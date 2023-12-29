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Не хуже чашки кофе: 3 простых упражнения, которые заставят мозг работать (видео)

Регулярная зарядка нужна не только нашим мышцам, но и мозгу. Причем в любом возрасте. Она поможет как можно дольше сохранять ясный ум и твердую память, а утром быстрее включаться в работу.

29 декабря 2023
нейрогимнастика
Источник:

iStockphoto

Зарядку для мозга еще называют нейрогимнастикой. Ее суть в асинхронных движениях руками, которые надо выполнять одновременно. Она позволяет «включить» нейроны сразу в обоих полушариях мозга. Именно такая одновременная стимуляция разных областей мозга делает нейрогимнастику эффективным средством для поддержки и развития когнитивных функций.

Дарья Пойманова
Майнд-фитнес

Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»

Как рассказала майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова, нейрогимнастика также позволяет:

  • сформировать новые устойчивые связи между областями мозга, которые помогают ускорить выполнение рабочих задач и повысить производительность;

  • увеличить выработку одного из так называемых гормонов счастья — дофамина, который отвечает за ощущение удовольствия и мотивации. Это помогает мозгу «проснуться» и подготовиться к началу дня;

  • улучшить метаболизм в мозге, что в итоге повысит выработку биологически активных веществ и улучшит кровоснабжение нашего «центра управления».

Специалист показала три простых упражнения, которые помогут взбодриться с утра не хуже чашечки кофе. На их выполнение уйдет не больше пяти минут.

Еще девять упражнений для прокачки мозга в пожилом возрасте можно посмотреть ЗДЕСЬ.

К слову

На нашем сайте вы можете найти разные тесты на проверку способностей вашего мозга.

К примеру, по этому тесту-картинке можно за минуту узнать, насколько гибкое у вас мышление, а по этому тесту — выяснить, какое полушарие мозга вами управляет. Этот же японский тест покажет, насколько постарел ваш мозг.

Автор текста:Анастасия Романова
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