Врач Лазаревич объяснила, какие витамины нужно принимать даже летом

Вопрос о том, нужно ли принимать витамины и биодобавки летом, когда светит солнце и вокруг полно фруктов и ягод, вызывает много споров. Часть людей считают, что в этом нет необходимости и летом вполне можно сделать перерыв. Другие же уверены, что современному человеку витамины необходимо принимать на регулярной основе, независимо от времени года.
Кто же прав, «Доктор Питер» разбирался вместе с кандидатом медицинских наук Ириной Лазаревич.
Кандидат медицинских наук, оториноларинголог, основатель торговой марки витаминов Risingstar
Потребность в витаминах действительно зависит от сезона. Зимой, а также осенью и весной наш рацион, как правило, не так богат природными витаминами и минералами. Даже если мы едим достаточно много овощей и фруктов, содержание полезных веществ в них снижается в результате длительного хранения и транспортировки.
Кроме того, в этот период нагрузки на организм возрастают из-за внешних факторов вроде перемены погоды, и с ними нужно справляться. У детей начинается учебный период, взрослые активно работают. Как итог — иммунная система находится под давлением.
Все это требует внимательного отношения к своему здоровью и здоровью близких, чтобы не довести организм до такого дефицита, когда уже появятся клинические показания к приему витаминов.
Пить или не пить?
Лето — пора свежих сезонных фруктов, ягод и овощей, и, конечно, важно потреблять их как можно больше и в максимальном разнообразии. Так полезные вещества естественным образом поступают в наш организм. Необходимости принимать дополнительно поливитаминные комплексы общего назначения в этот период нет. Однако есть ряд нутриентов, которые все-таки рекомендуется принимать круглый год.
Омега-3. Дефицит этих полиненасыщенных жирных кислот распространен повсеместно и не зависит от сезона. Для его восполнения необходимо либо есть больше рыбы, богатой омегой-3, либо принимать витамины дополнительно.
Витамин Д3. К сожалению, лето в России во многих регионах небогато солнечными днями. Хорошо если удастся выбраться к морю. Поэтому дополнительный прием этого витамина желателен. Однако если нет клинически установленного дефицита, который требует больших дозировок, то можно принимать поддерживающие дозы.
А женщинам после 50 лет при наличии рисков остеопороза летом стоит продолжать прием и витамина К2.
Витамины группы В и магний. Если летом вы много работаете, сталкиваетесь со стрессом и эмоциональным напряжением, то важно поддержать нервную систему. Сделать это можно с помощью витаминов, магния и растительных нутриентов, например 5-НТП. Эта аминокислота служит природным антидепрессантом.
Пробиотики. Очень часто летом мы едим гораздо больше растительной пищи. Поэтому нашему организму требуются нутриенты для поддержания работы кишечника. Чтобы не было неожиданных проблем, особенно в отпуске, на это стоит обратить внимание.
Антиоксиданты круглый год
В организме человека есть внутренняя система борьбы с излишним количеством свободных радикалов. Но под воздействием прямых солнечных лучей, загрязненной окружающей среды, курения она ослабевает и нуждается в постоянной поддержке.
Снизить пагубное воздействие и поддержать организм помогут флавоноиды — группа соединений с полифенольной структурой, которые содержатся в растениях: в цитрусовых, красном перце, помидорах.
Эти вещества способны связывать свободные радикалы. Они называются антиоксидантами. Включая в свой пищевой рацион продукты с антиоксидантами, вы помогаете своему организму защититься от свободных радикалов, повышаете иммунитет, устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов и замедляете процессы старения.
Защищаемся от солнца
Если вам предстоит долговременное пребывание на солнце, даже во время недельной поездки к морю, то стоит позаботиться, чтобы это не оказало негативного влияния на ваш организм, а особенно на кожу. Фотостарение, пигментные пятна и прочие неприятности — обратная сторона даже короткого воздействия ультрафиолетового излучения. Вспомните, как летом появляются веснушки, которых у вас в помине не было весь год.
Антиоксиданты — главные наши помощники. Их необходимо не только наносить поверхностно, в составе солнцезащитных средств, но и принимать внутрь.
При этом легкие антиоксиданты, например витамин С и Е, не справятся с задачей защиты от агрессивного воздействия солнечных лучей, если вы отдыхаете на юге. В таком случае лучше использовать растительные биофлавоноиды, куркумин, кверцетин, ликопин, экстракт зеленого чая и гинкго билоба. И не забывайте про ягоды как природные источники антиоксидантов — смородину, чернику.