уделяется гораздо меньше внимания. И очень зря, ведь пожилые мужчины тоже могут сталкиваться как с переломами конечностей, так и позвоночника — именно эти части скелета чаще страдают от остеопороза.
Не всегда проблема — в старении
Остеопороз бывает в двух вариантах — как первичный процесс, так и вторичный. Первичный остеопороз развивается как самостоятельное заболевание, хрупкость костей на фоне проблем с обменом кальция и витамина Д — это ключевое проявление. Чаще всего он встречается как у женщин в постменопаузе, так и у мужчин старше 50 лет.
Причина первичного остеопороза — естественное старение организма, во время которого меняется нормальный обмен веществ. Так, уже после 35–40 лет костная масса постепенно уменьшается, процесс ее обновления замедляется, она постепенно теряет прочность. Вторичный остеопороз — более редкое явление.
«Обычно он возникает на фоне других заболеваний или приема специфических лекарств», — объяснила специалист.
Переломы и обездвиженность
Самая серьезная проблема, к которой может привести остеопороз, — это переломы костей, в особенности шейки бедра. Для восстановления после такой травмы может потребоваться операция с заменой тазобедренного сустава, а также длительная реабилитация. Если перелом не лечить, человек станет лежачим, а в худшем случае может умереть из-за осложнений.
Не менее серьезными могут стать и переломы позвоночника. При них страдают тела позвонков, они деформируются, сплющиваются, меняют форму, что ведет к боли в спине и нарушению осанки, образованию горба. Все это негативно отражается на работе органов грудной клетки, подвижности и работоспособности.
У мужчин тоже гормоны
Если у женщин остеопороз связан с постепенным изменением уровня эстрогена, то у мужчин проблема связана с другим гормоном, истинно мужским, — тестостероном. Его уровень постепенно снижается с возрастом, но если снижение происходит слишком быстро, страдает плотность костной ткани.
Еще одна причина - нехватка кальция и витамина Д в пище, что не дает полноценно восстанавливаться структуре костей.
Кроме того, на процесс влияют малоподвижный образ жизни с дефицитом нагрузки на скелет, а также некоторые хронические патологии, вредные привычки, нарушающие метаболизм.
Как определить, что кости страдают
«Остеопороз диагностируют с помощью денситометрии — аппаратного определения плотности кости в зависимости от того, как она реагирует на рентгеновское излучение. Дополнительно назначают анализы крови и мочи, которые позволяют установить причину остеопороза», — рассказала врач.
Если есть подозрение, что остеопороз вызван хроническими патологиями, необходимы консультации профильных специалистов: гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога или онколога — в зависимости от полученных результатов обследований.
Кости можно укрепить
Лечение остеопороза зависит от первопричины его развития, а также от того, насколько сильно снизилась плотность костной ткани. Так, пациентам могут назначить лекарства, замедляющие разрушение костной ткани. Дополнительно врач порекомендует витамин Д и кальций.
Специфической профилактики, которая могла бы однозначно предотвратить развитие остеопороза, нет.
«Однако если отказаться от курения и алкоголя, вести здоровый и активный образ жизни, а также правильно питаться и включить в свой рацион больше продуктов, богатых кальцием (молоко, сыры), то риск развития болезни может значительно снизиться», — резюмировала эксперт.