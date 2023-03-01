«Просто сплю на ходу»: врач назвала 4 вещества, которых нам не хватает для бодрости весной

Март традиционно ассоциируется с чем-то легким, прекрасным, с цветами и солнцем, пением птиц. Но будем честны: во многие регионы России настоящая весна приходит куда позже, чем это положено по календарю. А март, скорее, продолжает зиму.
Многие в начале весны чувствуют себя не обновленными, а измученными после трех снежных месяцев. Морозы, недостаток солнца, нехватка свежих фруктов и овощей — все это бьет по нашему самочувствию. Неудивительно, что многие жалуются на сонливость и усталость.
Во время опроса сервиса правильного питания Level Kitchen 60% респондентов признались: к началу весны они чувствуют себя уставшими, сонными, испытывают сильные проблемы с работоспособностью.
Только 24% участников опроса заявили, что не ощущают никаких негативных изменений в физическом или ментальном здоровье. 16% опрошенных признались, что испытывают затруднения с постановкой диагноза себе.
Опрос также показал, что чаще всего россияне жалуются на разбитое состояние и сонливость. Среди других частых жалоб — апатия, дурное настроение, низкий уровень работоспособности. Реже опрошенные говорили об ухудшении качества кожи и волос, проблемах с питанием и аппетитом.
Радует, что большинство не пытается убежать от проблем: лишь 14% опрошенных заявили, что все симптомы пройдут сами собой. Треть пытается помочь своему телу прийти в себя с помощью витаминов. Чуть меньше людей, 21%, весной особенное внимание уделяют сну. По 12% опрошенных спасаются спортом или сбалансированным питанием. Еще 6% оздоравливаются с помощью прогулок на свежем воздухе.
Диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию.
Как помочь себе
По словам диетолога Татьяны Мещеряковой, обычно недостаток витаминов называют авитаминозом — однако то, что происходит с людьми весной и осенью, скорее можно назвать острый гиповитаминоз (дефицит есть, но не критичный). При гиповитаминозе человек жалуется на плохое самочувствие, перепады настроения. У него портится кожа, волосы и ногти становятся ломкими.
Главный метод профилактики этого состояния — сбалансированное меню. Многие в конце зимы хотят поскорее сбросить лишние килограммы, накопленные за сезон, однако начало весны — не время для строгих диет и запретов. Рацион весной должен быть разнообразным. Врач советует налегать на продукты с высоким содержанием клетчатки.
Витамины нельзя накопить впрок, поэтому фрукты и овощи лучше есть каждый день. Особый упор весной также стоит сделать на эти минералы:
кальций — укрепит кости и зубы, есть в молоке;
железо — спасет от анемии и усталости, есть в говядине, субпродуктах;
йод — убережет от проблем с сердцем и сосудами, есть в йодированной соли и морепродуктах;
цинк — помогает наладить сон и улучшить настроение, есть в рыбе, сыре и говядине.
А вот с витаминными БАДами стоит быть осторожней. Все необходимые витамины можно получить из грамотно выстроенного рациона, а постоянное использование добавок может стать причиной гипервитаминоза. Если в организме слишком много витаминов, происходит сбой минерального обмена.