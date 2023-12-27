В НИКИ им. Вельтищева 7-летней девочке со spina bifida реконструировали позвоночник

Как отмечает нейрохирург Артем Шрамко, сейчас Саша хорошо себя чувствует. У нее появились определенные осложнения, но врачи были к этому готовы, так что все проблемы постепенно уйдут. После полного восстановления девочка сможет вертикально сидеть в коляске с опорой на спину. Пролежней у нее больше не будет, а еще уйдет необходимость в частых операциях для устранения натяжения спинного мозга.