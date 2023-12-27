Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

В НИКИ им. Вельтищева 7-летней девочке со spina bifida реконструировали позвоночник

Из-за осложнений врожденного порока у девочки появилась незаживающая пролежень. Редкую и сложную операцию провели два хирурга, анестезиолог и трансфузиолог.

27 декабря 20232
В НИКИ им. Вельтищева 7-летней девочке со spina bifida реконструировали позвоночник
Источник:
iStockphoto

Уникальную операцию провели врачи НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева: хирурги смогли реконструировать позвоночник ребенку с тяжелой формой spina bifida. Врачи также ликвидировали деформацию и дефиксацию спинного мозга.

Справка

Spina bifida — достаточно редкий порок развития позвоночника и спинного мозга. У людей с таким диагнозом развивается множество осложнений, связанных с ногами, работой тазовых органов, гидроцефалией и другими проблемами.

Первая операция — сразу после рождения

Случай маленькой Саши особенный: болезнь проявилась у нее в тяжелой форме. Ей уже три раза проводили операции в Институте Вельтищива. Первая из них прошла практически сразу после рождения девочки: хирурги удалили грыжу спинного мозга поясничного отдела.

Также врачи провели специальные операции, чтобы справиться с гидроцефалией, устранили фиксацию спинного мозга.

Читайте также

К семи годам болезнь принесла новые осложнения: у ребенка стал прогрессировать кифоз, ее позвоночник начал искривляться. Деформация была такой сильной, что за последние полтора года у девочки появились пролежни, которые сами по себе угрожали жизни, и справиться с ними было очень тяжело.

Медики заживляли их примерно шесть месяцев, а когда это удалось, задумались об операции по реконструкции позвоночника.

Подготовка к операции

Как отметил заведующий отделом детской травматологии и ортопедии НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова доктор медицинских наук Сергей Олегович Рябых, обычно подобные вмешательства проводят врачи, которые специализируются на тяжелых деформациях и аномалиях развития позвоночника. В Институте Вельтищева операцию такого рода проводили впервые.

Особенность порока spina bifida: он влияет не только на центральную нервную систему и позвоночник, но и может стать причиной отказа других органов и систем. Поэтому перед операцией требовалось тщательное обследование. Состояние здоровья Саши до отправки на операцию проверили 12 профильных врачей и пять специалистов лабораторной диагностики.

Операцию проводила команда из двух хирургов, анестезиолога и трансфузиолога. Врачи удалили девочке два аномальных позвонка, выполнили реконструкцию позвоночника с полным восстановлением его оси и фиксацией металлоконструкцией.

Медики во время вмешательства уделили особое внимание послеоперационному ведению: следили за тем, чтобы состояние девочки стабилизировалось, восполняли потерю крови, старались убрать боль.

Как отмечает нейрохирург Артем Шрамко, сейчас Саша хорошо себя чувствует. У нее появились определенные осложнения, но врачи были к этому готовы, так что все проблемы постепенно уйдут. После полного восстановления девочка сможет вертикально сидеть в коляске с опорой на спину. Пролежней у нее больше не будет, а еще уйдет необходимость в частых операциях для устранения натяжения спинного мозга.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Статьи и новости