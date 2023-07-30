Врач Лазаревич объяснила, какие витамины нужно принимать даже летом

Если вам предстоит долговременное пребывание на солнце, даже во время недельной поездки к морю, то стоит позаботиться, чтобы это не оказало негативного влияния на ваш организм, а особенно на кожу. Фотостарение, пигментные пятна и прочие неприятности — обратная сторона даже короткого воздействия ультрафиолетового излучения. Вспомните, как летом появляются веснушки, которых у вас в помине не было весь год.