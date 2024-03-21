Весна пришла, а сил нет: 3 простых упражнения, которые взбодрят не хуже кофе (видео)

Морозы, недостаток солнца, нехватка фруктов и овощей — неудивительно, что после зимы многие жалуются на усталость и нехватку сил. Как рассказывала диетолог Татьяна Мещерякова, такое весеннее состояние объясняется острым гиповитаминозом — дефицитом витаминов, но не столь критичным, как при авитаминозе. Поэтому в начале весны особенно следует обратить внимание на сбалансированное меню — по словам врача, это главный метод профилактики такого состояния. Особый упор весной специалист советовала сделать на кальций (есть в молоке), железо (есть в говядине, субпродуктах), йод (есть в йодированной соли и морепродуктах) и цинк (есть в рыбе, сыре и говядине).
Быстрее пробудиться от зимней спячки поможет также и физическая активность. Инструктор ЛФК Городской Мариинской больницы Илья Тарасов показал комплекс из трех легких упражнений, которые помогут вам взбодриться в течение дня.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки по швам. Медленно выполняйте круговые движения плечами вперед — по максимальной амплитуде. Затем в обратную сторону. Делайте так по 8 раз в каждую сторону.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вытяните прямо перед собой. Начните поочередно скрещивать руки, выполняя движение «ножницы». Упражнение делайте 8-12 раз.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, локти отведены в стороны. Выполняйте круговые движения в локтях по часовой стрелке, затем против. Выполняем по 8 раз в каждую сторону.
Кстати
Если с утра голова «не варит», вы продолжаете спать на ходу, но вас уже заждались рабочие дела — попробуйте эти 3 упражнения от майнд-фитнес-тренера. Они разбудят мозг и заставят его работать. Кстати, чтобы после обеда в офисе не клонило в сон, на помощь тоже придет нейрогимнастика — смотрите ее ЗДЕСЬ.
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