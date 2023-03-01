«Просто сплю на ходу»: врач назвала 4 вещества, которых нам не хватает для бодрости весной

Как помочь себе

По словам диетолога Татьяны Мещеряковой, обычно недостаток витаминов называют авитаминозом — однако то, что происходит с людьми весной и осенью, скорее можно назвать острый гиповитаминоз (дефицит есть, но не критичный). При гиповитаминозе человек жалуется на плохое самочувствие, перепады настроения. У него портится кожа, волосы и ногти становятся ломкими.

Главный метод профилактики этого состояния — сбалансированное меню. Многие в конце зимы хотят поскорее сбросить лишние килограммы, накопленные за сезон, однако начало весны — не время для строгих диет и запретов. Рацион весной должен быть разнообразным. Врач советует налегать на продукты с высоким содержанием клетчатки.

Витамины нельзя накопить впрок, поэтому фрукты и овощи лучше есть каждый день. Особый упор весной также стоит сделать на эти минералы:

кальций — укрепит кости и зубы, есть в молоке;

железо — спасет от анемии и усталости, есть в говядине, субпродуктах;

йод — убережет от проблем с сердцем и сосудами, есть в йодированной соли и морепродуктах;

цинк — помогает наладить сон и улучшить настроение, есть в рыбе, сыре и говядине.

А вот с витаминными БАДами стоит быть осторожней. Все необходимые витамины можно получить из грамотно выстроенного рациона, а постоянное использование добавок может стать причиной гипервитаминоза. Если в организме слишком много витаминов, происходит сбой минерального обмена.