Врачи Подмосковья спасли 22-летнюю девушку с инсультом и увидели на МРТ мозга «редкость»

Спасали девушку в Жуковской областной клинической больнице, куда ее привезла скорая с подозрением на инсульт. Предварительный диагноз подтвердился: компьютерная томография показала, что закрылась правая внутренняя сонная артерия. Пациентку сразу же доставили в операционную, где ей сделали тромбэкстракцию — достали тромб из сосудов головного мозга. После этого кровоток полностью восстановился.
К счастью, серьезных последствий инсульта девушке удалось избежать: движения рук и ног полностью восстановились. Причина — в оперативности. По словам врачей, от момента вызова скорой до окончания операции прошло всего 1,5 часа.
Однако чуть позже врачи заподозрили у девушки другую серьезную проблему: на МРТ они увидели аневризму еще одной артерии мозга. Для уточнения диагноза и тактики потребовалась селективная ротационная трехмерная ангиография. Опять же, к счастью, аневризма не подтвердилась. Дело оказалось в редком варианте анатомии — фенестрации передней мозговой артерии. Это неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец. Как поясняют врачи стационара, при таком отклонении не нужна операция, достаточно дальнейшего динамического наблюдения.
Как
Как здоровые люди доводят себя до инсульта и какую ошибку часто совершают родственники пациента, читайте ЗДЕСЬ.
Другие случаи
Этой весной в Люберцах врачи спасли 65-летнюю женщину, у которой одновременно случились сразу две сосудистые катастрофы: инфаркт и инсульт. Скорую помощь она вызвала после того, как почувствовала головокружение, сильную слабость в левой руке и боль в сердце. Женщина не только осталась жива, но и избежала инвалидности. Во время операции хирурги удалили два тромба из артерий головного мозга и сердца.
А в Домодедовской больнице врачи спасли 18-летнюю девушку с ишемическим инсультом — произошла закупорка сосуда тромбом. Находясь дома, девушка резко почувствовала недомогание, но решила прилечь и поспать. Однако собака не дала ей уснуть и, по сути, спасла хозяйке жизнь. Когда скорая привезла пациентку в стационар, у нее уже были нарушения речи и паралич всей левой стороны тела.