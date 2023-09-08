Нет сил даже наклониться: к какому врачу бежать, когда болит поясница

Чаще всего боли в пояснице появляются у тех, кто ведет сидячий образ жизни и забывает про физические нагрузки. Неприятные ощущения могут пройти за 1-2 дня, при этом человеку ничего не надо делать. В таком случае говорят: что-то защемило, скоро все станет в порядке. Поясница может заболеть даже из-за неудобной позы во сне или после чересчур активного дня.
Но бывает и так, что боли в пояснице не проходят. Не помогают обезболивающие мази, человеку трудно наклоняться. Сидеть тоже неприятно, боль может не отпускать даже в положении лежа. Разбираемся, какой врач может помочь.
Когда нужен невролог
Невролог
К неврологу чаще всего приходят с механической болью внизу спины.
«Крестцово-подвздошный сустав считается доминирующей причиной боли у 20-30% обратившихся, при этом чем старше пациент, тем больше вероятность того, что он будет страдать от этой проблемы», — говорит невролог «Смарт-клиник» Павел Ковзелев.
Боль обычно чувствуется остро, она носит односторонний характер — неприятные ощущения либо слева, либо справа, чувствуется днем при любой нагрузке.
«Важно отметить, что пациенту с такой болью тяжело совершить наклон, причем именно нагнуться вниз. Когда же он разгибается, то уже ничего не болит. Неприятные ощущения могут также проходить после отдыха, правильных физических упражнений и приема обезболивающих», — говорит невролог.
Вот еще несколько особенностей того, что у вас страдает именно крестцово-подвздошный сустав:
ночью в состоянии покоя ничего не болит;
неприятные ощущения могут появиться во сне, когда вы резко переворачиваетесь;
боль то обостряется, то совсем проходит;
с утра может быть чувство скованности, но оно проходит в течение 30 минут;
иногда боль может отдавать в ногу, распространяясь до колена;
еще один вариант — она отдает в пах, при этом маскируясь под артроз тазобедренного сустава.
В этом случае необходима консультация невролога. Очень важен грамотный осмотр врача, говорит Павел Ковзелев.
«МРТ или КТ в этом случае неинформативны, врач может увидеть, что у пациента артроз, только он не болит», — говорит невролог.
Золотой стандарт диагностики — прицельная блокада КПС под рентген-навигацией. Под УЗИ-навигацией может выполняться только лечебно-диагностическая блокада, то есть укол, который поможет избавить от боли.
Когда нужен ревматолог
Ревматолог
Боль в спине, с которой надо идти к ревматологу, носит воспалительный характер. У нее есть свои признаки:
от нее чаще всего страдают те, кому уже исполнилось 40 лет;
неприятные ощущения нарастают постепенно;
проходит после физических упражнений;
когда вы отдыхаете, то боль может не проходить;
ночью боль может усилиться, но утром после пробуждения она проходит.
«Если у вас есть 4 или 5 признаков из списка, то боль точно носит воспалительный характер. Она характерна для группы спондилоартритов, например при болезни Бехтерева. Особенно стоит насторожиться, если с утра поясницу словно сковало, а боль отдает в ягодицы», — говорит ревматолог.
Важно: боль может сопровождаться воспалением суставов, глаз, псориазом, проблемами с кишечником.
В этом случае ревматолог внимательно осматривает пациента, проводит специальные клинические тесты. Также доктор направляет человека на МРТ крестцово-подвздошного сустава.
«В некоторых случаях может потребоваться анализ крови на СОЭ и С-реактивный белок HLA B27. Вам об этом обязательно скажет лечащий врач», — заключила Юлия Белолипецкая.