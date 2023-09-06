Врачи Подмосковья спасли 22-летнюю девушку с инсультом и увидели на МРТ мозга «редкость»

Этой весной в Люберцах врачи спасли 65-летнюю женщину, у которой одновременно случились сразу две сосудистые катастрофы: инфаркт и инсульт. Скорую помощь она вызвала после того, как почувствовала головокружение, сильную слабость в левой руке и боль в сердце. Женщина не только осталась жива, но и избежала инвалидности. Во время операции хирурги удалили два тромба из артерий головного мозга и сердца.