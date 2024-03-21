Весна пришла, а сил нет: 3 простых упражнения, которые взбодрят не хуже кофе (видео)

Морозы, недостаток солнца, нехватка фруктов и овощей — неудивительно, что после зимы многие жалуются на усталость и нехватку сил. Как рассказывала диетолог Татьяна Мещерякова, такое весеннее состояние объясняется острым гиповитаминозом — дефицитом витаминов, но не столь критичным, как при авитаминозе. Поэтому в начале весны особенно следует обратить внимание на сбалансированное меню — по словам врача, это главный метод профилактики такого состояния. Особый упор весной специалист советовала сделать на кальций (есть в молоке), железо (есть в говядине, субпродуктах), йод (есть в йодированной соли и морепродуктах) и цинк (есть в рыбе, сыре и говядине).