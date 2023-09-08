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Нет сил даже наклониться: к какому врачу бежать, когда болит поясница

Резкие боли в крестцово-подвздошном суставе далеко не редкость. Когда поможет невролог, а когда — ревматолог? Рассказывают эксперты.

8 сентября 2023
Нет сил даже наклониться: к какому врачу бежать, когда болит поясница
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iStockphoto

Чаще всего боли в пояснице появляются у тех, кто ведет сидячий образ жизни и забывает про физические нагрузки. Неприятные ощущения могут пройти за 1-2 дня, при этом человеку ничего не надо делать. В таком случае говорят: что-то защемило, скоро все станет в порядке. Поясница может заболеть даже из-за неудобной позы во сне или после чересчур активного дня.

Но бывает и так, что боли в пояснице не проходят. Не помогают обезболивающие мази, человеку трудно наклоняться. Сидеть тоже неприятно, боль может не отпускать даже в положении лежа. Разбираемся, какой врач может помочь.

Когда нужен невролог

Павел Ковзелев
Медицина

Невролог

К неврологу чаще всего приходят с механической болью внизу спины.

«Крестцово-подвздошный сустав считается доминирующей причиной боли у 20-30% обратившихся, при этом чем старше пациент, тем больше вероятность того, что он будет страдать от этой проблемы», — говорит невролог «Смарт-клиник» Павел Ковзелев.

Боль обычно чувствуется остро, она носит односторонний характер — неприятные ощущения либо слева, либо справа, чувствуется днем при любой нагрузке.

«Важно отметить, что пациенту с такой болью тяжело совершить наклон, причем именно нагнуться вниз. Когда же он разгибается, то уже ничего не болит. Неприятные ощущения могут также проходить после отдыха, правильных физических упражнений и приема обезболивающих», — говорит невролог.

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Вот еще несколько особенностей того, что у вас страдает именно крестцово-подвздошный сустав:

  • ночью в состоянии покоя ничего не болит;

  • неприятные ощущения могут появиться во сне, когда вы резко переворачиваетесь;

  • боль то обостряется, то совсем проходит;

  • с утра может быть чувство скованности, но оно проходит в течение 30 минут;

  • иногда боль может отдавать в ногу, распространяясь до колена;

  • еще один вариант — она отдает в пах, при этом маскируясь под артроз тазобедренного сустава.

В этом случае необходима консультация невролога. Очень важен грамотный осмотр врача, говорит Павел Ковзелев.

«МРТ или КТ в этом случае неинформативны, врач может увидеть, что у пациента артроз, только он не болит», — говорит невролог.

Золотой стандарт диагностики — прицельная блокада КПС под рентген-навигацией. Под УЗИ-навигацией может выполняться только лечебно-диагностическая блокада, то есть укол, который поможет избавить от боли.

Когда нужен ревматолог

Юлия Белолипецкая
Ревматология

Ревматолог

Боль в спине, с которой надо идти к ревматологу, носит воспалительный характер. У нее есть свои признаки:

  • от нее чаще всего страдают те, кому уже исполнилось 40 лет;

  • неприятные ощущения нарастают постепенно;

  • проходит после физических упражнений;

  • когда вы отдыхаете, то боль может не проходить;

  • ночью боль может усилиться, но утром после пробуждения она проходит.

«Если у вас есть 4 или 5 признаков из списка, то боль точно носит воспалительный характер. Она характерна для группы спондилоартритов, например при болезни Бехтерева. Особенно стоит насторожиться, если с утра поясницу словно сковало, а боль отдает в ягодицы», — говорит ревматолог.

Важно: боль может сопровождаться воспалением суставов, глаз, псориазом, проблемами с кишечником.

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В этом случае ревматолог внимательно осматривает пациента, проводит специальные клинические тесты. Также доктор направляет человека на МРТ крестцово-подвздошного сустава.

«В некоторых случаях может потребоваться анализ крови на СОЭ и С-реактивный белок HLA B27. Вам об этом обязательно скажет лечащий врач», — заключила Юлия Белолипецкая.

Автор текста:Софья Хромова
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