Нет сил даже наклониться: к какому врачу бежать, когда болит поясница

Чаще всего боли в пояснице появляются у тех, кто ведет сидячий образ жизни и забывает про физические нагрузки. Неприятные ощущения могут пройти за 1-2 дня, при этом человеку ничего не надо делать. В таком случае говорят: что-то защемило, скоро все станет в порядке. Поясница может заболеть даже из-за неудобной позы во сне или после чересчур активного дня.