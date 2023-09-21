Симптомов не было: хирурги Центра Мешалкина спасли юношу с редчайшим синдромом «турецкой сабли»

Синдром «турецкой сабли»

У здорового человека вся обогащенная кислородом кровь от легких попадает в левое предсердие. А вот у людей с таким диагнозом, как у новосибирского юноши, лишь часть легочных вен связана с сердцем, остальные сбрасывают кровь в обход органа. На контрастном снимке расположение этих сосудов похоже на турецкую саблю, поэтому этот синдром так и называется.