Не хуже чашки кофе: 3 простых упражнения, которые заставят мозг работать (видео)

Зарядку для мозга еще называют нейрогимнастикой. Ее суть в асинхронных движениях руками, которые надо выполнять одновременно. Она позволяет «включить» нейроны сразу в обоих полушариях мозга. Именно такая одновременная стимуляция разных областей мозга делает нейрогимнастику эффективным средством для поддержки и развития когнитивных функций.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
Как рассказала майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова, нейрогимнастика также позволяет:
сформировать новые устойчивые связи между областями мозга, которые помогают ускорить выполнение рабочих задач и повысить производительность;
увеличить выработку одного из так называемых гормонов счастья — дофамина, который отвечает за ощущение удовольствия и мотивации. Это помогает мозгу «проснуться» и подготовиться к началу дня;
улучшить метаболизм в мозге, что в итоге повысит выработку биологически активных веществ и улучшит кровоснабжение нашего «центра управления».
Специалист показала три простых упражнения, которые помогут взбодриться с утра не хуже чашечки кофе. На их выполнение уйдет не больше пяти минут.
Еще девять упражнений для прокачки мозга в пожилом возрасте можно посмотреть ЗДЕСЬ.
К слову
На нашем сайте вы можете найти разные тесты на проверку способностей вашего мозга.
К примеру, по этому тесту-картинке можно за минуту узнать, насколько гибкое у вас мышление, а по этому тесту — выяснить, какое полушарие мозга вами управляет. Этот же японский тест покажет, насколько постарел ваш мозг.