В НИКИ им. Вельтищева 7-летней девочке со spina bifida реконструировали позвоночник

Уникальную операцию провели врачи НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева: хирурги смогли реконструировать позвоночник ребенку с тяжелой формой spina bifida. Врачи также ликвидировали деформацию и дефиксацию спинного мозга.
Справка
Spina bifida — достаточно редкий порок развития позвоночника и спинного мозга. У людей с таким диагнозом развивается множество осложнений, связанных с ногами, работой тазовых органов, гидроцефалией и другими проблемами.
Первая операция — сразу после рождения
Случай маленькой Саши особенный: болезнь проявилась у нее в тяжелой форме. Ей уже три раза проводили операции в Институте Вельтищива. Первая из них прошла практически сразу после рождения девочки: хирурги удалили грыжу спинного мозга поясничного отдела.
Также врачи провели специальные операции, чтобы справиться с гидроцефалией, устранили фиксацию спинного мозга.
К семи годам болезнь принесла новые осложнения: у ребенка стал прогрессировать кифоз, ее позвоночник начал искривляться. Деформация была такой сильной, что за последние полтора года у девочки появились пролежни, которые сами по себе угрожали жизни, и справиться с ними было очень тяжело.
Медики заживляли их примерно шесть месяцев, а когда это удалось, задумались об операции по реконструкции позвоночника.
Подготовка к операции
Как отметил заведующий отделом детской травматологии и ортопедии НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова доктор медицинских наук Сергей Олегович Рябых, обычно подобные вмешательства проводят врачи, которые специализируются на тяжелых деформациях и аномалиях развития позвоночника. В Институте Вельтищева операцию такого рода проводили впервые.
Особенность порока spina bifida: он влияет не только на центральную нервную систему и позвоночник, но и может стать причиной отказа других органов и систем. Поэтому перед операцией требовалось тщательное обследование. Состояние здоровья Саши до отправки на операцию проверили 12 профильных врачей и пять специалистов лабораторной диагностики.
Операцию проводила команда из двух хирургов, анестезиолога и трансфузиолога. Врачи удалили девочке два аномальных позвонка, выполнили реконструкцию позвоночника с полным восстановлением его оси и фиксацией металлоконструкцией.
Медики во время вмешательства уделили особое внимание послеоперационному ведению: следили за тем, чтобы состояние девочки стабилизировалось, восполняли потерю крови, старались убрать боль.
Как отмечает нейрохирург Артем Шрамко, сейчас Саша хорошо себя чувствует. У нее появились определенные осложнения, но врачи были к этому готовы, так что все проблемы постепенно уйдут. После полного восстановления девочка сможет вертикально сидеть в коляске с опорой на спину. Пролежней у нее больше не будет, а еще уйдет необходимость в частых операциях для устранения натяжения спинного мозга.